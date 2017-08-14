«Каррера, похоже, поплыл. Верните Карпина!» Фанаты «Спартака» и ЦСКА о дерби

После зубодробительной развязки в главном дерби страны «Советский спорт» изучил гостевые книги фанатов «Спартака» и ЦСКА.

«Спартак»

Йося: Абсолютно заслуженное поражение.

УхВат: Фернандо не настоящий.

pavluha32: Хотелось бы ошибаться, но команда едет с ярмарки прошлого сезона. Нет энергетики. И зажечь игроков у Карреры не получается. Надеюсь, что пока.

Kvh: Почему замен не было с 60-мин? Выпускай хоть Попова, хоть Джано, и лови их на контре. Вопрос к тренеру

Sladkov: Что-то методы физруков из Италии пока не впечатляют. Сдыхаем каждый матч.

Debosh: Даже боюсь представить, что будет в KX.

DM1979: В лиге чемпионов все будет хорошо. Бабла бейсболке малость капнет. А мы раз в 16 лет порадовались и хватит. Лет через много обращайтесь

alex_calcio: Плохо все и будет ещё хуже... Посыпалась команда. Медные трубы. И удача отвернулась.

Rotten: Можно сколько угодно взывать к мошне Федуна, но Каррера проиграл и Манчини и Гончаренко. Фернандо и Комбаров - мёртвые, про Глушакова и речи нет. Пусть Петровича купил Федун, но выпустил-то его Массимо. В атаке ничего не предложили, на перестроение не отреагировали, в концовке сдохли - а виноват Федун

Sardonics: Очередной матч. Очередная травма. Очередные минус 3 очка. На интерес этот сезон больше можно не смотреть. Просто болеть от матча к матчу. А сказка совсем кончилась.

Debosh: Кони - это полное днище. Но мы сегодня выглядели еще хуже. Только центральные защитники и выступили на уровне.

Garifullin: Я может мазохистом буду выглядеть, но в конце я видел что у нас команда есть. И верблюд это быстро понял - извиняться побежал к Промесу, который сегодня проспал игру по моему мнению. Но команда у нас есть и мне абсолютно насрать что скажут ловчевы и мостовые.

ZhenyaSinitsyn: Ни слова упрёка не скажу ни ребятам, ни тренеру. Старание - то же, что и в прошлом сезоне. Но больше мы сейчас не можем. Уверен, что осенью будем смотреться лучше. Но будет поздно.

чннхнпS: Наверное, сезон окончен. Оно, конечно, всего 8 очков от лидера, но в команде появилось безразличие.

новичок хзк: Поменяет вратаря, значит поплыл. Значит новый тренер.

RVSN: Да пока не бежим, скорости нет, команда к сезону не готова. Видимо, Аленичев подготовил команду прошлым летом лучше. Каррера, похоже поплыл. Замены не в тему – поздно, да и состав… Петкович??? Саша Самедов??? Вопросы, вопросы... Игры-то нет вообще. Думаю, что и Паровозам проиграем. Проигрываем центр поля – на защитников нагрузка очень большая отсюда просто не успевают...

SpartakMsk: Позор, че. Тренера уволить.. Верните Карпина!

VVT5: Чем нам может помочь Гарай – не понимаю. Связка Таски-Джикия чуть ли не лучшая в лиге, но если опорники никакие, то что гнать волну на защиту?

fanat4ever: Можно сколько угодно обижаться на отсутствие трансферов, но то, что команда не бежит и не играет, хотя делала это в прошлом сезоне, зависит исключительно от тренировочного процесса. Как и огромное количество травм, к слову.

ЦСКА

Luks: Новый бомбардир в команде? Может быть его в нападении попробовать?

Pda: Головин – дичайший монстр! Как бы не продали...

ЯМР: Все три гола забили кони.

Nelson: Брат уже забивал в свои ворота, а потом 2:1 выигрывали.

Каширский кот: За такую победу надо не 3 очка давать, а десять!

Корнетъ: Тем и хорош футбол – всё может перемениться в один момент.

Парти3ан: Сегодня не верил в победу. Но... Я рад. Мне стыдно, но я рад!

Швед: Вот, кстати, интересно в ночи повтор посмотреть. Что стало причиной перевертыша, наша активность, или жесткий подсад центра свиней? ИМХ, они просто поверили в победу близкую и забили на страховку.., Мы в свою игру продолжали играть – Голова всё подбирал и раздавал, физподготовка его впечатляет.

Victorson: «Каррера-убирайся!» еще не воют?

Пол: Бабаев говорит, что в вопросе поиска новичков есть положительный прогресс. Я вот кулачки так и держу. Нам под умненьких Дзагу, Голову и Витька (не Васина) такого же умного напа надо.

Водитель кобылы: Кстати, новичок мяса Петкович так себе игрочишка.

Талс: Хочу, чтобы эта победа не замылила и не заболтала те проблемы, которые есть в команде... Нет забивного напа… Защита – тихий ужас.

Rikon: Второй гол – прелесть. Уже 100 раз посмотрел. Вот так надо нам играть. Попадают издалека все.

Тоже нытик: Хорошо, конечно, свинарник разделали – цинично получилось. Однако состав все равно усиливать надо. Нельзя так над болельщиками издеваться...

Свят: Сегодня во время матча все ругательные слова вспомнил, наблюдая его игру. Хорошо, интернета рядом не было. Тем не менее, с победой всех!

ВАЛЕР: Жаль болотных отпускать в отрыв... Хотя и только начало, но все же…

