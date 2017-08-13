Жесточайшая ошибка судьи в пользу «Зенита»: теперь РФПЛ точно нужны видеоповторы
Андрей
Лунев сыграл рукой за пределами штрафной, но на поле это заметили только два
игрока «Терека».
Что произошло?
На 59-й минуте домашнего матча против «Ахмата» Андрей
Лунев вышел из ворот, чтобы прервать длинный пас на Лео Жабу. Вратарь «Зенита» добежал
до линии штрафной, прыгнул правой рукой за мячом и выбил его ладонью в сторону.
При этом само падение в сторону мяча Лунев начинал уже за пределами штрафной,
касание с мячом произошло тоже вне нужной зоны.
На повторе с боковой камеры в трансляции отлично видно, что Лунев касается мяча за штрафной, благодаря записи с камеры за лицевой линией вне сомнений игра вратаря именно рукой.
Как на эпизод отреагировали судьи?
Никак. Главный арбитр Игорь Федотов находился ближе к
центральной линии и видел эпизод с той стороны, откуда невозможно точно
определить место касания Лунева – это объясняется тем, что предыдущий игровой
отрезок прошел на половине поля «Терека», а передача из глубины на Лео
последовала неожиданно и резко. По той же причине помощник на линии не успел
переместиться за мячом и тоже видел момент не по прямой, а под углом.
Как повел себя Лунев?
В свойственном себе стиле: не проявил эмоций. По ходу
матча сложилось впечатление, что Лунев не обманывал, а был уверен в собственной
правоте: во время игры он считал, что сыграл рукой на территории штрафной
площади. После матча сам Андрей подтвердил эту версию.
Кто заметил ошибку судей?
Игроки «Терека» Лео Жаба, на которого шла передача, и
Родолфо, подбегавший к штрафной «Зенита» с левого фланга. Бразильцы начали
спорить с судьей, но быстро прекратили, когда убедились, что арбитр не изменит
своего решения.
Что сказал сам Лунев?
После матча вратарь «Зенита» признался, что допустил
ошибку и заслужил удаление.
– Во время матча казалось, что я достал мяч на линии. Но после игры посмотрел повтор - я не рассчитал отскок и сыграл за штрафной. Надо было меня удалять, наказывать за ошибку. Расстроился из-за этого эпизода. Хорошая игра со стороны команды, а с моей – некачественная.
Кто виноват и какие выводы стоит сделать?
Скорее всего виновным можно признать линейного арбитра: он не успел за эпизодом, а на скриншоте видно, что он не совершает максимального ускорения и поэтому не успевает на линию эпизода.
Глобальный вывод в том, что для таких эпизодов и нужны видеоассистенты с широкими полномочиями: судья, который может сообщить главному арбитру об ошибке, чтобы тот прервал игру и показал красную карточку.
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