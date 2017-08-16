Александр Гришин: Тренерам-карьеристам нужны «переростки»

Александр Гришин Фото: ТАСС

Бывший хавбек ЦСКА Александр Гришин в течение семи лет тренировал армейский дубль, а недавно возглавил юношескую сборную России. В интервью «ССФ» он рассказал о специфике новой должности, недобросовестных наставниках и отсутствии патриотизма у молодежи.

Александр Сергеевич ГРИШИН Родился 18 ноября 1971 года в Москве. Карьера: выступал на позиции полузащитника за московские ЦСКА (1989–1994, 1997–1999), «Динамо» (1995–1996), воронежский «Факел» (2000), ярославский «Шинник» (2001), казанский «Рубин» (2002), белгородский «Салют» (2003, 2005), владивостокский «Луч-Энергию» (2004), ростовский СКА (2006). Достижения: чемпион СССР (1991), обладатель Кубка СССР (1991), чемпион Европы в возрастной категории «до 18 лет» (1990). Карьера тренера: академия ЦСКА (2009–2010), молодежная команда ЦСКА (2010–2017). С 1 июня 2017 года – тренер юношеской сборной России (игроки 1999 г. р.).

«БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ ПРОВИНЦИИ»

– Надоело работать в молодежке ЦСКА?

– Я бы так не сказал. Скорее, перерос уровень молодежного первенства. Все-таки в армейской команде отработал девять лет. Если бы продолжал карьеру в родном месте, не развивался бы как тренер. Не скрою, от РФС мне поступило хорошее предложение, в том числе с финансовой точки зрения. Посоветовавшись с Евгением Гинером, решил его принять. Считаю, это шаг вперед. Ранее три года подряд генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и спортивный директор Олег Яровинский уговаривали уйти из дубля, полагая, что я должен выходить на новый уровень. Каждый раз отказывался, но, переосмыслив все, понял: они были правы. Не каждый день зовут в национальную команду, пусть и юниорскую.

– При этом в основную команду ЦСКА вас не звали.

– Все верно. Руководство считало, что мне надо начать самостоятельно работать во второй или первой лигах. В главном составе армейцев готов был работать хоть десятым тренером, пошел бы на любые условия. В любом случае это был бы рост. ЦСКА – мой родной клуб.

– Сами не пытались намекнуть?

– Это глупо. Есть сильнейший президент футбольного клуба Евгений Гинер, есть гендиректор Роман Бабаев, есть другие менеджеры. Они принимают решения, и было бы неправильно навязывать свою кандидатуру. Хочу, кстати, отдельно поблагодарить Евгения Ленноровича, который сделал из меня тренера. Часто с ним советуюсь по разным вопросам. Никакой обиды на ЦСКА у меня нет.

– Были предложения от профессиональных клубов первого или второго дивизионов?

– Были. Называть их не хочу. Одно могу сказать – команды из провинции. Я же хотел остаться в Москве. Мне комфортно там, где уютно семье. Если условный наставник за условные деньги поедет хоть на край света, то я не готов жертвовать семьей ради футбола. Работой жизнь не ограничивается.

– В клубе тренер дубля должен готовить воспитанников для основной команды. Каковы задачи наставника юношеской сборной?

– В первую очередь надо отобрать лучших игроков со всей России, то есть тут ты выполняешь больше менеджерские функции. И все-таки работаешь в национальной команде, пусть и юношеской, представляешь страну на международных турнирах. Необходимо показывать результат. Понимаю, теперь придется полагаться на специалистов в клубах. За неделю до игры мало что можно сделать. А значит, многое зависит от того, как футболистов подготовят на местах. Непривычно, когда от тебя как от тренера мало что зависит. Поэтому пока на все смотрю с осторожностью, понемногу привыкаю к новой должности, которая предполагает больше функций селекционера.

