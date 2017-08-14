«Каррера, похоже, поплыл. Верните Карпина!» Фанаты «Спартака» и ЦСКА о дерби
После зубодробительной развязки в главном дерби страны «Советский
спорт» изучил гостевые книги фанатов «Спартака» и ЦСКА.
«Спартак»
Йося: Абсолютно
заслуженное поражение.
УхВат: Фернандо
не настоящий.
pavluha32: Хотелось
бы ошибаться, но команда едет с ярмарки прошлого сезона. Нет энергетики. И
зажечь игроков у Карреры не получается. Надеюсь, что пока.
Kvh: Почему замен
не было с 60-мин? Выпускай хоть Попова, хоть Джано, и лови их на контре. Вопрос
к тренеру
Sladkov: Что-то
методы физруков из Италии пока не впечатляют. Сдыхаем каждый матч.
Debosh: Даже боюсь
представить, что будет в KX.
DM1979: В лиге
чемпионов все будет хорошо. Бабла бейсболке малость капнет. А мы раз в 16 лет
порадовались и хватит. Лет через много обращайтесь
alex_calcio: Плохо
все и будет ещё хуже... Посыпалась команда. Медные трубы. И удача отвернулась.
Rotten: Можно
сколько угодно взывать к мошне Федуна, но Каррера проиграл и Манчини и
Гончаренко. Фернандо и Комбаров - мёртвые, про Глушакова и речи нет. Пусть
Петровича купил Федун, но выпустил-то его Массимо. В атаке ничего не
предложили, на перестроение не отреагировали, в концовке сдохли - а виноват
Федун
Sardonics: Очередной
матч. Очередная травма. Очередные минус 3 очка. На интерес этот сезон больше
можно не смотреть. Просто болеть от матча к матчу. А сказка совсем кончилась.
Debosh: Кони -
это полное днище. Но мы сегодня выглядели еще хуже. Только центральные
защитники и выступили на уровне.
Garifullin: Я может
мазохистом буду выглядеть, но в конце я видел что у нас команда есть. И верблюд
это быстро понял - извиняться побежал к Промесу, который сегодня проспал игру
по моему мнению. Но команда у нас есть и мне абсолютно насрать что скажут
ловчевы и мостовые.
ZhenyaSinitsyn: Ни
слова упрёка не скажу ни ребятам, ни тренеру. Старание - то же, что и в прошлом
сезоне. Но больше мы сейчас не можем. Уверен, что осенью будем смотреться лучше.
Но будет поздно.
чннхнпS: Наверное,
сезон окончен. Оно, конечно, всего 8 очков от лидера, но в команде появилось
безразличие.
новичок хзк: Поменяет
вратаря, значит поплыл. Значит новый тренер.
RVSN: Да пока не
бежим, скорости нет, команда к сезону не готова. Видимо, Аленичев подготовил
команду прошлым летом лучше. Каррера, похоже поплыл. Замены не в тему – поздно,
да и состав… Петкович??? Саша Самедов??? Вопросы, вопросы... Игры-то нет
вообще. Думаю, что и Паровозам проиграем. Проигрываем центр поля – на защитников
нагрузка очень большая отсюда просто не успевают...
SpartakMsk: Позор,
че. Тренера уволить.. Верните Карпина!
VVT5: Чем нам
может помочь Гарай – не понимаю. Связка Таски-Джикия чуть ли не лучшая в лиге,
но если опорники никакие, то что гнать волну на защиту?
fanat4ever: Можно
сколько угодно обижаться на отсутствие трансферов, но то, что команда не бежит
и не играет, хотя делала это в прошлом сезоне, зависит исключительно от
тренировочного процесса. Как и огромное количество травм, к слову.
ЦСКА
Luks: Новый бомбардир
в команде? Может быть его в нападении попробовать?
Pda: Головин –
дичайший монстр! Как бы не продали...
ЯМР: Все три гола
забили кони.
Nelson: Брат уже
забивал в свои ворота, а потом 2:1 выигрывали.
Каширский кот: За
такую победу надо не 3 очка давать, а десять!
Корнетъ: Тем и
хорош футбол – всё может перемениться в один момент.
Парти3ан: Сегодня
не верил в победу. Но... Я рад. Мне
стыдно, но я рад!
Швед: Вот,
кстати, интересно в ночи повтор посмотреть. Что стало причиной перевертыша, наша
активность, или жесткий подсад центра свиней? ИМХ, они просто поверили в победу
близкую и забили на страховку.., Мы в свою игру продолжали играть – Голова всё
подбирал и раздавал, физподготовка его впечатляет.
Victorson: «Каррера-убирайся!»
еще не воют?
Пол: Бабаев
говорит, что в вопросе поиска новичков есть положительный прогресс. Я вот
кулачки так и держу. Нам под умненьких Дзагу, Голову и Витька (не Васина)
такого же умного напа надо.
Водитель кобылы: Кстати,
новичок мяса Петкович так себе игрочишка.
Талс: Хочу, чтобы
эта победа не замылила и не заболтала те проблемы, которые есть в команде... Нет
забивного напа… Защита – тихий ужас.
Rikon: Второй гол
– прелесть. Уже 100 раз посмотрел. Вот так надо нам играть. Попадают издалека
все.
Тоже нытик: Хорошо,
конечно, свинарник разделали – цинично получилось. Однако состав все равно усиливать
надо. Нельзя так над болельщиками издеваться...
Свят: Сегодня во
время матча все ругательные слова вспомнил, наблюдая его игру. Хорошо,
интернета рядом не было. Тем не менее, с победой всех!
ВАЛЕР: Жаль
болотных отпускать в отрыв... Хотя и только начало, но все же…