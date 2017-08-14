Топ-5 трансферов АПЛ перед началом сезона

5. Джо Харт – «Манчестер Сити» => «Вест Хэм Юнайтед» (аренда)

При всем уважении к таланту и мастерству Адриана, он не вратарь, способный помочь «молотобойцам» забраться выше 8 места. Опыт, умение побеждать и выдавать поистине топ-класс (например, как с «Ювентусом» в прошлом сезоне), уверенность и само звание лучшего вратаря страны последних 10 лет - это именно то, чего не хватало в позапрошлом сезоне команде Славена Билича, когда «молотки» очень долгое время боролись за топ-4, и в прошлом, когда защита проваливалась, а вратарь не выручал.

Джо Харт, имеющий в своем пассиве более 50 пропущенных мячей в «Торино» и не получивший вновь шанса при Гвардиоле, будет невероятно мотивирован. Возможно, этот сезон - решающий в карьере англичанина. Если он не покажет сильной игры, то его статус как топ-вратаря будет под большим вопросом. Все или ничего - девиз и главный вратарский вызов этого сезона, возможно - во всей Европе!



4. Мохамед Салах – «Рома» => «Ливерпуль»

Египтянин пошел по примеру Кевина Де Брюйнье и вернулся в АПЛ после неудачной первой попытки. Вингер в прошлом сезоне приятно удивил и показал прекрасную результативность (15 голов + 11 передач). Для примера, у того же Паоло Дибалы скромные на фоне африканца 11+7.

«Ливерпуль» никак не может обрести забивного форварда после продажи Луиса Суареза и, казалось бы, в это трансферное окно покупка игрока топ-уровня на острие атаки неизбежна, но пока фанаты мерсисайдцев довольствуются приобретением Салаха. Однако, не стоит забывать, что теперь у «красных» есть два невероятно быстрых «бегунка». Компания с Садио Мане будет смотреться довольно угрожающе против английских «столбов».

Еще один несомненный плюс трансфера в том, что игрок полностью подходит для контратакующего футбола Юргена Клоппа и уже пару раз в межсезонных матчах мы видели, как умело в нужный момент может распрямляться пружина при участии египтянина.



3. Ромелу Лукаку – «Эвертон» => «Манчестер Юнайтед»

После потери Златана Ибрагимовича и продажи Уэйна Руни атака «Красных дьяволов» оскудела и стало понятно, что необходим форвард. Все думали, что Мората перейдет в «МЮ», а Лукаку вернется в «Челси», но манкунианцы взяли и увели бельгийца прямо из-под носа Романа Абрамовича.

Молодой, забивной, сильный и прогрессирующий форвард с одним единственным заметным недостатком (как бы это странно ни звучало, борьба конкретно на «втором этаже») - отличный вариант для нынешнего «Манчестера». Связка Погба - Лукаку претендует на одну из самых мощных в мире. Конкуренция со стороны Мартиала и Рэшфорда будет только подзадоривать Лукаку. Хотя он и без таковой в «Эвертоне» играл более чем достойно!



2. Неманья Матич – «Челси» => «Манчестер Юнайтед»

Серб проиграл конкуренцию, пожалуй, лучшему на данный момент опорному полузащитнику планеты - Нголо Канте и был продан в «МЮ». Прекрасный трансфер для манкунианцев.

Да, есть Каррик, есть Фелайни, есть Блинд, но одному уже 36, а два других совсем не чета по уровню Матичу. До прихода Канте в «Челси» серб был железным игроком основы и по праву считался одним из лучших, если не лучшим опорником последних лет в Англии. Его показатели в прошедшем сезоне снизились ввиду того, что большую часть черновой работы взял на себя француз. Новый вызов, новая возможность сосредоточиться на том, что Матич умеет делать лучше всего, а именно отбирать и перехватывать. Под руководством Жозе Моуринью Неманья может вполне выйти на еще более высокий уровень.



1. Александр Ляказетт – «Лион» => «Арсенал»

Как гром среди ясного неба прогремел трансфер француза в коллектив Арсена Венгера. Вот уже 4 года у «Арсенала» нет забивного форварда, и эта проблема настолько очевидна, что роль главного «забивалы» несколько сезонов подряд берет на себя Алексис Санчез, который - ну, так, на секундочку – крайний нападающий.

Другой француз - Оливье Жиру - может спокойно искать себе место на скамеечке запасных, рядом с Давидом Оспиной, или другой клуб. Если с бывшим форвардом «Лиона» будет все в порядке, то шансов у Жиру нету никаких. Абсолютно точно, что Ляказетт - это то, что так необходимо Арсену Венгеру для идеального завершения атак. 76 голов за 3 сезона в переживающем не самые лучшие времена «Лионе». 76 голов!

Крепкий, быстрый и техничный страйкер с потрясающим ударом, вот за что «канониры» отдали рекордные для себя 60 миллионов фунтов (где-то в мире смеется один владелец «ПСЖ»).

Однозначно лучший и самый логичный трансфер в АПЛ на данный момент!