Церемония награждения «Харламов Трофи». Онлайн
В редакции «Советского спорта» проходит церемония вручения наград «Харламов Трофи».
«Советский спорт» ведет прямую трансляцию церемонии «Харламов Трофи» в социальной сети - Facebook.
В этом году обладателем «Харламов Трофи» стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Кто выигрывал приз раньше, смотрите здесь. Видеотрансляцию церемонии можно в прямом эфире наблюдать в нашей группе во «Вконтакте».
16:04. Троллинг 100500 уровня.
– Звонил ли вам Владимир Путин? - вопрос из зала.
– Нет, я не Александр Овечкин.
15:58. «Харламов трофи 2017» - наш лауреат Евгений Малкин - фото с церемонии.
15:53. Малкин также подтвердил, что хотел бы принять участие в ближайшей Олимпиаде.
15:50. Также лауреат премии оставил автограф на нашей гостевой стене.
15:45. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин на церемонии вручения «Харламов Трофи» высказался о значении награды «Советского спорта».
«Спасибо всем, что сегодня собрались здесь. Честно говоря, я не ожидал увидеть столько людей и услышать столько добрых слов. Спасибо вам всем.
Всегда приятно приезжать на родину, встречаться с друзьями. Хочу поблагодарить свою семью и друзей.
От себя лично спасибо «Советскому спорту». Некоторые считают, что это не такой важный приз, как например, Харт Трофи. Но для спортсмена любой приз важен. Это кусочек твоей победы», – сказал Малкин на вручении «Харламов Трофи».
15:40. Награду лучшему комментатору получил Роман Скворцов.
15:37. Посвящается лучшему комментатору России Сергею Гимаеву.
15:32. Немного из жизни российских хоккеистов.
Жесткий хит Овечкина на Малкине 👊 pic.twitter.com/k1t0nNRAg5— Sovsport.ru (@sovsport) 14 августа 2017 г.
15:28. Алексей Касатонов вышел к трибуне и произнес поздравительную речь, назвав Малкина примером для молодежи.
15:24. Поздравления Малкину из Магнитогорска.
15:19. Борис Михайлов и Александр Харламов вручили Малкину приз.
15:15. Церемония начинается.
15:10. Вот такой он - лучший хоккеист России.
15:03. Малкин приехал!
15:01. Как мы готовились и все успели: «Харламов Трофи - 2017»: последние приготовления
14:56. Дети поздравляют Евгения Малкина.
14:50. «Все у тебя будет, Саша!» Как Малкин троллил Овечкина в инстаграме
14:45. Последние приготовления.
В нашей гостиной идут последние приготовления к церемонии вручения премии "Харламов Трофи" pic.twitter.com/ODVwqvEYqS— Sovsport.ru (@sovsport) 14 августа 2017 г.
14:40. Как мы готовились к Харламов Трофи. Процесс изготовления призов.
14:30. Все лауреаты премии с 2003 года в нашей фотогалерее.
Фотохроника «Харламов Трофи»: все лауреаты премии с 2003 годаhttps://t.co/qbn5aUMX98 #спорт #хоккей pic.twitter.com/fngcROPPp0— Sovsport.ru (@sovsport) 14 августа 2017 г.