Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия0 : 2Сибирь
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кто следующий после Неймара? Арда? «Барса» продолжает терять игроков

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Арда Туран и Неймар
Арда Туран и НеймарФото: Gettyimages.ru

Каталонцы близки к тому, чтобы отдать в аренду Арду Турана. Переговоры по возвращению турка в «Галатасарай» ведутся уже несколько недель. Подробности этой истории в материале «Советского спорта».

Пару сезонов назад «Барселона» щедро потратила на атакующего полузащитника 34 миллиона евро. Игроком стартового состава турок не стал. Постоянные травмы помешали ему в конкурентной борьбе за место под солнцем. Хотя многие считают, что уровень игры хавбека не соответствует запросам суперклуба. Вероятно, они правы. Но был отрезок на старте прошлого сезона, когда турецкоподанный выходил на поле регулярно, в отсутствие Неймара. И выглядел весьма недурно. Забивал, отдавал, добывал команде победы. Но длилось это недолго. Вернулся в строй Неймар, и всё закончилось.

Непопадание Турана в заявку на вчерашнее Эль Класико лишь подогревает слухи о скором расставании. Руководство родного для Арды «Галатасарая» готово предложить «сине-гранатовым» вариант арендного соглашения с возможным правом выкупа по окончании сезона. По информации турецких СМИ, президент «Галатасарая» уже встречался с игроком и получил от него предварительное согласие на переход. Поговаривают даже, что Арда попросил оставить для него 66 номер, под которым он в свое время начинал играть за стамбульцев. Холодное отношение Эрнесто Вальверде к полузащитнику только раззадорило турецкую сторону.

Ожидается, что спортивный директор «Галатасарая» Дженк Эргюн в ближайшие дни встретится с агентом футболиста Ахметом Булутом. Возможно, после нескольких таких встреч слухи об уходе еще одного игрока из «Барсы» получат официальное подтверждение. Земляки Турана настроены максимально решительно. В Турции ему предложат самую высокую зарплату в команде, гарантируют железное место в старте и статус капитана.

Вопрос игровой практики может стать ключевым в решении самого игрока. Ведь в следующем году Чемпионат мира – Арда ни разу не выходил вместе со сборной на мундиаль. В его карьере было два участия на Чемпионате Европы (2008 и 2016). Как раз на прошлой неделе в своем аккаунте в инстаграме Туран заявил о своем возвращении в национальную команду, которую он ненадолго покинул из-за скандала, связанного с избиением журналиста. Теперь он может рассуждать логически, что, если сборной удастся на ЧМ пробиться – а шансы у нее неплохие – то лучше подойти к главному турниру в жизни, имея постоянное игровое время в клубе, а не сидя на скамейке. Да и возраст не тот, чтобы ждать своего шанса - в 30 хочется играть. И «Барса», на случай если турок все-таки останется, совершенно точно не рассчитывает на него как на игрока основы. Если и будет нужен, то только в качестве ближайшего резерва.

Но так просто «Барса» турка не отдаст, по крайней мере, здесь и сейчас. В случае расставания с опытным полузащитником команде может не хватить глубины скамейки на весь сезон. Получается, ему тоже нужно искать замену.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серхио Рамос: Ковачич должен был нейтрализовать Месси и позволил нам дышатьКапитан «Реала» Серхио Рамос подвел итоги первого матча за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) и высказался об удалении Криштиану Роналду, который получил вторую желтую карточку за симуляцию.Марко Асенсио: Роналду не должны были показывать вторую желтую, но судьи тоже простые смертныеПолузащитник «Реала» Марко Асенсио считает, что форвард Криштиану Роналду не заслужил удаления в первом матче Суперкубка Испании с «Барселоной» (3:1) на «Камп Ноу».Первое Эль Класико без Неймара. В чем проблема «Барселоны»?Первое Эль Класико без Неймара. В чем проблема «Барселоны»?Пока Неймар дебютировал в «Лиге 1» за ПСЖ, «Барса» боролась с «Реалом» за Суперкубок Испании. Боролась и проиграла в первом матче 1:3.«Зенит» забил 4 мяча «Ахмату», «Реал» обыграл «Барселону», удаление Роналду и 1-й гол Неймара в «ПСЖ». Главные новости утра«Зенит» забил 4 мяча «Ахмату», «Реал» обыграл «Барселону», удаление Роналду и 1-й гол Неймара в «ПСЖ». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Забил и ушел. Испанское «класико» закончилось судейским скандалом (видео)Забил и ушел. Испанское «класико» закончилось судейским скандалом (видео)«Советский спорт» о первом матче противостояния за Суперкубок Испании, в котором «Реал» обыграл «Барселону».
Спортивная гимнастика
Еремина, Мельникова, Ильянкова и Пасека вошли в предварительный состав на чемпионат мира
Футбол
«Фенербахче» хочет включить Таски в сделку по Нойштедтеру
Хоккей
Игорь Кравчук: Только Кубок Гагарина станет приемлемым результатом для Кинэна
Футбол
Акинфеев полетел с ЦСКА на матч с «Янг Бойз»
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Арда Туран
Арда Туранвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости