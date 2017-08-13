Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск1 : 1Рубин
Футбол  Факел0 : 3Спартак-2
Футбол  Краснодар1 : 1Амкар
Футбол  Локомотив0 : 2Тосно
Футбол  Зенит4 : 0Ахмат
Футбол  Барселона0 : 0Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жесточайшая ошибка судьи в пользу «Зенита»: теперь РФПЛ точно нужны видеоповторы

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Жесточайшая ошибка судьи в пользу «Зенита»: теперь РФПЛ точно нужны видеоповторы

Андрей Лунев сыграл рукой за пределами штрафной, но на поле это заметили только два игрока «Терека».

Что произошло?

На 59-й минуте домашнего матча против «Ахмата» Андрей Лунев вышел из ворот, чтобы прервать длинный пас на Лео Жабу. Вратарь «Зенита» добежал до линии штрафной, прыгнул правой рукой за мячом и выбил его ладонью в сторону. При этом само падение в сторону мяча Лунев начинал уже за пределами штрафной, касание с мячом произошло тоже вне нужной зоны.

На повторе с боковой камеры в трансляции отлично видно, что Лунев касается мяча за штрафной, благодаря записи с камеры за лицевой линией вне сомнений игра вратаря именно рукой.

Скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»
Скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»

Как на эпизод отреагировали судьи?

Никак. Главный арбитр Игорь Федотов находился ближе к центральной линии и видел эпизод с той стороны, откуда невозможно точно определить место касания Лунева – это объясняется тем, что предыдущий игровой отрезок прошел на половине поля «Терека», а передача из глубины на Лео последовала неожиданно и резко. По той же причине помощник на линии не успел переместиться за мячом и тоже видел момент не по прямой, а под углом.

Как повел себя Лунев?

В свойственном себе стиле: не проявил эмоций. По ходу матча сложилось впечатление, что Лунев не обманывал, а был уверен в собственной правоте: во время игры он считал, что сыграл рукой на территории штрафной площади. После матча сам Андрей подтвердил эту версию.

Кто заметил ошибку судей?

Игроки «Терека» Лео Жаба, на которого шла передача, и Родолфо, подбегавший к штрафной «Зенита» с левого фланга. Бразильцы начали спорить с судьей, но быстро прекратили, когда убедились, что арбитр не изменит своего решения.

Что сказал сам Лунев?

После матча вратарь «Зенита» признался, что допустил ошибку и заслужил удаление.

– Во время матча казалось, что я достал мяч на линии. Но после игры посмотрел повтор - я не рассчитал отскок и сыграл за штрафной. Надо было меня удалять, наказывать за ошибку. Расстроился из-за этого эпизода. Хорошая игра со стороны команды, а с моей – некачественная.

Кто виноват и какие выводы стоит сделать?

Скорее всего виновным можно признать линейного арбитра: он не успел за эпизодом, а на скриншоте видно, что он не совершает максимального ускорения и поэтому не успевает на линию эпизода.

Глобальный вывод в том, что для таких эпизодов и нужны видеоассистенты с широкими полномочиями: судья, который может сообщить главному арбитру об ошибке, чтобы тот прервал игру и показал красную карточку.

Исторический гол и гениальная серия Кокорина: «Зенит» намекнул на чемпионство

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игроки «Ахмата» не прошли через смешанную зону после матча, клуб нарушил регламент РФПЛФутболисты грозненского «Ахмата» после поражения от «Зенита» проигнорировали микст-зону для общения с журналистами.Андрей Лунев: Допустил много ошибок, недоволен собойВратарь «Зенита» Андрей Лунев оценил свою игру в матче шестого тура РФПЛ против «Ахмата» (4:0).«У меня нет проблем с лимитом». Кононов сбежал, Манчини снова говорил о Кокорине«У меня нет проблем с лимитом». Кононов сбежал, Манчини снова говорил о КокоринеОлег Кононов отказался отвечать на вопросы журналистов, а Роберто Манчини гордо говорил о соблюдении лимита на легионеров.Александр Кокорин: С таким усилением «Зенит» должен доминироватьФорвард «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» (4:0).Олег Кононов: Первый тайм против «Зенита» мы играли хорошоГлавный тренер «Ахмата» Олег Кононов подвел итоги встречи с «Зенитом» в шестом туре РФПЛ (0:4).
Легкая атлетика
Хорватка Перкович завоевала золото в метании диска на чемпионате мира
Футбол
Александр Кокорин: С таким усилением «Зенит» должен доминировать
Футбол
Олег Кононов: Первый тайм против «Зенита» мы играли хорошо
Футбол
Андрей Лунев: Сыграл рукой за штрафной. Надо было меня удалять (видео)
все новости