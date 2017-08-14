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Первое Эль Класико без Неймара. В чем проблема «Барселоны»?

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Первое Эль Класико без Неймара. В чем проблема «Барселоны»?
Фото: Gettyimages.ru

Пока Неймар дебютировал в «Лиге 1» за ПСЖ, «Барса» боролась с «Реалом» за Суперкубок Испании. Боролась и проиграла в первом матче 1:3.

Главный вопрос, которым задавались болельщики перед игрой «Барселона» - «Реал» - «как будет выглядеть атака «Барсы» без Неймара?» На позиции бразильца в атаке сыграл в итоге Делофеу. Но разница была видна невооруженным глазом. И на исходе часа игры Делофеу, показав весьма средний уровень игры, был заменен на Дениса Суареса.

Проблемы мадридцев были связаны с отсутствием Луки Модрича - хорват был дисквалифицирован – и неготовностью Роналду играть весь матч, из-за чего португалец начал встречу на скамейке. Нужно отдать должное тренеру мадридцев, потому что недостатки своей команды он очень умело превратил в достоинства. Выход Ковачича вместо Модрича здорово помог гостям в первом тайме сдерживать Месси. А появление Криштиану во втором – по сути, предопределило исход встречи.

Если вы внимательно запомнили все эпизоды с голами «Реала», то наверняка заметили одну интересную особенность. Во всех трёх мячах самое непосредственное участие принимал защитник «Барсы» Жерар Пике. Сначала он забил мяч в свои ворота, «замкнув» прострел с фланга, потом поддался на не самый хитрый финт Роналду и позволил португальцу беспрепятственно пробить в девятку. И, наконец, в похожей ситуации не сблизился с Асенсио, чем дал ему возможность нанести хлёсткий удар под перекладину.

Слабая игра «Барселоны» в защите является темой для обсуждений уже не первый год. И дело не только в неповоротливости Пике, но и в слабой организации игры без мяча в целом. При Гвардиоле каталонцам удавалось душить соперников коллективным прессингом и возвращать себе мяч практически сразу после потери. Сейчас о том прекрасном времени остались лишь приятные воспоминания. Потому что последние несколько сезонов игра каталонцев в обороне носила разрозненный характер. То же самое происходило вчера. Если до перерыва хозяевам удавалось действовать надежно в защите, то после – когда игра раскрылась – оборона «Барсы» затрещала по швам. Это Иско своими обостряющими передачами находил болевые точки, выводившие соперника из строя.

Перед Эрнесто Вальверде стоит сложная задача по обновлению команды. Игру по-прежнему можно строить вокруг гения Месси, но ему нужны помощники. Равноценно заменить Неймара, пожалуй, вряд ли получится. Если это и удастся сделать, то вряд ли скоро. Найти нового Иньесту тоже проблематично. Но «Барса» должна меняться. На старом багаже далеко не уедешь. До конца трансферного окна осталось меньше месяца.

Матч

Барселона - Реал - 1:3 (0:0)

Голы

Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)

Предупреждения:

Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81

Удаления:

нет - Роналду, 83

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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