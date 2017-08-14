«Зениту» помогали судьи? Это бред. Но говорить нужно вообще не про это

Ошибка судей в эпизоде с игрой рукой Андрея Лунева лишила адекватности тех, кого раздражает лидерство «Зенита».

Несколько ключевых тезисов. Первый: судьи матча «Зенит» – «Ахмат» отработали с ошибками. Не «плохо», «ужасно» или «отвратительно», конкретная оценочная формулировка – дело их руководства. Но с ошибками точно.

Второй: судьи ошибались в обе стороны, однако эти неправильные решения в разной степени повлияли на результат.

И три ключевых эпизода этого матча с участием судей, хронологически.

11-я минута, счет 0:0. Игрок «Ахмата» Апти Ахъядов наступил на ногу Леандро Паредесу в своей штрафной. Судья не назначил пенальти.

Скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»

29-я минута, счет 1:0. Капитан «Ахмата» Ризван Уциев получил вторую желтую карточку за фол на Доменико Кришито. Этого эпизода могло бы не быть, если бы судьи зафиксировали фол самого Кришито на Уциеве в предыдущем эпизоде.

59-я минута, счет 2:0. Андрей Лунев сыграл рукой за пределами штрафной, но не был удален – самая явная ошибка судей. При этом важно понимать, что после удаления вратаря, которое уравняло бы составы, «Ахмат» бил бы не пенальти, а штрафной.

Скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»

«Нужно было меня удалять». Лунев признался, что сыграл рукой за штрафной

Для чистой картины игнорируем мелкие эпизоды, останавливаемся на этих трех главных.

Ошибки судей стоит условно разделить на два класса. Фатальные – связанные с отменой правильных голов, засчитыванием неправильных и назначением/неназначением пенальти. И ключевые – которые, безусловно, влияют на ход матча и могут сломать игру, но напрямую не приводят к изменению счета и вообще не гарантируют изменения счета.

Две ошибки в пользу «Зенита» – ключевые, но единственная ошибка в другую сторону – фатальная.

Версия для тех, кто не в восторге от лидерства «Зенита»: судьи совершали ключевые ошибки в пользу петербуржцев в два раза чаще.

Версия для нейтральных зрителей: судьи допустили на одну важную ошибку больше в пользу «Зенита».

Версия для тех, кто не в восторге от лидерства «Зенита»: «Ахмату» сломали игру удалением Уциева и неудалением Лунева и помешали отыграться.

Версия для нейтральных зрителей: если бы судьи все сделали верно, «Зенит» бы еще раньше забил первый мяч.

Кроме того, что обвинение в помощи «Зениту» несправедливо для Игоря Федотова и его бригады, оно зачем-то отодвигает внимание от продвижения темы внедрения видеоповторов.

Главный по судьям Андрей Будогосский может быть сколько угодно против, он только высказывает мнение. Авторитетное, профессиональное – но одно из мнений. Если, например, руководители клубов РФПЛ решат, что хотят видеоповторов и готовы в это вложиться – нужная техника появится, ее смонтируют и начнут использовать.

К сожалению, больше шума провоцирует бесполезный разговор про один конкретный матч. Этот спор не выходит за пределы игры и остается в шестом туре. Его пора трансформировать в волну за видеоповторы и выстраивать линейку из поводов, которые должны толкать боссов к нужному решению.

А поводы приложить «Зенит» наверняка появятся. Игра и результат команды не могут быть весь сезон такими, что причину нужно искать в судьях.

Обидно, что повод приблизить действительно важное изменение затоптали полуфанатские разговоры про предвзятость судей.

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