Лысенко «напрыгал» России пятое серебро

Последним «российским» видом на чемпионате мира в Лондоне стали мужские прыжки в высоту. Наши и тут не остались без медалей: второе место занял Данила Лысенко.

Они прыгали этот финал фактически вдвоем: наш 20-летний дебютант и опытнейший серебряный призер олимпийского Рио-2016 Мутаз Баршим из Катара с заоблачным личным рекордом 2,43. Несмотря на всю разницу в статусах, попытки этих двоих объединяло главное: если остальные финалисты мучились, то и дело «перелезая» через планку, Лысенко и Баршим, наоборот, летали над ней с огромными запасами.

Данила, правда, испортил одну попытку на рубеже 2,29 и тем самым дал сопернику дополнительное преимущество. Но 2,32 они оба опять взяли сразу. И - остались окончательно вдвоем. Наш второй участник Илья Иванюк остановился на 2,25 и в итоге занял пятое место. На четыре позиции выше именитого украинца Богдана Бондаренко, который все переносил-переносил и, как у него нередко бывает, допереносился.

Итак, 2,35. Баршим и Лысенко. Катарец прыгает и берет. Хорошо берет. А Данила, увы, сбивает. Это был переломный момент.

Хотя и вторая, и третья попытки Лысенко на 2,35 были очень хороши и близки к успеху. Планку он задевал уже на излете, пятками. Но, во-первых, для россиянина это был бы личный рекорд, а, во-вторых, для того, чтобы взять золото потом пришлось бы прыгать еще выше. Сомневаюсь, что Лысенко был к этому готов.

Ну, ничего. Какие его годы? Главное, что и Баршим, и все остальные увидели: в России появился новый «высотник» экстра-класса, считаться с которым теперь придется всем и всегда.

Чемпионат мира-2017 завершен. Вот список наших призеров: золото - Мария Ласицкене (высота), серебро - Дарья Клишина (длина), Валерий Пронкин (молот), Сергей Широбоков (ходьба 20 км), Сергей Шубенков (110 м с барьерами) и Данила Лысенко (высота). Шесть из девятнадцати - с медалями, то есть, фактически каждый третий. И девятое место в медальном зачете. Впереди Германии и Ямайки.

А впереди всех - сборная США. С 30 медалями, 10 из которых - золотые. Хотя и американцам под конец досталась своя ложка дегтя: золото в закрывавшей чемпионат мужской эстафете 4х400 метров у них на финишной прямой отняла команда из маленькой страны с весьма заковыристым названием - Тринидад и Тобаго.

Тринидадцы после финиша ликовали как сумасшедшие. А почему нет? Чемпионы мира есть чемпионы мира.

Чемпионат мира

Лондон

Высота. Мужчины

1. Мутаз Баршим (Катар) - 2,35

2. Данила Лысенко (Россия) - 2,32

3. Майд Газаль (Сирия) - 2,29

6. Илья Иванюк (Россия) - 2,25.