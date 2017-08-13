Исторический гол и гениальная серия Кокорина: «Зенит» намекнул на чемпионство

«Зенит» второй раз подряд выиграл дома в четыре мяча и ушел в первый серьезный отрыв нового сезона.

Внезапная проблема «Зенита» и красная капитана

– Не показывайте меня. Моя жена думает, что я в командировке, – написал маркером на обычном белом ватмане болельщик «Зенита», который пришел в центральный сектор на второй ярус смотреть первый домашний матч петербуржцев после влюбляющего разгрома «Спартака».

Не факт, что история на ватмане правдива, но теперь ради похода на «Зенит» в Петербурге действительно готовы на большее. Почти в два раза больше народу, чем на дерби – 45 тысяч – получилось по двум причинам: кроме эффекта «Спартака», еще и лояльные цены, от 200 рублей. К тому же «Зенит» добавил предматчевой активности, а досмотр на входе стал полояльнее, и трибуны заполнились к самому началу матча.

Команда из Грозного – первые гости, которые играют на новом стадионе в Петербурге второй раз. «Терек» сделал тут спартаковцев чемпионами, теперь «Ахмат» приехал не пускать «Зенит» в отрыв.

Манчини не стал использовать максимальную инъекцию аргентизма и выбрал Ерохина вместо Краневиттера. Внезапно главной проблемой «Зенита» в атаке стали передачи назад, когда нужно было перепроектировать атаку через другую сторону поля. Эти пасы, видимо, без проблем считывались. Потому что регулярно перехватывались.

Зато Александр Кокорин продолжал почти в любой ситуации попадать в темп, в мысль и в нужную зону. Например, даже когда умный пас вразрез на него не прошел, Кокорин все равно выскочил из-за спины защитника и первым сыграл в мяч.

Тут можно было бы поспорить о красной карточке, но эпизод закончился голом Паредеса – не с самого штрафного, а во вторую волну и с рикошетом, но все же – и зенитовцы забыли про свое возмущение. Самый дорогой новичок «Зенита» приватизировал все угловые и штрафные, уже раздал множество грамотных обостряющих передач, сделал несколько предголевых пасов, а теперь наконец-то набрал первое очков в «гол+пас». Момент исторический: пользы от Паредеса, судя по всему, может стать только больше.

Красная «Тереку», кстати, пришла через минуту после гола, капитану Уциеву. Он на желтую поспорил с Кришито перед голом и на вторую рубанул коллегу-капитана сразу после.

Худшая зона «Ахмата» и «+4», из которых получились «+3»

Олег Шатов в конце первого тайма прибежал к левой бровке создавать ширину новой атаки, но пока шла пауза отворачивался пообщаться с Олегом Кононовым. Разговоры со своим главным тренером у него чаще более жесткие: Манчини кричит или как минимум повышает голос.

Итальянец однажды уже говорил о том, что Шатов не до конца выполняет установки. В чем именно, пока неясно, но по сравнению с прошлым сезоном Шатов точно прибавил в движении к воротам и стремлении бить вместо бесконечного улучшения позиции. Он вбегал в штрафную «Ахмата», чтобы пару раз ударить в соперника, однажды наоборот моментально решил бить – слету получилось смачно, но неточно. Шатов доиграл до середины второго тайма и ушел ради второго эксперимента с Краневиттером-опорой и выдвинутым Паредесом.

Чтобы забить еще два и убедиться в отрыве за двадцать минут до конца, «Зениту» хватило одной зоны в чужой штрафной. Туда сначала вбежал Кокорин: он пробил и добил сам. А потом там же Дриусси перехватил: он пробил, а добил Кузяев. Жирков в концовке ворвался туда же, чтобы сделать 4:0.

Между вторым и третьи голами «Зениту» повезло остаться в полном составе, когда судьи не увидели игру руками Лунева за пределами штрафной. Но этот момент, даже если бы пришлось выйти Лодыгину, вряд ли бы перевернул матч: составы бы только сравнялись, а наказанием был бы штрафной, не пенальти.

«Зенит» второй раз подряд выиграл дома «+4» и вполне справедливо ушел от «Локо» и «Ростова» на «+3» – в серьезный для шести туров отрыв. И это точно первый турнирный намек на чемпионство.