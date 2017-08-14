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«Мне не разрешают даже общаться с игроками». Что происходит с Диего Костой?

Источник:  ESPN FCКомментарии
Антонио Конте и Диего Коста
Антонио Конте и Диего КостаФото: Gettyimages.ru

В январе этого года английские СМИ сообщили о конфликте между форвардом «Челси» Диего Костой и главным тренером «синих» Антонио Конте.

Авторитетные источники отмечали, что специалист хотел избавиться от игрока в зимнее трансферное окно, поскольку был крайне недоволен его поведением. Некоторые СМИ даже приводили цитату: «Проваливай в Китай», – кричал Конте своему подопечному. 

Позже форвард вернулся в основу и помог команде выиграть чемпионат Англии, а этим летом сообщил, что итальянец отправил ему СМС с просьбой покинуть команду. До сих пор нападающий сборной Испании числится игроком «синих».

Что происходит сейчас? Рассказывает сам Диего Коста:

«Жду, когда «Челси» позволит мне сменить клубную прописку. Нет, я не хотел уходить. Я был счастлив в Лондоне, но когда главный тренер не хочет тебя видеть, у тебя просто нет выбора. Если вы спросите об этом игроков, они скажут вам то же самое. Уверен, они скучают и очень любят меня.

В январе я был близок к продлению контракта, но Антонио Конте выступил против. Уверен, это именно он отговорил руководство не продлевать со мной соглашение. Конечно, у него собственный взгляд на ситуацию. 

Я уважаю его, как специалиста. Он проделал огромную работу. Но не могу сказать то же самое, как о человеке. Он не тот тренер, который близок со своими игроками. Конте очень далек. У него нет никакой харизмы.

Чего хочет клуб? Чтобы я тренировался с резервом. Мне не разрешают даже общаться с игроками основы. Не думаю, что это справедливое отношение ко мне после всего, что я сделал. Поймите, я не преступник, но со мной поступают именно так. 

Чего хочу я? Перейти в «Атлетико». В Мадриде у меня будет шанс набрать стопроцентную форму и выйти на новый уровень. Именно там я смогу подготовиться к чемпионату мира в России должным образом», – заявил Коста, слова которого приводит ESPN FC.

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