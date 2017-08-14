Пока «Зениту» помогают судьи, фанаты защищают Карреру, но от кого? (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Рука ангела

Накануне завершились последние матчи шестого тура чемпионата России по футболу. Одними из последних на поле вышли «Зенит» и «Ахмат». Этот же матч стал и самым скандальным в туре, несмотря на то, что за сутки до этого было сыграно главное московское дерби между ЦСКА и «Спартаком».

Скандальным матч, завершившийся разгромной победой хозяев со счетом 3:0, получился из-за эпизода, произошедшего на 59-й минуте матча. Андрей Лунев не успел вернуться в собственную штрафную площадь во время внезапной контратаки гостей и отразил мяч рукой, находясь за пределами дозволенной зоны. Арбитры на это никак не отреагировали. И, хоть «Зенит» к тому моменту и вел в счете 2:0, «Ахмат все равно подаст жалобу на судейство.

Судьи якобы ничего не заметили, хотя вратарь находился даже не в метре от линии штрафной площади. Сам же голкипер кривить душой не стал – после игры честно признался, что его нужно было удалять. Зато во время матча он сыграл невозмутимо, как будто так все и должно быть. Вполне возможно, именно уверенность стража ворот и передалась судьям. Ангел-хранитель прямо.

Игра в ноль форвардов

В воскресенье свой матч проводил и другой лидер турнирной таблицы – «Локомотив» на своем поле принимал «Тосно».

К слову, после шестого тура железнодорожники лидерами быть перестали, ведь на своем поле они проиграли новичкам премьер-лиги со счетом 0:2. Второй гол был забит уже в добавленное арбитром время, когда красно-зеленые всем составом пытались сравнять счет.

Пока Юрий Семин открыто и напористо требует у руководства клуба приобрести ему нападающего, лидер команды португалец Мануэл Фернандеш не поддается отчаянию и обещает удивить «Спартак». Еще бы, ведь чемпионы давненько не играли против команды без форвардов в основном составе.

В Тарасовке не все спокойно?

Хоть игра «Спартака» с ЦСКА и прошла в субботу, круги на воде от «дерби всея Руси» продолжают расходиться. Эксперты продолжают пытаться понять, почему же «Спартак» упустил такую верную победу в концовке встречи, а коллега Сергей Микулик обращает внимание на риторику Массимо Карреры во время его публичных выступлений. Вполне возможно, что таким образом он посылает месседж руководству. Если так, неужели у главного тренера «Спартака» нет прямого выхода на сильных красно-белого мира?

Пока еще даже не появились слухи о возможной отставке Карреры. Но это не мешает крупнейшему объединению болельщиков «Спартака», «Фратрии», выражать поддержку главному тренеру любимой команды. Вроде бы все нормально. Но, с другой стороны, слова поддержки нужны, когда в этой поддержке есть сомнения. Учитывая, что на обычно полных трибунах стадиона ни одного баннера против итальянца замечено не было, можно предположить, что в Массимо начали сомневаться в где-то в другом месте. Уж не в руководстве ли? Иначе зачем нужно это обращение фанатов? Неужели Каррера сомневался в их поддержке?

Уверенности чемпионам, конечно, придаст громкий трансфер. Такой, например, как покупка Эсекиэля Гарая. Вот только футболист не спешит с ответом. Аргентинец взял время на раздумья. Где-то мы это уже видели. Случае с Луаном раздумья игрока ничем хорошим для клуба не закончились.

Григорян все…

Помимо матчей накануне произошло еще одно знаменательное событие – первая тренерская отставка в сезоне 2017/18 в российской премьер-лиге. Свой пост покинул главный тренер «Анжи» Александр Григорян. Болельщикам он запомнился не только своей работой, но и пылкими цитатами. «Советский спорт» вспомнил самые яркие из них.

Уже в ночи, в буквальном смысле слов «пока вы спали», стало известно имя исполняющего обязанности главного тренера в махачкалинской команде. И.о. главного тренера «Анжи» пока будет Вадим Скрипченко.