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Снова Бибиана Штайнхаус! Судья, которая поколотила Рибери во время игры (видео)

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Снова Бибиана Штайнхаус! Судья, которая поколотила Рибери во время игры (видео)
Фото: Gettyimages.ru

Курьезный случай произошел с женщиной-арбитром в Кубке Германии. Ей развязали шнурки, она в ответ потолкала Франка Рибери. «Советский спорт» предлагает увидеть, как это было.

Имя женщины-рефери Бибианы Штайнхаус хорошо известно болельщику. Это та самая суровая блондинка, которая с суровым взглядом и при этом проскальзывающей улыбкой обслуживает многие матчи в немецком футболе.

Многие, наверняка, помнят курьезную историю, когда один из игроков якобы случайно потрогал ее за грудь прямо во время футбольного поединка:


Теперь ее имя вновь оказалось в центре внимания. Полузащитник «Баварии» Франк Рибери во время гостевого матча 1-го раунда Кубка Германии с клубом «Кемницер» (5:0) необычным образом пошутил над главным арбитром встречи Бибианой Штайнхаус.

Фабула истории такова. На 79-й минуте мюнхенцы получили право исполнить штрафной. Франк Рибери стал устанавливать мяч для удара (он оказался, кстати, спустя мгновение успешным) и в этот момент умудрился еще и развязать шнурок у Бибианы Штайнхаус. Арбитр поступила как настоящая женщина: заметив действия француза, не стала, вопреки букве правил наказывать его карточкой (как известно, любое касание арбитра карается «горчичником»), а принялась его откровенно колотить:


Рукоприкладство помогло французу: спустя несколько секунд Франк Рибери точным ударом со штрафного увеличил счёт в матче до 4:0.

Напомним, что арбитр Бибиана Штайнхаус в следующем сезоне станет первой среди женщин-рефери, которая будет обслуживать матчи чемпионата Германии. Пока ее до Бундеслиги не допускали.

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