Пока «Зениту» помогают судьи, фанаты защищают Карреру, но от кого? (видео)
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных
событиях в российском футболе.
Рука ангела
Накануне завершились последние матчи шестого тура чемпионата
России по футболу. Одними из последних на поле вышли «Зенит» и «Ахмат». Этот же
матч стал и самым скандальным в туре, несмотря на то, что за сутки до этого
было сыграно главное московское дерби между ЦСКА и «Спартаком».
Скандальным матч, завершившийся разгромной победой хозяев со
счетом 3:0, получился из-за эпизода, произошедшего на 59-й минуте матча. Андрей Лунев не
успел вернуться в собственную штрафную площадь во время внезапной контратаки
гостей и отразил мяч рукой, находясь за пределами дозволенной зоны. Арбитры на
это никак не отреагировали. И, хоть «Зенит» к тому моменту и вел в счете 2:0, «Ахмат
все равно подаст жалобу на судейство.
Жесточайшая ошибка судьи в пользу «Зенита»: теперь РФПЛ точно нужны видеоповторы
Лунев 😂👌#зенитАхмат pic.twitter.com/U80U9B237s— Mikhail Beard (@Ru1Moscow) August 13, 2017
Судьи якобы ничего не заметили, хотя вратарь находился даже
не в метре от линии штрафной площади. Сам же голкипер кривить душой не стал –
после игры честно признался, что его нужно было удалять. Зато во время матча он
сыграл невозмутимо, как будто так все и должно быть. Вполне возможно, именно
уверенность стража ворот и передалась судьям. Ангел-хранитель прямо.
«Нужно было меня удалять». Лунев признался, что сыграл рукой за штрафной
Игра в ноль форвардов
В воскресенье свой матч проводил и другой лидер турнирной
таблицы – «Локомотив» на своем поле принимал «Тосно».
К слову, после шестого тура железнодорожники лидерами быть
перестали, ведь на своем поле они проиграли новичкам премьер-лиги со счетом 0:2. Второй гол был забит уже в добавленное арбитром время, когда красно-зеленые
всем составом пытались сравнять счет.
Купите Семину нападающего. «Тосно» нанес «Локо» первое поражение
Пока Юрий Семин открыто и напористо требует у руководства
клуба приобрести ему нападающего, лидер команды португалец Мануэл Фернандеш не поддается отчаянию и обещает
удивить «Спартак». Еще бы, ведь чемпионы давненько не играли против команды без
форвардов в основном составе.
Мануэл Фернандеш: Попробуем удивить «Спартак»
В Тарасовке не все спокойно?
Хоть игра «Спартака» с ЦСКА и прошла в субботу, круги на
воде от «дерби всея Руси» продолжают расходиться. Эксперты продолжают пытаться
понять, почему же «Спартак» упустил такую верную победу в концовке встречи, а коллега Сергей Микулик обращает внимание на риторику Массимо Карреры во
время его публичных выступлений. Вполне возможно, что таким образом он посылает
месседж руководству. Если так, неужели у главного тренера «Спартака» нет
прямого выхода на сильных красно-белого мира?
Каррера умывает руки
Пока еще даже не появились слухи о возможной отставке
Карреры. Но это не мешает крупнейшему объединению болельщиков «Спартака», «Фратрии»,
выражать поддержку главному тренеру любимой команды. Вроде бы все нормально.
Но, с другой стороны, слова поддержки нужны, когда в этой поддержке есть
сомнения. Учитывая, что на обычно полных трибунах стадиона ни одного баннера
против итальянца замечено не было, можно предположить, что в Массимо начали
сомневаться в где-то в другом месте. Уж не в руководстве ли? Иначе зачем нужно
это обращение фанатов? Неужели Каррера сомневался в их поддержке?
«Фратрия»: Выражаем всестороннюю поддержку Каррерре
Уверенности чемпионам, конечно, придаст громкий трансфер.
Такой, например, как покупка Эсекиэля Гарая. Вот только футболист не спешит с
ответом. Аргентинец взял время на раздумья. Где-то мы это уже видели. Случае с Луаном раздумья игрока ничем хорошим
для клуба не закончились.
Гарай взял время на размышление по поводу перехода в «Спартак»
Григорян все…
Помимо матчей накануне произошло еще одно знаменательное
событие – первая тренерская отставка в сезоне 2017/18 в российской
премьер-лиге. Свой пост покинул главный тренер «Анжи» Александр Григорян.
Болельщикам он запомнился не только своей работой, но и пылкими цитатами. «Советский
спорт» вспомнил самые яркие из них.
«В детстве меня преследовала Баба Яга». Огненные цитаты Александра Григоряна
Уже в ночи, в буквальном смысле слов «пока вы спали», стало
известно имя исполняющего обязанности главного тренера в махачкалинской
команде. И.о. главного тренера «Анжи» пока будет Вадим Скрипченко.