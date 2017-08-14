«Малкин и забить может, и сопернику даст тумаков…» Цитаты великих – о великом

Евгений Малкин в одну калитку выиграл голосование «Харламов Трофи», набрав 154 балла и собрав 44 первых мест. Вот что говорили люди о Джино.

: «Женя Малкин завоевал два Кубка Стэнли подряд, здорово отыграл плей-офф. Среди наших он – лучший в этом сезоне. Однозначно!»

Павел Буре: «Евгений взял Кубок Стэнли, набрал больше всех очков. Очень хорошо играл на протяжении всего плей-офф».

Вячеслав Быков: «Малкин здорово представил Россию на клубном уровне на международной арене, взяв второй Кубок Стэнли за два последних сезона».

Алексей Касатонов: «Малкин – безоговорочно лучший. Выиграл Кубок Стэнли, стал лучшим бомбардиром плей-офф. Даже спорить не о чем!»

Александр Кожевников: «Малкин удачно провел сезон. Вообще он – великий. Кубок мира? Да нормально сыграл! Или вы хотите, чтобы он по пять голов забивал? Женя делал все, что мог – и все равно выделялся».

Игорь Ларионов: «Малкин – лучший по игре, стабильности и конечному результату».

Борис Майоров: «Евгений всегда на уровне. Очень нестандартный и креативный форвард, который работает по всей зоне атаки и везде опасен. Хорош в подыгрыше, в работе на партнера. Но если ситуация потребует, может забить и сам. Малкин всегда прекрасно подготовлен физически и прекрасно скоординирован».

Борис Михайлов: «Амплуа Малкина – центральный нападающий, а с ними у нас дефицит. Он и справа выходит, и в защите отрабатывает, и разыгрывающий хороший. Сам умеет забивать. Малкин – хоккеист без слабых мест».

Вячеслав Фетисов: «Малкин завоевал третий Кубок Стэнли в карьере. Таких людей в нашем хоккее совсем не много».

Александр Якушев: «Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф и завоевал третий Кубок Стэнли. Его достижения говорят сами за себя».

Валерий Каменский: «Евгений стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Дольше всех играл в хоккей среди российских хоккеистов – аж до самого июня. Показал очень высокие результаты, став лучшим бомбардиром плей-офф».

Дарюс Каспарайтис: «Малкин лучший потому, что его сын носит одежду Livly – это наш семейный бренд Каспарайтисов».

Алексей Морозов: «Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф, завоевал Кубок Стэнли. Я вообще думал, что ему дадут «Конн Смайт Трофи» как самому ценному игроку. Вручили Кросби, но Евгений на этот приз наиграл».

Андрей Николишин: «Результат налицо – тут даже не обсуждается. Третий Кубок Стэнли, лучший бомбардир плей-офф. Разве этого мало для Малкина?»

Сергей Федоров: «Женя завоевал два Кубка Стэнли подряд, в обоих розыгрышах претендовав на звание лучшего игрока плей-офф. Не только здорово провел регулярный чемпионат, но и сыграл решающую роль в розыгрыше Кубка Стэнли. Я думаю, с Малкиным у «Питтсбурга» есть все шансы взять третий кубок кряду в следующем году».

Алексей Яшин: «Прекрасно, что Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф. Замечательно играл вместе с Кросби, взял третий Кубок Стэнли с «Питтсбургом». Да, пропускал из-за травм какие-то матчи в регулярке, но в целом по сезону – заслужил!»

Зинэтула Билялетдинов: «Евгений – интересный, неординарный игрок. Креативный. И отдать может, и забить, и в обороне неплохо участвует. Стабильно играет, когда нет травм. Настоящий форвард».

Леонид Вайсфельд: «Почему Малкин? Потому что человек выиграл Кубок Стэнли и был одним из самых ключевых хоккеистов в своей команде. Я бы даже назвал Женю лучшим, но там все-таки есть Кросби».

Геннадий Величкин: «Малкин сегодня – лучший российский хоккеист вообще. А если считать из магнитогорских воспитанников, то тем более».

Михаил Головков: «Малкин – трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Это самый крупный успех нашего игрока на международной арене в сезоне. Евгений подтверждает, что он – очень большой мастер».

Игорь Захаркин: «Евгений не только провел блестящий сезон, но еще и трофей завоевал – Кубок Стэнли. Первое место Малкина бесспорно».

Дмитрий Губерниев: «Просто Малкин лучше других играет в хоккей».

Александр Гуськов: «Евгений добился того, что мало кто делал. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Извините, но четырехкратных у нас в России нет».

Роман Скворцов: «Кубок Стэнли и титул лучшего бомбардира плей-офф НХЛ – что может быть круче, даже с учетом игры бок о бок с лучшим хоккеистом мира? Этому уровню нужно соответствовать».

Александр Ткачев: «Достижения Малкина не оставляют альтернативы. Он не только завоевал второй подряд Кубок Стэнли с «Питтсбургом», но и был одним из реальных кандидатов на звание MVP плей-офф. Даже если в чьих-то глазах Евгений уступает в некоей звездности Овечкину, то, с точки зрения самой игры именно Малкин – лицо российского хоккея в НХЛ».

Дмитрий Федоров: «Впечатлило, что Малкин и лучший бомбардир, и главный штрафник Кубка Стэнли. Подобного в НХЛ не случалось 70 пресных лет. Он – игрочище и в то же время боец, готовый дать острастку сопернику, что бесценно. О его значимости говорит тот факт, что он забивал в трех победных матчах финала».