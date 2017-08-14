Отжимайся и расти. Как нарастить массу, силу и выносливость отжиманиями
Обычные отжимания могут стать настоящим хардкором и растить мускулы, выносливость и силу, как ничто другое. Отжимания и берпи, отжимания и забеги на скорость, отжимания и прыжки. «Советский спорт» рассказывает, как превратить отжимания в брутальное испытание, пройдя которое вы не узнаете себя в зеркале.
Отжимания и берпи
Как делать: делайте 200 или 300 отжиманий с минимальными паузами для отдыха или совсем без них. В начале каждой минуты выполняйте 3-4 «берпи» - упражнений «упал-отжался-выпрыгнул».
Что это даст: стандартная тренировка с отжиманиями в стиле «подход-пауза» не принесет вам большого прогресса. Для роста силовых, массы и выносливости телу нужная хорошая встряска. Изнурительная сессия из 200-300 или большего количества отжиманий, в которую каждую минуту будут «вторгаться» три берпи, заставит работать на пределе своих сил.
Эту тренировку можно выполнять в отпуске, дома или на даче – она не требует никакого оборудования. Однако результат не замедлит явить себя: всего лишь пара недель таких тренировок и вы увидите, как уйдет лишний жир с боков, подтянутся и станут больше мышцы плеч, рук и груди, появится пресс.
Выполняйте через день, стараясь каждый раз увеличивать общее количество отжиманий или делать их за меньшее время.
Отжимания и забеги на скорость
Когда чувствуешь, что после трени ещё остались силы 💪 Никогда не сдавайся! Накрайняк - отжимайся 😉 #спорт #гродно #отжимания #погодашепчет #опенаир #настроение #оранжевый #выходной #sportalex #тренергродно #планпитания #тренировкинамассу #gym #fitnesslifestyle #mylife #sport #weather #nostress #complete #body #press
Как делать: 10 раундов за минимальное время. Один раунд это: спринт на 40-50 метров, 30 отжиманий, 30 скручиваний на пресс. Между раундами – 30-45 секунд отдыха.
Что это даст: скоростной забег на короткую дистанцию подобен сильнодействующей анаболической инъекции. Он заставляет ваше тело буквально взрываться нужными для роста мышц гормонами: вырабатывать их в максимальном количестве.
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Добавьте к спринтам серии отжиманий и скручиваний на пресс. Вы удивитесь, как тяжело будут даваться эти простые упражнения после скоростного рывка. Но в этом и суть: микс из бега и силовых упражнений сделает вас похожим на фантазийного героя Россомаху – мускулистым, поджарым и опасным.
Отжимания и дополнительный вес
Как делать: делайте 5-10 подходов отжиманий до отказа. Попросите партнера лечь вам на спину или положить дополнительный груз. Между подходами – 1 минута отдыха.
Что это даст: когда говорят, что отжимания не могут нарастить мышечную массу, забывают об одном - для роста нужна прогрессия весов. Попросите партнера лечь вам на спину в то время, как вы отжимаетесь. Выполняйте отжимания в жилете с утяжелителями. Кладите на спину дополнительный груз. Вы увидите: обычное упражнение станет отличным средством для роста мышечной массы.
С дополнительным весом количество повторений станет значительно меньше. Пытайтесь увеличивать его на каждой тренировке. Когда сможете в каждом подходе делать более 15 повторов, накидывайте новый вес себе на спину
Отжимания на одной руке
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Как делать: освойте технику отжиманий на одной руке. Для начала можно отжиматься так: ложитесь на пол, отжимаетесь один раз и вновь ложитесь – не пытайтесь удержать тело на весу в перерыве между упражнениями. Делайте подходами с отдыхом или круговой тренировкой: по 10 отжиманий на каждую руку, 10 подтягиваний, 20 приседаний, 25 скручиваний на пресс. И так – как можно больше раундов за 20 минут.
