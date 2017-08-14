Первое Эль Класико без Неймара. В чем проблема «Барселоны»?
Пока Неймар дебютировал в «Лиге 1» за ПСЖ, «Барса» боролась с «Реалом» за Суперкубок Испании. Боролась и проиграла в первом матче 1:3.
Главный вопрос, которым задавались болельщики перед игрой «Барселона» - «Реал» - «как будет выглядеть атака «Барсы» без Неймара?» На позиции бразильца в атаке сыграл в итоге Делофеу. Но разница была видна невооруженным глазом. И на исходе часа игры Делофеу, показав весьма средний уровень игры, был заменен на Дениса Суареса.
Проблемы мадридцев были связаны с отсутствием Луки Модрича - хорват был дисквалифицирован – и неготовностью Роналду играть весь матч, из-за чего португалец начал встречу на скамейке. Нужно отдать должное тренеру мадридцев, потому что недостатки своей команды он очень умело превратил в достоинства. Выход Ковачича вместо Модрича здорово помог гостям в первом тайме сдерживать Месси. А появление Криштиану во втором – по сути, предопределило исход встречи.
Если вы внимательно запомнили все эпизоды с голами «Реала», то наверняка заметили одну интересную особенность. Во всех трёх мячах самое непосредственное участие принимал защитник «Барсы» Жерар Пике. Сначала он забил мяч в свои ворота, «замкнув» прострел с фланга, потом поддался на не самый хитрый финт Роналду и позволил португальцу беспрепятственно пробить в девятку. И, наконец, в похожей ситуации не сблизился с Асенсио, чем дал ему возможность нанести хлёсткий удар под перекладину.
Слабая игра «Барселоны» в защите является темой для обсуждений уже не первый год. И дело не только в неповоротливости Пике, но и в слабой организации игры без мяча в целом. При Гвардиоле каталонцам удавалось душить соперников коллективным прессингом и возвращать себе мяч практически сразу после потери. Сейчас о том прекрасном времени остались лишь приятные воспоминания. Потому что последние несколько сезонов игра каталонцев в обороне носила разрозненный характер. То же самое происходило вчера. Если до перерыва хозяевам удавалось действовать надежно в защите, то после – когда игра раскрылась – оборона «Барсы» затрещала по швам. Это Иско своими обостряющими передачами находил болевые точки, выводившие соперника из строя.
Перед Эрнесто Вальверде стоит сложная задача по обновлению команды. Игру по-прежнему можно строить вокруг гения Месси, но ему нужны помощники. Равноценно заменить Неймара, пожалуй, вряд ли получится. Если это и удастся сделать, то вряд ли скоро. Найти нового Иньесту тоже проблематично. Но «Барса» должна меняться. На старом багаже далеко не уедешь. До конца трансферного окна осталось меньше месяца.
Матч
Голы
Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)
Предупреждения:
Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81
Удаления:
нет - Роналду, 83
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция