Суперигра Щенникова, Калачев в роли джокера. Пять лучших игроков 6-го тура РФПЛ

«Советский спорт» называет пятерку лучших игроков шестого тура чемпионата России.

5. Александр КОКОРИН, нападающий

Команда: «Зенит»

Чем запомнился: забил гол и сделал результативный пас в игре с «Ахматом» - 4:0.

В шестом туре подряд Александр Кокорин отмечается результативными действиями. В матче с «Ахматом» он забил сам и ассистировал Юрию Жиркову. Теперь на счету нападающего пять голов и три голевых паса в национальном чемпионате. В прошлом сезоне у него такая статистика была по итогам всего турнира!

Кокорин отлично вписался в стиль Манчини - быстрый футбол с моментальной доставкой мяча в свободные зоны. В этом плане гол Кокорина в ворота «Ахмата» получился породистым - Кришито сделал пас на Дриусси, а аргентинец отыграл мяч в одно касание на открывшегося на линии офсайда Кокорина. Такой же мяч по геометрии атаки «Зенит» забил в ворота «Тосно»: Паредес сделал пас Шатову, а он в одно касание вывел один ни один с вратарем Кокорина.

В общей сложности за игру с «Ахматом» Кокорин нанес три удара, два из них пришлись в створ. Один раз форвард шел в дриблинг - удачно. Кроме этого, в активе форварда две опасные передачи (одна точная) и одна ключевая.

4. Кирилл ПАНЧЕНКО, нападающий

Команда: «Динамо»

Чем запомнился: сделал дубль в матче с «Анжи» - 3:1.

«Динамо» одержало первую гостевую победу в сезоне, обыграв «Анжи». Это первые гостевые очки для команды Юрия Калитвинцева - ранее она уступила «Ахмату» (0:2) и «Ростову» (0:1). Дубль в матче с махачкалинцами сделал Кирилл Панченко. Один из мячей он забил с пенальти. Гол с игры получился невероятно красивым - Панченко открылся на грани офсайда под передачу Луценко и одним касанием перебросил голкипера. Всего за матч Панченко нанес четыре удара, в створ пришлись два.

В прошлом сезоне Панченко выиграл бомбардирскую гонку в ФНЛ, где забил 24 гола. За сезон он записал на свой счет семь дублей и один хет-трик. В этом сезоне больше одного гола он забил впервые. Всего же на его счету уже четыре мяча - по одному он отправил в ворота «Спартака» (2:2) и «Амкара» (3:0). Вырисовывается хорошая примета для бело-голубых: если Панченко забивает, они не проигрывают.

3. Георгий ЩЕННИКОВ, латераль

Команда: ЦСКА

Чем запомнился: забил гол, а также стал лидером по подборам и перехватам в матче со «Спартаком» - 2:1.

Щенников - футболист, повернувший ход дерби вспять. В момент прострела Головина на 83-й минуте он находился там, где и должен в игровой системе Виктора Гончаренко - на дальней штанге. Гол стал уже вторым кряду для Георгия в домашнем матче премьер-лиги - в пятом туре он огорчил «Рубин». Если бы левый латераль ЦСКА в игре второго тура с «Локомотивом» реализовал свой момент, то его результативная серия в домашних поединках насчитывала бы уже три встречи. Но тогда он не попал в ворота с нескольких метров - находился под острым углом к воротам.

Гол Щенникова в дерби - вишенка на торте в его действиях. Торт - игра в обороне. Он стал лучшим игроком матча по подборам и перехватам - 12. Также Щенникова характеризует игра действовавшего на его фланге Самедова - он был в тени Промеса, Глушакова и Пашалича. В частности, Самедов ни разу не бил по воротам. В обводку он шел дважды, удачной стала одна. Из шести единоборств между Щенниковым и Самедовым два остались за «армейцем», два стали нейтральными.





Щенников останавливает Самедова. Скриншот: «Матч ТВ».

2. Тимофей КАЛАЧЕВ, нападающий

Команда: «Ростов»

Чем запомнился: дважды забил и один раз ассистировал партнеру, выйдя на замену в игре с «Уфой» - 4:1.

При Леониде Кучуке «Ростов» использует схему 3-4-3. Для такого тактического модуля у «Ростова» много крайних нападающих. Против «Уфы» первыми помощниками центрфорварда Дядюна были Маер и Думбия. В запасе остались Зуев и Калачев. Но уже на 63-й минуте они вышли на поле, чтобы придать атакам «Ростова» свежести. Калачеву выход на поле удался - он забил два гола и сделал результативный пас. Один из голов Тимофей забил с пенальти, который был заработан при его активном участии - белорус сделал пас в штрафную площадь на Зуева, которого сбили.

За проведенное на поле время Калачев нанес два удара - оба стали голевыми. Из 12 передач игрока девять стали точными, из двух опасных пасов один дошел до адресата. Соперники должны взять на заметку: если Калачев остается в запасе, расслабляться рано - против уставших соперников это настоящий козырь!

1. Александр ГОЛОВИН, полузащитник

Команда: ЦСКА

Чем запомнился: организовал два гола в победном дерби со «Спартаком» - 2:1.

Оба гола ЦСКА в дерби - дело ног и мысли Александра Головина. В одном случае он обыграл Пашалича и прострелил на дальнюю штангу, где находился Георгий Щенников. Во второй голевой атаке Головин остановил в центр поля Фернандо, мгновенно адресовав мяч в переднюю линию.

За игру Головин сделал 94 ТТД, больше только Фернандо - 97. Не было равных Головину в количестве единоборств - 41! Из них полузащитник выиграл 20. 12 единоборств случились при попытке Александра обыграть оппонентов, победителем он вышел из 11 таких дуэлей! Если мяч у него - оставить хавбека почти невозможно. Для творческого игрока у полузащитника красно-синих мало потерь мяча - четыре.

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