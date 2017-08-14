Топ-5 трансферов АПЛ перед началом сезона
5. Джо Харт – «Манчестер Сити» => «Вест Хэм Юнайтед» (аренда)
При всем уважении к таланту и мастерству Адриана, он не вратарь, способный помочь «молотобойцам» забраться выше 8 места. Опыт, умение побеждать и выдавать поистине топ-класс (например, как с «Ювентусом» в прошлом сезоне), уверенность и само звание лучшего вратаря страны последних 10 лет - это именно то, чего не хватало в позапрошлом сезоне команде Славена Билича, когда «молотки» очень долгое время боролись за топ-4, и в прошлом, когда защита проваливалась, а вратарь не выручал.
Джо Харт, имеющий
в своем пассиве
более 50 пропущенных
мячей в «Торино»
и не получивший
вновь шанса
при Гвардиоле,
будет невероятно
мотивирован.
Возможно, этот
сезон - решающий
в карьере
англичанина. Если
он не покажет
сильной игры,
то его статус
как топ-вратаря
будет под большим
вопросом. Все
или ничего -
девиз и главный
вратарский
вызов этого
сезона, возможно
- во всей Европе!
4. Мохамед Салах – «Рома» => «Ливерпуль»
Египтянин пошел по примеру Кевина Де Брюйнье и вернулся в АПЛ после неудачной первой попытки. Вингер в прошлом сезоне приятно удивил и показал прекрасную результативность (15 голов + 11 передач). Для примера, у того же Паоло Дибалы скромные на фоне африканца 11+7.
«Ливерпуль» никак не может обрести забивного форварда после продажи Луиса Суареза и, казалось бы, в это трансферное окно покупка игрока топ-уровня на острие атаки неизбежна, но пока фанаты мерсисайдцев довольствуются приобретением Салаха. Однако, не стоит забывать, что теперь у «красных» есть два невероятно быстрых «бегунка». Компания с Садио Мане будет смотреться довольно угрожающе против английских «столбов».
Еще один несомненный
плюс трансфера
в том, что игрок
полностью
подходит для
контратакующего
футбола Юргена
Клоппа и уже
пару раз в
межсезонных
матчах мы видели,
как умело в
нужный момент
может распрямляться
пружина при
участии египтянина.
3. Ромелу Лукаку – «Эвертон» => «Манчестер Юнайтед»
После потери Златана Ибрагимовича и продажи Уэйна Руни атака «Красных дьяволов» оскудела и стало понятно, что необходим форвард. Все думали, что Мората перейдет в «МЮ», а Лукаку вернется в «Челси», но манкунианцы взяли и увели бельгийца прямо из-под носа Романа Абрамовича.
Молодой, забивной,
сильный и
прогрессирующий
форвард с одним
единственным
заметным недостатком
(как бы это странно
ни звучало,
борьба конкретно
на «втором
этаже») - отличный
вариант для
нынешнего
«Манчестера».
Связка Погба
- Лукаку претендует
на одну из самых
мощных в мире.
Конкуренция
со стороны
Мартиала и
Рэшфорда будет
только подзадоривать
Лукаку. Хотя
он и без таковой
в «Эвертоне»
играл более
чем достойно!
2. Неманья Матич – «Челси» => «Манчестер Юнайтед»
Серб проиграл конкуренцию, пожалуй, лучшему на данный момент опорному полузащитнику планеты - Нголо Канте и был продан в «МЮ». Прекрасный трансфер для манкунианцев.
Да, есть Каррик,
есть Фелайни,
есть Блинд, но
одному уже 36,
а два других
совсем не чета
по уровню Матичу. До
прихода Канте
в «Челси» серб
был железным
игроком основы
и по праву считался
одним из лучших,
если не лучшим
опорником
последних лет
в Англии. Его
показатели
в прошедшем
сезоне снизились
ввиду того, что
большую часть
черновой работы
взял на себя
француз. Новый
вызов, новая
возможность
сосредоточиться
на том, что Матич
умеет делать
лучше всего,
а именно отбирать
и перехватывать.
Под руководством
Жозе Моуринью
Неманья может
вполне выйти
на еще более
высокий уровень.
1. Александр Ляказетт – «Лион» => «Арсенал»
Как гром среди ясного неба прогремел трансфер француза в коллектив Арсена Венгера. Вот уже 4 года у «Арсенала» нет забивного форварда, и эта проблема настолько очевидна, что роль главного «забивалы» несколько сезонов подряд берет на себя Алексис Санчез, который - ну, так, на секундочку – крайний нападающий.
Другой француз - Оливье Жиру - может спокойно искать себе место на скамеечке запасных, рядом с Давидом Оспиной, или другой клуб. Если с бывшим форвардом «Лиона» будет все в порядке, то шансов у Жиру нету никаких. Абсолютно точно, что Ляказетт - это то, что так необходимо Арсену Венгеру для идеального завершения атак. 76 голов за 3 сезона в переживающем не самые лучшие времена «Лионе». 76 голов!
Крепкий, быстрый и техничный страйкер с потрясающим ударом, вот за что «канониры» отдали рекордные для себя 60 миллионов фунтов (где-то в мире смеется один владелец «ПСЖ»).
Однозначно лучший и самый логичный трансфер в АПЛ на данный момент!