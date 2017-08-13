«Нужно было меня удалять». Лунев признался, что сыграл рукой за штрафной

Александр Кокорин наслаждался вниманием и успехом, Андрей Лунев винил себя в некачественной игре, а игроки «Ахмата» проигнорировали журналистов.



Александр Кокорин: Нужно доминировать!

Александр Кокорин поворачивает из-за угла к журналистам, делая вид, будто просто идет мимо. Но форвард наверняка уверен, его попросят поговорить. Поэтому вопрос «опять я?» – это больше кокетство и скромность. Кокорин забил шестой гол в сезоне, но он все еще смущается, когда его спрашивают про бомбардирскую гонку и его личные достижения.

– Очень счастливы, очередная хорошая игра, много забитых голов, полный стадион. Про бомбардирскую гонку рано говорить: хорошо, что у меня получается забивать, а команде выигрывать.

– Крестики ставите?

– Нет, я счастлив, что забиваю, приношу команде пользу.

– Было ли принципиально обыграть грозненцев после обидного поражения в концовке сезона на этом поле?

– Принципиально после того, как поменяли поле, да. Но при такой поддержке каждый матч принципиально со всеми играть хорошо, стараться много забивать. Не зря такие усиления, не чтобы мы играли на удержание. Нужно забивать много, радовать болельщиков и доминировать, – сказал Кокорин и усмехнулся.

– Все ли получилось в этом матче?

– Первые минут 15 были тревожные ошибки, после которых могло что-то получиться у «Ахмата».

– «Ахмат» такой слабый?

– «Зенит» хороший! (смеется)

– «Ахмат» – самая грубая команда?

– Пока да.

Андрей Лунев: Я собой недоволен

Все остальные не очень хотели общаться: Юрий Жирков спешил на Суперкубок Испании. Тезка Лодыгин удивился: «А кого вы ждете?!» и отказался комментировать возможный уход из «Зенита». Далер Кузяев на ходу бросил, что не праздновал гол, потому что это его бывшая команда.

Приз за самое грустное и честное интервью сезона пока достается Андрею Луневу: абсолютно потерянный вратарь остановился, чтобы выговориться.

– Хорошая игра со стороны команды, а с моей – некачественная. Хорошо, что выиграли, что результат есть.

– Почему некачественная? На ноль же сыграли.

– Не всегда ноль – признак хорошей игры вратаря. Сегодня много ошибок допустил, собой недоволен.

– Все говорят о том эпизоде за штрафной…

– Я не рассчитал отскок и сыграл за штрафной, – честно сказал Лунев. – Во время матча казалось, что я достал мяч на линии. Но после игры посмотрел повтор. Надо было меня удалять, наказывать за ошибку.

– Вы из-за этого расстроены?

– Да, – сказал Лунев и убежал.

«Ахмат», ты где?

Игроки грозненского клуба не только не поговорили с прессой, но и вовсе проигнорировали смешанную зону. Футболисты оказались в автобусе через какой-то запасной вход, что противоречит регламенту. Через микст-зону прошли только запасные Евгений Городов, Андрей Семенов и Заурбек Плиев. Олег Иванов и Виталий Гудиев разговаривать отказались.

Интересно, что «Ахмат» – первая команда в истории, которая сыграла на стадионе «Санкт-Петербург» уже второй раз. Поэтому футболисты точно знали, где должны выйти, но почему-то не сделали этого.

Вообще, после матча «Зенит» – «Ахмат» игроки журналистов не баловали: начальник команды и переводчик «Зенита» Илья Писарский отказался перевести Матиаса Краневиттера и Эмануэля Мамману, которые не знают никаких языков кроме родного.

Спасибо Александру Кокорину и Андрею Луневу, что в этот вечер журналистам не было одиноко.