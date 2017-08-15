Большая разница. Почему преобразился Кокорин

Александра Кокорина словно подменили – в пяти стартовых турах чемпионата форвард «Зенита» забил четыре гола и сделал два результативных паса. На этом фоне вспоминать о его весеннем выступлении просто неудобно – в десяти матчах премьер-лиги нападающий отличился дважды, один раз ассистировав партнеру. «ССФ» раскрывает секреты преображения игрока.

Кокорин крут. И это не просто слова. Есть еще один факт, доказывающий его великолепие. В «Зените» результативного отрезка длиною в пять туров у Александра еще не было. Не было и отрезка в четыре тура, когда бы Кокорин или забивал, или ассистировал партнерам.

У нынешнего прорыва форварда есть несколько причин. Общее одно – все они сводятся к фигуре главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

РОЛЬ ПОИСКОВИКА

Главное отличие «Зенита» Мирчи Луческу от коллектива Манчини для Кокорина – его роль. На какой бы позиции ни играл нападающий – по центру атаки или на краю – при итальянце во всех матчах он ищет возможность для выхода на ударную позицию. Поединки двух первых туров со «СКА-Хабаровском» и «Тосно» Александр начинал на краю, но это не мешало ему врываться в свободные зоны, где его находили передачами одноклубники.

В одной игре Кокорин забил, в другой сделал голевую скидку Дриусси. Это и привело к тому, что Манчини решил использовать его на острие – более плодородном месте для поиска моментов. «Тосно», «Спартак», «Урал» – эти команды доставали мячи из сетки после открываний Александра прямо перед воротами.

Во всех проведенных матчах в чемпионате России при Манчини Кокорин и сам угрожал чужим владениям, и партнеров на удар выводил. При Луческу было за счастье, если удавалось что-то одно. Например, в матче со «Спартаком» (1:2) Александр не отметился ничем. Если на кого «Зенит» Луческу и играл, то на Дзюбу, а не на Кокорина.

Если последнего Манчини ставит центрфорвардом, тот ищет свободные зоны по всей ширине атаки. А, выходя на позиции крайнего нападающего, Кокорин много открывается между крайним и центральным защитниками.

Полезен Александр на обеих позициях. С ролью центрфорварда все просто – здесь больше возможностей для взятия ворот. Несложно объяснить и его важность на бровке. Во-первых, Кокорин полезен здесь при контратаках – это самое удобное место для получения мяча лицом к воротам соперника и набора скорости. В прошлом сезоне «Монако» благодаря скоростным футболистам во фланговых зонах держал в страхе всю Европу. Во-вторых, с фланга удобно замыкать дальнюю штангу при навесе с противоположной бровки. Здесь Кокорина отличает не только скорость, но и игра головой. Подобная голевая комбинация уже у «Зенита» была – в матче с «Рубином» Кокорин выполнил скидку головой на Дриусси (рисунок 1).

СКОРОСТНОЙ СТИЛЬ

У команды Роберто Манчини нет тяги к контролю мяча – быстрое движение и поиск голевых возможностей для нее важнее. Такая игра Кокорину подходит. При Луческу зенитовец мог совершить три открывания в свободные зоны, но паса так и не дождаться – Жулиано с мячом возился больше, чем смотрел на партнеров. При Манчини открывания Кокорина вознаграждаются передачами – на один холостой забег нападающего приходятся два замеченных партнерами. Это счастье для форварда: думать только о своих действиях, а за партнеров не переживать – не подведут. С приходом Манчини Александр на поле попал в зону комфорта.

Показательны голы Кокорина «Тосно», «Спартаку» и «Уралу». Все их он забил, открывшись перед воротами. Ни разу нападающий не сделал больше двух касаний мяча. Партнеры доставляли его так же быстро, как он отправлял снаряд в сетку. Лишь Дриусси в матче с «Уралом» выполнил передачу в три касания, затратив два на подработку. Самым эффектным получился гол в матче с командой из Ленинградской области – получив пас от Паредеса, Шатов одним касанием вывел Кокорина один на один с вратарем (рисунок 2). Значит, игроки «Зенита» ищут своего бомбардира даже тогда, когда у них нет мяча! Такие вещи обожает Пеп Гвардиола. Наставник «Манчестер Сити» оценил бы передачу Шатова.

Когда в команде есть шустрый форвард, его нужно использовать – «кормить» передачами. Так же, как «Краснодар» «кормит» Смолова. Пожалуй, более идеального примера не найти. Если этого не делать, нападающий может увянуть. Совершать скоростные открывания вхолостую – вот уж сизифов труд. Манчини, сам бывший форвард, это прекрасно понимает.

СООБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Одна идея сама по себе никогда работать не будет. Нужны подходящие друг другу элементы, чтобы получился слаженный механизм. Луи ван Гал однажды сказал: «Мне не нужны 11 лучших футболистов в команде, мне нужна лучшая команда». Смысл предельно прост – игроки должны друг друга дополнять. Именно так сейчас происходит в «Зените».

По данным портала WyScout, в матче со «Спартаком» Кокорина находили передачей сразу 12 футболистов – еще и вышедшие на замену! Из атакующей группы больше всех пасов сделал Дриусси – пять. Когда он приезжал в Россию, было известно: мяч не передерживает. Для Александра такой партнер идеален. Два из своих четырех голов в пяти стартовых турах Кокорин забил именно с его «ассистов». Наличие Паредеса в опорной зоне – тоже плюс для Кокорина. От него всегда можно ждать проникающего паса из глубины. В игре со «Спартаком» Леандро сделал на нападающего две передачи.

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Зенит» Манчини растет не по дням, а по часам. Чувствуется, Манчини адаптируется в России. Он не сразу понял, что Кокорина можно использовать в роли центрфорварда, но пришел к этому. Дело за малым – наиграть. Может выйти бестселлер. Пока же в нескольких игра Кокорин выжимал максимум из минимума. В матчах со «Спартаком» и «Тосно» он нанес по одному удару, но оба стали результативными. Прогресс уже есть – воротам «Урала» нападающий угрожал шесть раз. То ли еще будет! Десять голов в чемпионате России Александр может забить еще до зимы.

! В материале не учитывается статистика воскресного матча «Зенит» – «Ахмат».

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