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Что это даст: отжимания на одной руке – высший пилотаж, показатель вашей силы и координации. Освоить их будет непросто, но еще сложнее – делать вместе с другими упражнениями, одно за другим.
Отжимания на одной руке фокусируют нагрузку попеременно на левой и правой частях тела. Они дадут вам ярко выраженные мышцы плеч – т.н. «полосатость», когда видно разделение передних, средних и задних дельт. Они наградят вас рельефными заметными трицепсами и грудью. Вдобавок ко всему, они способны убрать пивные бока и явить миру ваш пресс.
Взрывные отжимания и выходы силой
Мне вчера одна девочка написала, которую тренер посадил на диету в 1200 ккал🙈 Давайте расскажу ее историю. . ✅ДАНО: девушка 29 лет с нормальной фигурой и нормальным весом, регулярные тренировки с весом своего тела, питание в целом хорошее, жир откладывается вокруг талии. . ✅ЕЁ ЦЕЛЬ: похудеть в районе живота/талии. . ✅ЧТО НУЖНО: подкорректировать рацион с помощью подходящего для нее распределения макронутриентов. Вывести на небольшой дефицит за счет питания и/или тренировок. . ✅ЧТО СДЕЛАЛ ТРЕНЕР: прописал низкоуглеводную диету с большим количеством белка и очень низким кол-вом жиров 🙄 . #КБЖУ: 1200-1300 ккал, Белок= 140г, Жиры= 35г, Углеводы= 70-80г в сутки. Про Воду не сказано ничего, но по факту девушка выпивала в среднем 1.5 л #ахтунг . ⛔ЧТО Я ДУМАЮ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ: данная диета похожа на один из этапов сушки проф.бодибилдеров, готовящихся к выходу на сцену. . ❎Такое большое количество белка (~2г на кг веса) для женщины оправдано в трех случаях: серьезные силовые тренировки с целью нарастить мышечную массу ЛИБО похудение с какой-нибудь степени ожирения с наличием (хоть каких-нибудь) тренировок ЛИБО чтобы не растерять мыш.массу при сильном дефиците калорий (к подготовке к соревнованиям, например). . Но это всё куйня...👿 Тут главное иметь почки здоровые и выпивать огромное кол-во воды (2-3л +). . ❎Низкоуглеводка- это когда углей в рационе меньше 110г в день. Не все могут нормально функционировать при таком их низком кол-ве, не говоря про тренироваться... . ❎35г жиров в день в дальнейшей перспективе даст женскому организму сбой в репродуктивной системе (привет, аменорея!), тусклые волосы и ломкие ногти, а также плохое пищеварение 😬 Перспектива... . ❎Углеводы в прописанном рационе рекомендовались почему-то только из горсти ягод и 1 яблока, 1 ст.л.любой крупы и двух ржаных галет. . Где свежие овощи??!! С таким кол-вом белка и без клетчатки пищеварение уже через пару дней даст сбой. . ⛔ИТОГО, ЧТО ИМЕЕМ: девушка потеряла 1 кг за 3 недели такого жесткача, про пищевой срыв я промолчу, но зато уже несколько дней пьет таблетки от запора😀 #чётаржу . (продолжение ⤵️⤵️⤵️)
Как делать: выполняйте серии «взрывных» отжиманий и выходов силой на турнике. «Взрывные» отжимания – отжимания, когда в верхней точке вы отрываете руки от пола и делаете хлопок ладонями. Делайте 10 отжиманий, а затем сразу 3-5 выходов силой на турнике.
Если нужно отдохнуть после серии, отдыхайте не более 30-45 секунд. Сделайте 10 серий. Если не получаются выходы силой, делайте максимально высокие подтягивания до груди и выше. Хотите усложнить тренировку – добавьте к каждой серии по 10 прыжков на месте с подтягиванием колен к груди.
Что это даст: этот комплекс хорошо работает на выносливость и снижение веса. Включайте его в свои тренировки 1-2 раза в неделю. Старайтесь каждый раз улучшать время выполнения комплекса.
Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!