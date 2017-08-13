Юрий Семин: Нам нужен форвард. Руководство тоже должно думать об этом

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура РФПЛ против «Тосно» (0:2).

- Первый тайм выдался напряженным. Плотно играл «Тосно». Нам нужно было терпеть, гнуть свою линию, но мы этого не сделали. Мы резко перешли на другой рисунок игры.

- Что у команды не получилось?

- Прежде всего выиграть. И это закономерно. Мы отошли от комбинационного стиля, стали играть длинными передачами, особенно после пропущенного мяча. Старались наваливаться на соперника из центральной зоны, но это ни к чему не привело и не могло привести: у «Тосно» в центре полузащиты и обороны высокорослые футболисты.

Мы и моментов-то немного создали. Когда действовали комбинационно и на флангах, хоть что-то получалось, а потом…

- Очевидно, что «Локомотиву» не хватает центрфорварда.

- Фарфан больной, Ари надолго выпал. Как из этого выходить? Нужно приобретать нападающего, вот и все.

- Уже есть какие-то договоренности?

- Возможно есть. Я не знаю. Наверное, руководители клуба тоже должны думать об этом. Это все видно невооружённым глазом. Мы пытаемся из этой ситуации выбраться, пытаемся искать какие-то игровые варианты. До этого матча получалось, а теперь – нет.

- Какая задача была у Касаева? Он сыграл только тайм.

- Алан должен был увеличить атакующий потенциал вместе с Рыбусем, но не смог. В этой игре, можно сказать, вообще у каждого не получилось, не только у Касаева. Мы поэтому и вышли с двумя центральными защитниками, чтобы благодаря Касаеву у нас в средней линии было на игрока больше.

- Когда увидим на поле Виталия Денисова?

- Он близок к возвращению на поле. Можно было выпустить его и в этой игре, но ход матча не позволял этого сделать. Думаю, в ближайшее время он окажется на поле. Скорее всего, после перерыва в чемпионате.

- Первый гол – несчастный случай. Может, «Локо» не повезло?

- На у что значит «не повезло»? Бывает такое, и что? Дальше нужно было правильно играть, а мы играли неправильно. Поэтому не смогли забить. Это самое обидное.