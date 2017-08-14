Добро пожаловать в «Хал-ла-лэнд»

Автор «Советского спорта» о первом домашнем матче для Леонида Слуцкого.

Взыскательная английская публика очень эмоциональна, и для нее важно первое впечатление. Где как не в домашнем матче завоевывать любовь фанатов? В предматчевом интервью Леонид Слуцкий говорил, что неудачные результаты на выезде неизбежны, но для выхода в АПЛ необходимо добывать максимум очков перед родными трибунами.

Стартовый состав по сравнению с матчем против «Астон Виллы» не изменился, зато обойма пополнилась многоопытным Себастьяном Ларссоном. Воспитанник «Арсенала» всю свою профессиональную карьеру провел на полях английского чемпионата, выступая за «Бирмингем» и «Сандерленд». Швед стал 11-м новичком «Халл Сити» в летнее трансферное окно, и, конечно, хорошим усилением. Команде, которая, по признанию тренера, находится только на стадии становления, очень нужен опыт, а Ларссону его не занимать. Перед матчем анонсировалось, что новичок пока не готов играть больше 30 минут, да и с командой нужно как следует познакомиться, зато Леонид Слуцкий заприметил Себастьяна ещё во время первого матча на посту главного тренера сборной России против Швеции.

Соперником для дебюта обновленной команды перед своими фанатами стал «Бертон Альбион», едва не вылетевшей из чемпионшипа в прошлом сезоне. Статус соперника и желание произвести впечатление вдохновили «Халл» на мощное начало – шквал атак и жесткий, но не грубый, отбор в обороне. От того и от другого уже на первых минутах матча пострадал игрок «Бертона» Стивен Уорнок. Небольшой контакт (в рамках правил) на половине поля соперника привел к микро травме, которая усугубилась при ликвидации опасности в своей штрафной. Вынужденная замена, команда не успевает перестроиться, «Халл» продолжает давить, и уже спустя минуту перекладина не позволяет Хенриксону стать автором гола-красавца, зато Эрнандес точен на добивании.

Забитый гол не убавил активности хозяев, они продолжали уверенно атаковать и уверенно обороняться, но в середине тайма прозвенел тревожный звоночек – «Бертон» сумел забить, но гол отменили из-за офсайда, зато атаки гостей стали проходить с завидной регулярностью и большой опасностью. Через 30 минут после начала матча игрок гостей Джексон Ирвин, видимо, решил стать главным героем встречи. На 29-й минуте он получил желтую карточку за срыв атаки, на 33-й сравнял счет отличным обводящим ударом, а на 38-й покинул поле, получив второй «горчичник».

Во втором тайме «Халлу» стало еще проще – меньше внимания требовалось уделять обороне, а атака продолжала штурмовать штрафную соперника. На 51-й минуте одна из главных звезд «тигров» Камил Гросицки замкнул навес Айна, и фанатская трибуна начала петь чант в честь главного тренера.

#hcafc 4-1 Burton Albion - it's good to be back! 👌 Публикация от Lee Scott (@lee_scott92) Авг 12 2017 в 9:28 PDT

Три минуты спустя Эрнандес оформил дубль, трибуна продолжала петь, но сам Леонид Слуцкий был сосредоточен на игре, ведь «Бёртон» отказывался капитулировать. Впрочем, чем больше гости шли в атаку, тем опаснее были ответы хозяев. На 68-й минуте это вылилось в хет-трик Эрнандеса. За весь прошлый сезон в АПЛ Абель Эрнандес забил 4 мяча, в новом сезоне на его счету уже 3, и растущая уверенность в себе, что очень важно для нападающего.

В целом за матч игроки «Халла» нанесли 27 ударов по воротам соперника, успели пробить даже все вышедшие на замену футболисты. Не проверяли на прочность оборону «Бёртон Альбион» лишь защитник Кларк и вратарь Макгрегор. Более чем уверенная победа «тигров», отличный дебют перед своими болельщиками, три очка в копилку.

Как выразился сам Леонид Слуцкий: «Приключение продолжается».