«Ну, Илья, Илья… Есть – гол!» Роман Скворцов – первый лауреат приза «Мастерюга»

Сергей Гимаев и Роман Скворцов Фото: КХЛ-Фото

С этого сезона в рамках «Харламов Трофи» будет новая номинация – «Мастерюга», приз памяти Сергея Гимаева.

Это очень печальная тема. Невыносимо тяжелая. Вспомнишь о том, что случилось в марте с Сергеем Гимаевым – и слезы сами бегут из глаз.

«Советский спорт» писал в сентябре 2011 года, когда разбился «Локомотив»: «Наша жизнь теперь пересечена черной чертой – на то, что было до и после».

То же самое после ухода Сергея Наильевича могут сказать все хоккейные СМИ. При жизни Гимаева обожали. Любой мог к нему подойти, что-то спросить. И начинался такой душевный разговор, что через полчаса ты думал: «Черт, как неудобно отвлекать такого человека. Он столько времени уделил». Но Гимаев все рассказывал, рассказывал…

Кто-то ворчал: «Как же его много!» А когда Сергей Наильевич ушел, то мы поняли, как его было мало. Что осталось от творческого наследия? Пара сотен роликов на YouTube, где наш любимый эксперт рубил правду-матку в передаче «Вечерний Гимаев». Народная память, которую не сотрешь ластиком.

…Я вбиваю «Гимаев Малкин» в поисковик, и слышу родной голос. Этот эфир Сергей Наильевич ведет с Григорием Твалтвадзе. Матч против «Трактора» во время локаута. Джино делает хет-трик.

«Коса вскрыла камень. Малкин – это явление в мировом хоккее. Лучший игрок, просто потрясающий. Одно удовольствие за ним наблюдать».

«Волшебный гол он забил. Просто шедевр. Вы все видите, кто такой Малкин. Люди могут сказать: «Сколько его можно хвалить?» Да вы смотрите хоккей ради таких мастеров! Мы приходим, чтобы получить наслаждение от игры таких ребят. Джино – красавец. Как не восхищаться его игрой?!»

Память – что еще мы можем дать? После ухода Гимаева прошло почти полгода. В небольшом башкирском городе Туймазы, на родине его отца, в июне прошла торжественная церемония – местной арене присвоили имя Сергея Наильевича.

Пока не было премии имени Гимаева, и вот мы восполняем пробел, которого быть просто не должно. «Мастерюга» - слово-визитка мастера. Так мы назвали приз памяти Сергея Гимаева, который будем вручать людям, кто лучше всех популяризирует хоккей.

Первым лауреатом, конечно, стал Роман Скворцов, многолетний соратник по эфиру. «Дружище», - так Рома говорил о Сергее Наильевиче.

Как и сейчас в ушах звучит их знаменитое из Квебека: «Ну, Илья, Илья… Есть, гол! Илья Ковальчук. Я не верю своим глазам. Это хэппи-энд. В Голливуде до такого додуматься не могли. Жизнь – лучший драматург. Илья Ковальчук забивает победную шайбу. 5:4 – сборная России спустя 15 лет становится чемпионом мира. Знаете, нет у меня слов. Очень хочется сейчас с этим паранормальным счастьем остаться где-нибудь на необитаемом острове и улыбаться до тех пор, пока хватит ширины рта. Сборная России – чемпион мира по хоккею. Как просто это звучит. Но как сложно было этого добиться!»