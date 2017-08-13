«У меня нет проблем с лимитом». Кононов сбежал, Манчини снова говорил о Кокорине
Олег Кононов отказался отвечать на вопросы журналистов, а Роберто Манчини гордо говорил о соблюдении лимита на легионеров.
«Мы недовосстановились после «Краснодара»
– Олег Георгиевич
ответит на ваши вопросы, – обычное начало любой пресс-конференции с участием
главного тренера «Ахмата». Казалось, все должно идти по плану: вступительное
слово тренера и потом немногочисленные вопросы, потому что он тренер гостей. Было очень интересно узнать мнение Кононова об удалении Ризвана Уциева. Во
время матча тренер качал головой, когда его игрока выгоняли с поля.
– Сложно играть в
меньшинстве против «Зенита», – невозмутимо начал Кононов. – Сложнее было даже в
другом плане: мы играли предыдущий матч с «Краснодаром», и у нас было мало
времени на восстановление. Провести матч в том же темпе, как мы и начали, было
сложно. Первые 45 минут мы играли достаточно хорошо. Второй тайм не сложился в
связи с тем, что мы недовосстановились, и у нас были определенные кадровые
потери после игры с «Краснодаром». Поздравляю «Зенит» с победой, желаю команде
удачи.
Не успели журналисты
вытянуть руки, чтобы задать свои «острые» вопросы, как тренер «Ахмата» вместе с
пресс-атташе покинул зал для пресс-конференций. Представитель клуба сам как
будто был в шоке, но не стремился переубедить Кононова.
«Надеюсь, Кокорин может забить 35 голов»
В зале недолго
обсуждали поступок тренера гостей. Через пару минут журналисты уже общались с
Роберто Манчини.
– Как должна играть команда в большинстве: громить
соперника или наигрывать других игроков?
– Даже когда «Ахмат» остался в меньшинстве, нам надо было играть с тем же натиском и забить как можно больше голов.
– Почему начало матча было таким нервным? Что не так
было на левом фланге, когда Кришито и Шатов не могли разыграть мяч?
– Не то чтобы я был недоволен ими, – Манчини не был категоричен в отношении Шатова по сравнению с игрой против «Тосно». – Скорее был доволен их взаимодействием. Я просто хотел, чтобы Олег больше шел в борьбу, выходил один в один, обыгрывал соперника. Он делал это не так часто, как мне хотелось. «Ахмат» – сильная и организованная команда, и играть с ней было нелегко.
– При своей результативности Кокорин способен забить
35 голов в одиночку?
– Надеюсь, что да.
– Каковы шансы у воспитанника «Зенита» Терентьева
выиграть конкуренцию у Смольникова? Насколько внимательно следите за
молодежкой, второй командой?
– Да, он сыграл хорошо, но не хотелось бы выделять кого-то. Для нас важны все: и Анюков, и Смольников, и сам Терентьев. Я слежу за успехами «Зенита-2» и нашей молодежки. К сожалению, у меня не так много времени на это, но в будущем я бы хотел обратить внимание на перспективных и молодых футболистов.
– Несколько матчей вы укладываетесь в лимит. Ваше
мнение о нем.
– Я никаких проблем не испытываю. Это правило, которое мы должны соблюдать, и, как видите, с успехом это делаем. Для меня все игроки равны – вне зависимости от их национальностей
– Все три матчи вы играли одним и тем же составом.
Это на фарт или остальные игроки не впечатлили?
– В команде должно сохраняться единство, костяк. К тому же идет процесс трансформации. Многие, как Жулиано, покинули команду. Мы еще не в стабилизированном положении.
Матч
Голы
Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси
Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)
Предупреждения:
Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75
Удаления:
нет - Уциев, 29
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция