Начали без раскачки. Стартовал сезон в АПЛ

Почему АПЛ – лучшая лига мира? Уже в первом туре тебе и 4:3, и 2:3, и 3:3, и 0:0, и 4:0. Как говорится – сюжеты на любой вкус. Разбираем 6 самых интересных событий старта английского сезона.

Флешбэк

Спустя годы Руни опять забил за «Эвертон». Первый гол Уэйна за «ирисок» датирован 19 октября 2002 года. Ему тогда не было и семнадцати. Но это не помешало ему забить дальним ударом в ворота «Арсенала». А вчера он завершил красивую комбинацию ударом головой. Пострадал «Сток» Марка Хьюза. Разница между голами 15 лет. Но объединяет их то, что и тот, и другой победные.

И всё-таки «In Wenger we trust»

От любви до ненависти, как и от «In Wenger we trust» до «Wenger out», один шаг. По ходу матча «Арсенала» с «Лестером» дважды был актуален лозунг «In Wenger we trust» – при счете 1:0 и 4:3 в пользу «канониров». И дважды «Wenger out» – при 1:2 и 2:3 в пользу «лис». Победил в итоге лозунг в поддержку Венгера. Вечный спор откладывается на неделю до матча со «Стоком».

13 голов в 2 стартовых матчах

После голевой феерии в премьерном матче сезона между «Арсеналом» и «Лестером» за дело взялись «Уотфорд с «Ливерпулем». Когда новичок «красных» Мохаммед Салах на 57 минуте вывел «мерсисайдцев» вперед, казалось, что «Ливерпуль» начнет сезон с победы. Но когда на 93 минуте Бритос счет сравнял, все вспомнили, что «Ливерпуль» тренирует Юрген Клопп. Его команда всегда играет весело и результативно, но титулов не завоёвывает (речь о работе немца в Англии). Кстати, в прошлом сезоне во встречах с участием Клоппа и его парней пять раз забивалось 6 и более мячей. В одной из таких игр «Ливерпуль» разгромил как раз таки «Уотфорд» - 6:1.

С небес на землю

Команда Антонио Конте начала сезон с двух чувствительных поражений – в Суперкубке от «Арсенала» и в стартовом туре АПЛ от заштатного «Бёрнли». Объединяет эти два матча то, что в обоих случаях «синие» завершали матч в меньшинстве – Педро удалился в лондонском дерби, а Кэхилл и Фабрегас во встрече чемпионата. Играя дома против «Бёрнли», «Челси» умудрился пропустить 3 мяча за тайм. За весь прошлый сезон на «Стэмфорд Бридж» лондонцы пропустили 3 мяча только в одном, ничего не решавшем матче, после оформления чемпионства. А тут нокдаун в первом же раунде.

Проклятье Рэмзи по-прежнему работает

В день, когда Аарон Рэмзи отпраздновал гол, забитый им в ворота «Лестера», скончался самый пожилой человек мира – 113-летний Исраэль Криштала. Ранее смерть Бориса Березовского, Муамара Каддафи, Пола Уокера, Уитни Хьюстон и других известных людей совпадала с днями, в которых валлиец отличался забитыми мячами.

Новичкам везде у нас дорога

Старт сезона ознаменовался еще тем, что сразу семь новых игроков результативно дебютировали за свои клубы. Вот их имена: Ахмед Хегази («Вест Бромвич»), Альваро Мората («Челси»), Уэйн Руни («Эвертон»), Стив Мунье («Хаддерсфилд»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Александр Ляказетт («Арсенал») и Ромелу Лукаку (МЮ).