Один из экс-подопечных Гришина, нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов забил 13 голов в Юношеской лиге чемпионов, а сегодня играет за первую команду армейцев. Фото: Gettyimages.ru

«ОТЧИСЛЕННЫЕ БЬЮТСЯ В ИСТЕРИКАХ»

– В 18 лет футболисту хочется сходить на дискотеку, выпить пива. Приходится бороться с юношеским задором?

– У меня в команде не было ни одного чрезвычайного происшествия. Перед тем как приглашать ребят, мы четко расставляли все точки над «i» в отношении спиртного и нарушения режима. Молодежь, в отличие от нашего поколения, стала более профессионально относиться к работе, ведь уже получает хорошие деньги. Парни понимают: нет смысла разменивать карьеру на бутылку водки или бокал шампанского на дискотеке. Ребята стали умнее, в чем-то хитрее. Вдобавок игроки знали, что я и мой помощник Валерий Минько – прожженные армейцы, и поэтому относились к нам с уважением, не хотели подставлять. Мы постоянно вели с парнями профилактическую работу, прививали им дух патриотизма, рассказывали, как мы пришли в команду в шесть лет и отдали ей долгие годы. В ребятах надо воспитывать традиции, тогда они будут играть за клуб сердцем. И посмотрите на результат. Восемь человек сейчас так или иначе заиграны за основной состав ЦСКА. За семь лет нашей работы мы выпустили 18 футболистов, которые сейчас играют в РФПЛ, 38 игроков выступают в ФНЛ. Ребята сами себе дали дорогу в жизнь, а мы им помогли. Для нас это большая радость. Очень тяжело воспринимал ситуацию, когда молодому парню приходилось говорить, что ему пора заканчивать с футболом. Слава Богу, нечасто приходилось это делать.

– Случались конфликты с родителями игроков, которым вы говорили «до свидания»?

– Денег никогда не предлагали. Знали: взяток не беру. Иногда разговоры были не очень приятными, но старался донести до мамы и папы, что не надо сейчас терять время на футбол, лучше сосредоточиться на учебе. Без таланта и необходимых для игрока качеств, продолжая карьеру, можно остаться и без футбола, и без образования. Кому ты такой нужен?

– Какой процент учащихся впоследствии отсеивается?

– В дубле все просто. Мы просматривали выпускные года сами, отбирали игроков по необходимым нам футбольным качествам. С остальными даже не разговаривали. А в академии тренерам и руководителю приходиться общаться чуть ли не каждый день. Ребята, которых отчисляют, и плачут, и бьются в истериках. Но как бы трудно ни было, с ними приходится расставаться. Я, конечно, не изучал рынок, но, думаю, из тысячи поступивших дальше идут человек пятьдесят. Конкуренция огромная!

– Еще одна проблема – отсутствие патриотизма?

– К сожалению, да. Я, правда, с таким не сталкивался. В свое время мы в Новогорск на сборы национальной команды пешком шли. Тогда все решения мы принимали сами в зависимости от того, что велело сердце. Сейчас у ребят появилось очень много советчиков, которые шепчут на ухо: «Ты туда не ходи, тут заработать нельзя, а этот вообще плохой…» Пацаны же молодые, они жизни не видели и поступают, как им велят агенты или родители. Обидно, когда происходит подобное.

– По мнению хавбека «Спартака» Александра Самедова, в 18–19 лет футболист должен играть в основе. Согласны?

– Нет. Каждый раскрывается по-разному. Кто-то уже в 17 лет дебютирует в основе. Другой выходит на пик формы к 22 годам. Мы же не с компьютером работаем, у которого есть постоянная программа. В человеческом организме очень много разных нюансов. Хотя вне зависимости от возраста человеку должны предъявляться такие же требования, как любому другому участнику процесса. Нет молодого или старого игрока – есть хороший или плохой. Разговоры, мол, завтра он точно заиграет – для нищих. Завтра ты уже будешь никому не нужен. Считаю, в 21–22 года люди должны играть в премьер-лиге. Но – не в 17–18 лет.

Валерий Минько (слева) и Александр Гришин в 90-е годы были ключевыми игроками ЦСКА. Фото из архива Юрия Орлова.

«МНЕ ЛЕГКО РЕЗАТЬ МЯСО ПО ЖИВОМУ»

– Вы признавались, что знаете много подводных течений молодежного футбола. О чем речь?

– Я 1971 года рождения. Но всегда играл за 1969 год, потому что был сильным футболистом. Сейчас люди просто подделывают паспорта и не выступают за другой год. Об этом боятся говорить в прессе, мне тоже неудобно об этом рассказывать. Но если молчать, так будет продолжаться. Есть недобросовестные тренеры, которые ставят задачу любыми способами выиграть первенство России и скакнуть по карьерной лестнице. Для этого им нужны «переростки». Нормальный тренер займет вторую позицию, но подготовит для основной команды будущих игроков сборной.

– Еще одна ваша цитата: «Во многих школах тренируют мальчики, которые либо не играли в футбол, либо бились максимум во второй лиге». Почему так резко о них высказались?

– Тоже перечитывал эти свои фразы (улыбается). ЦСКА играл в Юношеской лиге чемпионов, и я видел, что молодежные клубы Германии или Англии тренируют заслуженные люди, выступавшие на высшем уровне. И работают они хорошо. Во-первых, бывшего футболиста легче научить быть тренером, чем человека со двора. Во-вторых, детский специалист должен в первую очередь показать, как правильно бить по мячу, отдавать передачу. Кто лучше это сделает? Мастер или человек, знающий, пусть даже идеально, теорию? А что может показать ребенку тот, кто играл лишь во второй лиге? Стыдно признаться, но к нам иногда приходили футболисты, которые не понимали, как ставить опорную ногу во время удара. Принимаешь игрока, спрашиваешь, зачем он так сделал, и слышишь в отчет: «Меня так научили». В итоге его научили техническим приемам на уровне второй лиги, там он и будет все время играть. Это же кошмар! Начинаем переучивать и понимаем, что стереотипы сломать сложно. И я вам сейчас говорю про ситуации в академии топ-уровня – ЦСКА. А что творится в других клубах?

– Ошибки Виктора Васина из той же серии?

– Как говорят, одна ошибка – случайность, две – закономерность. Мне неудобно говорить именно про Витю. Но когда футболист совершает грубые промахи больше двух раз, это свидетельствует о его уровне.

– При вас в главной команде ЦСКА сменилось много тренеров. Кто, на ваш взгляд, лучший?

– Однозначно Газзаев. Благодарен Валерию Георгиевичу за то, что разрешал мне и Минько посещать его тренировки. Многие наработки использую и в своей работе. У Газзаева футболисты росли. Березуцкие пришли молодыми и достигли уровня сборной, Алан Дзагоев вообще заиграл в 17 лет. Также отмечу Олега Долматова. По пониманию игры и тактической подготовки это лучший специалист из тех, кого я видел.

– Один из ваших подопечных до слез довел горничную в одном из иностранных отелей. Вы его сразу выгнали из команды. Плохой был игрок?

– Что за вопрос? Какая разница, какой он после этого футболист? В спортсмене ценю прежде всего человеческие качества. На первом месте микроклимат в команде и воспитанность игроков, на втором – профессиональные навыки. Меня так воспитали родители. Если ты негодяй по жизни, мне с тобой не по пути. Многие говорят, что тяжело резать мясо по живому. Мне, наоборот, легко. Если человек неадекватен, напрямую ему говорю, чтобы собирал вещи и уматывал из команды. Будь он гениальным футболистом, наверное, подумал бы, как поступить. Но пока игроков уровня Пеле или Марадоны на юношеском уровне не встречал. Тот парень тоже был среднего класса.

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