Первое Эль Класико без Неймара. В чем проблема «Барселоны»?

Пока Неймар дебютировал в «Лиге 1» за ПСЖ, «Барса» боролась с «Реалом» за Суперкубок Испании. Боролась и проиграла в первом матче 1:3.

Главный вопрос, которым задавались болельщики перед игрой «Барселона» - «Реал» - «как будет выглядеть атака «Барсы» без Неймара?» На позиции бразильца в атаке сыграл в итоге Делофеу. Но разница была видна невооруженным глазом. И на исходе часа игры Делофеу, показав весьма средний уровень игры, был заменен на Дениса Суареса.

Проблемы мадридцев были связаны с отсутствием Луки Модрича - хорват был дисквалифицирован – и неготовностью Роналду играть весь матч, из-за чего португалец начал встречу на скамейке. Нужно отдать должное тренеру мадридцев, потому что недостатки своей команды он очень умело превратил в достоинства. Выход Ковачича вместо Модрича здорово помог гостям в первом тайме сдерживать Месси. А появление Криштиану во втором – по сути, предопределило исход встречи.

Если вы внимательно запомнили все эпизоды с голами «Реала», то наверняка заметили одну интересную особенность. Во всех трёх мячах самое непосредственное участие принимал защитник «Барсы» Жерар Пике. Сначала он забил мяч в свои ворота, «замкнув» прострел с фланга, потом поддался на не самый хитрый финт Роналду и позволил португальцу беспрепятственно пробить в девятку. И, наконец, в похожей ситуации не сблизился с Асенсио, чем дал ему возможность нанести хлёсткий удар под перекладину.

Слабая игра «Барселоны» в защите является темой для обсуждений уже не первый год. И дело не только в неповоротливости Пике, но и в слабой организации игры без мяча в целом. При Гвардиоле каталонцам удавалось душить соперников коллективным прессингом и возвращать себе мяч практически сразу после потери. Сейчас о том прекрасном времени остались лишь приятные воспоминания. Потому что последние несколько сезонов игра каталонцев в обороне носила разрозненный характер. То же самое происходило вчера. Если до перерыва хозяевам удавалось действовать надежно в защите, то после – когда игра раскрылась – оборона «Барсы» затрещала по швам. Это Иско своими обостряющими передачами находил болевые точки, выводившие соперника из строя.

Перед Эрнесто Вальверде стоит сложная задача по обновлению команды. Игру по-прежнему можно строить вокруг гения Месси, но ему нужны помощники. Равноценно заменить Неймара, пожалуй, вряд ли получится. Если это и удастся сделать, то вряд ли скоро. Найти нового Иньесту тоже проблематично. Но «Барса» должна меняться. На старом багаже далеко не уедешь. До конца трансферного окна осталось меньше месяца.