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«Мэт, встретимся в Пхенчхане». ЦСКА презентовал команду

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Мэт, встретимся в Пхенчхане». ЦСКА презентовал команду
Фото: ХК ЦСКА

ЦСКА помпезно презентовал новую команду, которую за неделю до старта сезона уже называют чемпионской.

- А где наш новичок Мэт Робинсон? – интересовались болельщики, которых пригласили в гости на презентацию ЦСКА.
- Нет его. Уехал в Питер на турнир Пучкова. Играть за олимпийскую сборную Канады, - отвечали его новые партнеры по команде. – Встретимся с ним в Пхенчхане.

- Так он же в ЦСКА сродни шпиону, все ваши тайны выведает-рассекретит, - не унимались фанаты.
- А мы до плей-офф все тайны сохраним, ведь решающие матчи пройдут после Олимпиады, - отвечали игроки.

Беседа шутейная. Но здравого смыслы не лишена. Ведь цель-задача одна-единственная – Кубок Гагарина.

Презентацию команды устроили в фешенебельном банкетном зале, который развернулся в одном из бывших цехов автогиганта ЗИЛ. Красный кирпич, украшенные фотографиями легендарных армейцев стены заведения. Не забыли и «Советский спорт». На знаменитом фото первый космонавт Юрий Гагарин вручает приз нашей газеты капитану ЦСКА Виктору Кузькину. Был такой предсезонный турнир – на призы газеты «Советский спорт». Туда, правда, олимпийскую сборную Канады не приглашали. И тем более сборную СССР. Но финалы ЦСКА – «Спартак» собирали аншлаги, и хоккей друзья-соперники демонстрировали отнюдь не летний.

…Гости в зале в этот знойный вечер не раз пожалели о том, что скамейка у ЦСКА очень удлинилась. Столько новичков с именем! Ведущий на подиуме Оскар Кучера – он с успехом выступал ведущим на баскетбольном ЦСКА – подробнейшим образом представлял каждого игрока, с титулами-регалиями. Даже третьего вратаря двухметрового левшу Андрея Филоненко не забыли.

Его приветствовал олимпийский чемпион Юрий Блинов. Игравший в Саппоро-72, на ЧМ-72 и в Суперсерии-72 в тройке с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым.

- Хороший хоккеист, - как-то сказал о нем Борис Петрович, не самый щедрый на похвалу.

К слову, Блинов размочил канадского левшу Тони Эспозито в первом московском матче Сумперсерии-72. Наши в третьем периоде безнадежно горели 0:3. Блинов забил эффектно, на паузе уложил выкатившегося навстречу вратаря на лед, а шайбу – бережно в сетку. Став застрельщиком камбэка: счет 1:4 сборная СССР к финальной сирене превратила в 5:4.

В тандеме с Блиновым на сцену вышел Александр Волчков, чемпион мира-73 и участник (пусть и номинальный) той же Суперсерии-72.

Потом на подиум пригласили пару Алексей Касатонов – Павел Буре. А последним ветеранскую вахту принял Михайлов. Его семерку на свитере ныне носит Иван Телегин, который пришел с супругой Пелагеей. Она призналась в любви к красно-синим и даже спела.

Каждый игрок надевал свитер с номером и фамилией. Гости узнали, что на спине Кирилла Капризова будут красоваться цифры «97» - год его рождения. А Никита Нестеров выбрал 89-й. «Чертова дюжина» вернулась к Роману Любимову. В разгар локаутного сезона он благородно уступил 13-й Павлу Дацюку. А в феврале имеет шанс выйти с ним в форме сборной России. На Олимпиаде в Корее.

А потом устроили раздачу автографов. На заранее заготовленных фото команды. Хватило всем. Но героям вечера пришлось выдержать напор гостей. Проще всего оказалось тройке легионеров – Джеффу Плэтту, Грегу Скотту и новому вратарю Ларсу Юханссону, победителю Лиги чемпионов. Увы, российские клубы этот турнир пока игнорируют.

Капризов, раздавший в последние полгода интервью больше, чем ему лет, попытался было затаиться в углу зала. Но его быстро нашли и взяли в оборот.

Гости давно переместились в кулинарную систему координат, на фуршет. Игроки же пришли туда последними. Для них каждый бутерброд был за счастье. Ведь столько сил оставили, общаясь с болельщиками.

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