Жесточайшая ошибка судьи в пользу «Зенита»: теперь РФПЛ точно нужны видеоповторы

Андрей Лунев сыграл рукой за пределами штрафной, но на поле это заметили только два игрока «Терека».

Что произошло?

На 59-й минуте домашнего матча против «Ахмата» Андрей Лунев вышел из ворот, чтобы прервать длинный пас на Лео Жабу. Вратарь «Зенита» добежал до линии штрафной, прыгнул правой рукой за мячом и выбил его ладонью в сторону. При этом само падение в сторону мяча Лунев начинал уже за пределами штрафной, касание с мячом произошло тоже вне нужной зоны.

На повторе с боковой камеры в трансляции отлично видно, что Лунев касается мяча за штрафной, благодаря записи с камеры за лицевой линией вне сомнений игра вратаря именно рукой.

Скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»

Как на эпизод отреагировали судьи?

Никак. Главный арбитр Игорь Федотов находился ближе к центральной линии и видел эпизод с той стороны, откуда невозможно точно определить место касания Лунева – это объясняется тем, что предыдущий игровой отрезок прошел на половине поля «Терека», а передача из глубины на Лео последовала неожиданно и резко. По той же причине помощник на линии не успел переместиться за мячом и тоже видел момент не по прямой, а под углом.

Как повел себя Лунев?

В свойственном себе стиле: не проявил эмоций. По ходу матча сложилось впечатление, что Лунев не обманывал, а был уверен в собственной правоте: во время игры он считал, что сыграл рукой на территории штрафной площади. После матча сам Андрей подтвердил эту версию.

Кто заметил ошибку судей?

Игроки «Терека» Лео Жаба, на которого шла передача, и Родолфо, подбегавший к штрафной «Зенита» с левого фланга. Бразильцы начали спорить с судьей, но быстро прекратили, когда убедились, что арбитр не изменит своего решения.

Что сказал сам Лунев?

После матча вратарь «Зенита» признался, что допустил ошибку и заслужил удаление.

– Во время матча казалось, что я достал мяч на линии. Но после игры посмотрел повтор - я не рассчитал отскок и сыграл за штрафной. Надо было меня удалять, наказывать за ошибку. Расстроился из-за этого эпизода. Хорошая игра со стороны команды, а с моей – некачественная.

Кто виноват и какие выводы стоит сделать?

Скорее всего виновным можно признать линейного арбитра: он не успел за эпизодом, а на скриншоте видно, что он не совершает максимального ускорения и поэтому не успевает на линию эпизода.

Глобальный вывод в том, что для таких эпизодов и нужны видеоассистенты с широкими полномочиями: судья, который может сообщить главному арбитру об ошибке, чтобы тот прервал игру и показал красную карточку.

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