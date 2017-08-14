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Церемония награждения «Харламов Трофи». Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Церемония награждения «Харламов Трофи». Онлайн

В редакции «Советского спорта» проходит церемония вручения наград «Харламов Трофи».

«Советский спорт» ведет прямую трансляцию церемонии «Харламов Трофи» в социальной сети - Facebook.

В этом году обладателем «Харламов Трофи» стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Кто выигрывал приз раньше, смотрите здесь. Видеотрансляцию церемонии можно в прямом эфире наблюдать в нашей группе во «Вконтакте».

16:04. Троллинг 100500 уровня.

– Звонил ли вам Владимир Путин? - вопрос из зала.
– Нет, я не Александр Овечкин.

15:58. «Харламов трофи 2017» - наш лауреат Евгений Малкин - фото с церемонии.

15:53. Малкин также подтвердил, что хотел бы принять участие в ближайшей Олимпиаде.

15:50. Также лауреат премии оставил автограф на нашей гостевой стене.

15:45. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин на церемонии вручения «Харламов Трофи» высказался о значении награды «Советского спорта».

«Спасибо всем, что сегодня собрались здесь. Честно говоря, я не ожидал увидеть столько людей и услышать столько добрых слов. Спасибо вам всем.

Всегда приятно приезжать на родину, встречаться с друзьями. Хочу поблагодарить свою семью и друзей.

От себя лично спасибо «Советскому спорту». Некоторые считают, что это не такой важный приз, как например, Харт Трофи. Но для спортсмена любой приз важен. Это кусочек твоей победы», – сказал Малкин на вручении «Харламов Трофи».

15:40. Награду лучшему комментатору получил Роман Скворцов.

15:37. Посвящается лучшему комментатору России Сергею Гимаеву.


15:32. Немного из жизни российских хоккеистов.

15:28. Алексей Касатонов вышел к трибуне и произнес поздравительную речь, назвав Малкина примером для молодежи.

15:24. Поздравления Малкину из Магнитогорска. 


15:19. Борис Михайлов и Александр Харламов вручили Малкину приз. 

15:15. Церемония начинается.

15:10. Вот такой он - лучший хоккеист России.


15:03. Малкин приехал!

15:01. Как мы готовились и все успели: «Харламов Трофи - 2017»: последние приготовления

14:56. Дети поздравляют Евгения Малкина.


14:50. «Все у тебя будет, Саша!» Как Малкин троллил Овечкина в инстаграме

14:45. Последние приготовления.


14:40. Как мы готовились к Харламов Трофи. Процесс изготовления призов.


14:30. Все лауреаты премии с 2003 года в нашей фотогалерее.


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