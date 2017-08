Топ-5 фактов о победе Леонида Слуцкого. Как «Халл Сити» одержал первую победу

Английский клуб «Халл Сити» одержал в субботу первую победу в чемпионшипе под руководством главного тренера Леонида Слуцкого. Подопечные российского специалиста с крупным счётом 4:1 обыграли команду «Бёртон Альбион». «Советский спорт» выделяет главные факты, которые нужно знать об этом матче.

Факт №1. Это была первая домашняя игра «Халл Сити» в сезоне. И если неделю назад в гостевом поединке с «Астон Виллой» подопечные Леонида Слуцкого откровенно провалили первый тайм, то на этот раз таких провалов уже не было. Более того – все успешные наработки тренер использовал в этой игре. И эти наработки для него порой оказываются важнее человеческого фактора. В прошлую среду было объявлено о переходе шведского полузащитника Себастьяна Ларссона, который, поиграв в лондонском «Арсенале», немало поварился в элите английского футбола. «Нам нужен был такой игрок, как Ларссон, — отметил Слуцкий во время предматчевой пресс-конференции. — У него большой опыт, это важно. Он способен играть на разных позициях. Думаю, он смог бы отыграть 25—30 минут в следующем матче». То есть тренер сразу обозначил, что даже самая большая звезда клуба не выйдет сразу в стартовом составе.

DEAL DONE: Today Hull City confirmed the signing of Seb Larsson on a free transfer following his release from Sunderland. pic.twitter.com/yNb4twFrOd — Football League (@_EFLTransfers_) 9 августа 2017 г.

Факт №2. Второй тайм подопечные вновь провели лучше, чем первый. Они и первый тайм провели в хищном, агрессивном стиле – ясное ж дело: тигры. Но на перерыв ушли с ничьей 1:1. «Халл Сити» забил быстрый мяч, но на 33-й Джексон Ирвайн счет сравнял. Правда, спустя пять минут он же получил второй «горчичник»: до конца встречи гости играли в меньшинстве.

Факт №3. Игроки «Халл Сити», забивавшие доселе немного, почувствовали вкус к голевым атакам: в этот раз голом отметился Камил Гросицки, а уругваец Абель Эрнандес так и вовсе оформил хет-трик. В прошлом сезоне он за весь сезон забил всего четыре мяча.

Факт №4. Британская пресса без устали превозносит русского тренера: в Mirror обзор игрового дня в чемпионшипе вышел с красноречивым заголовком: «Леонид Слуцкий показал, что он новый Царь в городе, когда его команда разорвала соперников».

Факт №5. Слуцкий перед игрой пытался отвлечься чтением программки. Даже и программкой это не назовешь – скорее целый буклет, специально выпущенный к этому матчу. В ней российского тренера называли «Leo the Tiger». На обложке был изображён он сам, а под фотографией — надпись большими буквами: «The Tiger» («Тигр»).

И напоследок – бонусный факт. В честь крупной победы фанаты «Халла» закончили матч песней о русском тренере. Это традиционная для английских стадионов песня, в которой просто изменили одну строчку на «We’ve got Leonid Slutsky» («У нас есть Леонид Слуцкий»). Слуцкий на песню отреагировал и аплодировал в ответ.