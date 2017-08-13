Исторический гол и гениальная серия Кокорина: «Зенит» намекнул на чемпионство
«Зенит»
второй раз подряд выиграл дома в четыре мяча и ушел в первый серьезный отрыв
нового сезона.
Внезапная проблема «Зенита» и красная капитана
– Не показывайте меня. Моя жена думает, что я в
командировке, – написал маркером на обычном белом ватмане болельщик «Зенита»,
который пришел в центральный сектор на второй ярус смотреть первый домашний
матч петербуржцев после влюбляющего разгрома «Спартака».
Не факт, что история на ватмане правдива, но теперь
ради похода на «Зенит» в Петербурге действительно готовы на большее. Почти в
два раза больше народу, чем на дерби – 45 тысяч – получилось по двум причинам: кроме
эффекта «Спартака», еще и лояльные цены, от 200 рублей. К тому же «Зенит»
добавил предматчевой активности, а досмотр на входе стал полояльнее, и трибуны
заполнились к самому началу матча.
Команда из Грозного – первые гости, которые играют на
новом стадионе в Петербурге второй раз. «Терек» сделал тут спартаковцев
чемпионами, теперь «Ахмат» приехал не пускать «Зенит» в отрыв.
Манчини не стал использовать максимальную инъекцию
аргентизма и выбрал Ерохина вместо Краневиттера. Внезапно главной проблемой «Зенита»
в атаке стали передачи назад, когда нужно было перепроектировать атаку через
другую сторону поля. Эти пасы, видимо, без проблем считывались. Потому что
регулярно перехватывались.
Зато Александр Кокорин продолжал почти в любой
ситуации попадать в темп, в мысль и в нужную зону. Например, даже когда умный
пас вразрез на него не прошел, Кокорин все равно выскочил из-за спины защитника
и первым сыграл в мяч.
Тут можно было бы поспорить о красной карточке, но эпизод закончился голом Паредеса – не с самого штрафного, а во вторую волну и с рикошетом, но все же – и зенитовцы забыли про свое возмущение. Самый дорогой новичок «Зенита» приватизировал все угловые и штрафные, уже раздал множество грамотных обостряющих передач, сделал несколько предголевых пасов, а теперь наконец-то набрал первое очков в «гол+пас». Момент исторический: пользы от Паредеса, судя по всему, может стать только больше.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЗенитАхмат 1:0 28' Леандро Паредес @LParedss pic.twitter.com/lB90RrGhYY— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
Красная «Тереку», кстати, пришла через минуту после
гола, капитану Уциеву. Он на желтую поспорил с Кришито перед голом и на вторую
рубанул коллегу-капитана сразу после.
Худшая зона «Ахмата» и «+4», из которых получились «+3»
Олег Шатов в конце первого
тайма прибежал к левой бровке создавать ширину новой атаки, но пока шла пауза
отворачивался пообщаться с Олегом Кононовым. Разговоры со своим главным
тренером у него чаще более жесткие: Манчини кричит или как минимум повышает
голос.
Итальянец однажды уже
говорил о том, что Шатов не до конца выполняет установки. В чем именно, пока
неясно, но по сравнению с прошлым сезоном Шатов точно прибавил в движении к
воротам и стремлении бить вместо бесконечного улучшения позиции. Он вбегал в
штрафную «Ахмата», чтобы пару раз ударить в соперника, однажды наоборот
моментально решил бить – слету получилось смачно, но неточно. Шатов доиграл до середины
второго тайма и ушел ради второго эксперимента с Краневиттером-опорой и
выдвинутым Паредесом.
Чтобы забить еще два и убедиться в отрыве за двадцать минут до конца, «Зениту» хватило одной зоны в чужой штрафной. Туда сначала вбежал Кокорин: он пробил и добил сам. А потом там же Дриусси перехватил: он пробил, а добил Кузяев. Жирков в концовке ворвался туда же, чтобы сделать 4:0.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЗенитАхмат 2:0 51' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/2jkKaAZO68— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
Между вторым и третьи
голами «Зениту» повезло остаться в полном составе, когда судьи не увидели игру
руками Лунева за пределами штрафной. Но этот момент, даже если бы пришлось
выйти Лодыгину, вряд ли бы перевернул матч: составы бы только сравнялись, а наказанием
был бы штрафной, не пенальти.
«Зенит» второй раз подряд выиграл дома «+4» и вполне справедливо ушел от «Локо» и «Ростова» на «+3» – в серьезный для шести туров отрыв. И это точно первый турнирный намек на чемпионство.
Матч
Голы
Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси
Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)
Предупреждения:
Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75
Удаления:
нет - Уциев, 29
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция