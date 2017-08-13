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Мануэл Фернандеш: Попробуем удивить «Спартак»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мануэл Фернандеш (справа) в борьбе с Нуну Роша
Мануэл Фернандеш (справа) в борьбе с Нуну РошаФото: «Советский спорт». Александр Мельников

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением о поражении от «Тосно», и рассказал как играть без нападающего против «Спартака».

Сначала один из лидеров «Локомотива» высказался о самой игре.

- Неожиданное поражение. Можно ли так сказать?

- Думаю, да. Странная была игра, мы не контролировали её так, как должны были. После того, как пропустили гол, у нас не было чёткой идеи, как действовать дальше. Начали делать длинные передачи, хотя должны были играть в короткий пас. Счёт 0:2 здесь не столь важен. Главное, что после пропущенного мяча у нас не было чёткой идеи, что делать в атаке, - рассказал португалец.

- Во втором тайме «Тосно» часто тянул время. Что думаете по этому поводу?

- Я бы сказал, в России это нормально. Это уже работа для арбитра и его помощников. Если бы мы побеждали, наверное, поступили бы так же. Конечно, постоянные остановки, свистки портят игру. Но, возможно, у футболистов соперника действительно были какие-то повреждения. В таком случае нас бы назвали командой, которая не соблюдает фэйр-плей.

- Следующий матч со «Спартаком» Сложно будет выиграть без нападающего в составе? Ну или хотя бы гол забить?

- Даже если бы у нас и был форвард, матч все равно предстоит очень сложный. «Спартак», как и «Локомотив», потерпел поражение в туре. Думаю, для начала мы должны четко понять, как хотим играть. Должна быть идея, план. Нужно определить стратегию, которая позволит удивить «Спартак». По крайней мере, нужно попытаться это сделать.

- Но ведь не будете отрицать, что «Локомотиву» форвард нужен очень срочно?

- Да, Ари - очень большая потеря для нас. Как и Фарфан. Он ведь тоже сейчас травмирован. Это те два человека, на которых мы делали ставку в атаке. Но, учитывая, какой у нас состав, нужно искать решения в своих резервах.

- Похоже, нападающим теперь можно называть и Кверквелию? Уже второй матч защитник заканчивает в атаке.

- Ну не совсем так, мы ведь проигрывали, вот Кверквелия и пытался помочь линии атаки. С «Рубином» получилось просто прекрасно, сейчас же ничего не вышло.

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