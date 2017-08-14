Рецепт для «Спартака»? Как в Китае решают проблемы неудач в футболе

Чтобы прервать серию неудач, китайский клуб перекрасил кресла для болельщиков в золотой цвет.

Китайский футбольный клуб «Гуанчжоу Фули», выступающий в высшем дивизионе чемпионата страны, перекрасил кресла для болельщиков в золотой цвет, чтобы прервать серию неудачных домашних матчей.

Клубные цвета «Гуанчжоу Фули» - синий и белый. Именно такими были трибуны стадиона до «косметического ремонта». Теперь появился еще и золотой. Но, как уверяют авторы ребрендинга, это не станет нарушением исторических традиций клуба. Дело в том, что на сине-белом гербе команды присутствует желтый цвет, поэтому нельзя сказать, что авторы «перекраски» отказались от преемственности.

И кстати, сработало! После обновления внешнего вида домашней арены дела у «Гуанчжоу Фули» не просто пошли в гору – резко улучшились! Команда выиграла на своем поле пять матчей подряд, приблизившись к тройке лидеров в Суперлиге Китая.

- После изменения цветов мы получили пять побед и полные трибуны. Мы продемонстрировали в этих играх яркий и наступательный футбол, - приводит слова главного тренера Драгана Стойковича официальный сайт клуба. - Золотой цвет нашего домашнего стадиона довольно приятный, теперь его точно не нужно менять.

За семь туров до конца чемпионата Китая на первом месте - «Гуанчжоу Эвергранд» с 47 очками. У «золотого» «Гуанчжоу Фули» - 36 очков и четвертое место.

Может быть, в России тоже будет полезно воспользоваться китайским опытом? Может, «Спартаку» не разговоры вести о том, что пора тренера менять, а просто взять да и кресла перекрасить? И не надо говорить, что в эмблеме есть только красный и белые тона. В конце концов, можно четыре звезды объявить золотыми!