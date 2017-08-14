Мемориал Ромазана. Заколдованная «Сибирь»

Новосибирцы снова проиграли – на этот раз «Куньлуню» во второй игровой день мемориала Ромазана. «Сибири» не помогли даже массовые удаления соперника.

Каждый год руководители «Металлурга», тренерский штаб команды и руководители клуба в рамках мемориала Ромазана отправляются на могилу народного директора ММК, где встречаются с его родственниками. На этот раз исключения делать не стали. Сразу после дневной раскатки главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев, вице-президент Геннадий Величкин и директор клуба Максим Грицай поехали на кладбище. После возложения цветов к памятнику Ивану Харитоновичу Величкин напомнил всем собравшимся о его исключительной роли в жизни города, комбината, и, конечно же, команды.

– Иван Харитонович – человек-путеводная звезда города Магнитогорска, – отметил Геннадий Величкин. – Человек, который заглянул на два шага вперед. Опережал время, понимал, что если металлурги тяжело работают, то должны лучше жить. Он заложил основу металлургическому комбинату, городу, спорту. Спасибо, Иван Харитонович!

Накануне второго матча «Куньлуня» на мемориале главный тренер китайского клуба Майк Кинан сетовал, что еще толком не видел свою команду в деле. Канадский наставник лично проводил просмотровые сборы в Торонто. Через этот «кастинг» прошло большинство тех, кто будет биться за команду Поднебесной в 10-м сезоне КХЛ. Но вот всех вместе собрать никак не удается.

– На турнире в Сочи мы отдали ключевых игроков в сборную Канады, поэтому практически половину матчей предсезонки играли без лидеров, – отмечал Майк. – Еще несколько хоккеистов в лазарете. Поэтому команде еще предстоит сыграться.

«Сибирь» же в стартовый день мемориала Ромазана впервые за лето победила – пусть и в овертайме, пусть и молодежный состав «Трактора».

За сутки сервисмены новосибирцев все-таки нашли форму для вернувшегося в состав Йонаса Энлунда – аккурат к матчу финна против бывшего китайского клуба. Правда, пока легионер напоминает бледную тень того Энлунда, который набирал по 40 с лишним очков за «Сибирь» в КХЛ. Видно, что Йонасу нужно время, чтобы освоиться на правом краю первого звена команды Зубова.

Новосибирцы выглядят лучше, чем в первый день мемориала, но команде фатально не везет. Сначала Федор Беляков, выталкивая со своего пятака нападающего «Куньлуня», того не желая, ставит подножку Салаку. Вратарь падает и пускает дальний бросок Павла Воробья. 0:1. Проходит пара минут, и снова беда: от конька защитника «Сибири» шайба срезается в ворота мимо Салака. Гол записывают на Мюттюнена – 0:2. Восток – дело тонкое. А что если за «Куньлунь» колдует какой-нибудь тибетский монах? Невероятное везение!

Бич «Куньлуня» – удаления. Продолжают игроки Майка Кинана часто фолить и на игроках «Сибири». Расплаты за недисциплинированность ждать не приходится. После перерыва новосибирцы дважды забивают в большинстве и возвращаются в игру. Сначала Максим Игнатович броском от синей линии заставляет капитулировать закрытого и своими, и чужими Хельберга, отправляя свой клуб в погоню. А следом Закриссон мощно и точно стреляет с ползоны под перекладину. 2:2.

Воспрявшую духом «Сибирь» снова обескураживает нелепый гол. Кинрейд в безобидной ситуации набрасывает шайбу в сторону ворот, и, кажется, Салак в этот момент моргает. Чех стоит не шелохнувшись, когда снаряд пролетает над ловушкой и оказывается в сетке. 3:2.

С «Куньлунем» такие фокусы не проходят. После перерыва Хельберг играючи справляется с массированным обстрелом своих ворот, уверенно делая сейв за сейвом. Все становится ясно за четыре минуты до сирены: Вольски играет с Костицыным в стеночку, ювелирным пасом вспарывает оборону «Сибири». 46-й номер «Куньлуня» эффектным бэкхендом ставит жирный восклицательный знак в этой встрече. 4:2 – «Сибири» надо срочно искать своего шамана.