Церемония награждения «Харламов Трофи». Онлайн

В редакции «Советского спорта» проходит церемония вручения наград «Харламов Трофи».

«Советский спорт» ведет прямую трансляцию церемонии «Харламов Трофи» в социальной сети - Facebook.

В этом году обладателем «Харламов Трофи» стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Кто выигрывал приз раньше, смотрите здесь. Видеотрансляцию церемонии можно в прямом эфире наблюдать в нашей группе во «Вконтакте».

16:04. Троллинг 100500 уровня.

– Звонил ли вам Владимир Путин? - вопрос из зала.

– Нет, я не Александр Овечкин.



15:58. «Харламов трофи 2017» - наш лауреат Евгений Малкин - фото с церемонии.



15:53. Малкин также подтвердил, что хотел бы принять участие в ближайшей Олимпиаде.



15:50. Также лауреат премии оставил автограф на нашей гостевой стене.



15:45. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин на церемонии вручения «Харламов Трофи» высказался о значении награды «Советского спорта».

«Спасибо всем, что сегодня собрались здесь. Честно говоря, я не ожидал увидеть столько людей и услышать столько добрых слов. Спасибо вам всем.

Всегда приятно приезжать на родину, встречаться с друзьями. Хочу поблагодарить свою семью и друзей.

От себя лично спасибо «Советскому спорту». Некоторые считают, что это не такой важный приз, как например, Харт Трофи. Но для спортсмена любой приз важен. Это кусочек твоей победы», – сказал Малкин на вручении «Харламов Трофи».

15:40. Награду лучшему комментатору получил Роман Скворцов.



15:37. Посвящается лучшему комментатору России Сергею Гимаеву.





15:32. Немного из жизни российских хоккеистов.

15:28. Алексей Касатонов вышел к трибуне и произнес поздравительную речь, назвав Малкина примером для молодежи.



15:24. Поздравления Малкину из Магнитогорска.





15:19. Борис Михайлов и Александр Харламов вручили Малкину приз.



15:15. Церемония начинается.



15:10. Вот такой он - лучший хоккеист России.





15:03. Малкин приехал!



15:01. Как мы готовились и все успели: «Харламов Трофи - 2017»: последние приготовления

14:56. Дети поздравляют Евгения Малкина.







14:50. «Все у тебя будет, Саша!» Как Малкин троллил Овечкина в инстаграме



14:45. Последние приготовления.

В нашей гостиной идут последние приготовления к церемонии вручения премии "Харламов Трофи" pic.twitter.com/ODVwqvEYqS — Sovsport.ru (@sovsport) 14 августа 2017 г.





14:40. Как мы готовились к Харламов Трофи. Процесс изготовления призов.







14:30. Все лауреаты премии с 2003 года в нашей фотогалерее.





