Наши в Лондоне: 19 ронинов

Завершившийся в воскресенье лондонский чемпионат мира, где россияне выступали под нейтральным флагом и в сильно усеченном составе, приятно удивил результатами наших спортсменов и неприятно – кое-чем другим.

РЕЗУЛЬТАТ - КАК ДВА ГОДА НАЗАД В ПЕКИНЕ

Из 19 допущенных на ЧМ-2017 российских «ронинов» (когда-то в Японии так называли опозоренных самураев, оставшихся без господина) шестеро - то есть, почти каждый третий - заняли в своих видах первое или второе места. Процент «попаданий» поистине впечатляющий, если не рекордный. Маленькая, но гордая команда, выступавшая под странноватой аббревиатурой АNА (на мой не слишком изощренный в английском языке вкус, наиболее точный перевод этого названия - «персонально допущенные нейтральные спортсмены») ни по количеству наград, ни по месту в медальном зачете не уступила сборной России образца предыдущего первенства планеты в Пекине-2015.

Хотя многим нашим, получившим «добро» от ИААФ в последний момент, не хватало соревновательной практики, подготовка получилась скомканной, а в Лондоне им пришлось обходиться или без тренеров, или без врачей, или и без тех и других одновременно. Самым наглядный пример - десятиборец Илья Шкуренев, который, имея второй результат сезона в мире, в первый день выступал заметно хуже, чем на чемпионате страны двухмесячной давности, а в самом начале второго дня прямо на дорожке травмировал мышцу ноги и вынужден был сняться с «пробега».

Про смехотворные запреты на любые следы российской символики и пение гимна в отелях я уже не говорю. Но несмотря на все эти гадости наша легкая атлетика доказала, что не просто жива, а может смотреть в будущее с относительным оптимизмом. Если золото Марии Ласицкене было, что называется, считанным, то из пяти остальных призеров серебра всерьез ожидали разве что от барьериста Сергея Шубенкова. Кто мог предположить, что именно в Лондоне Дарья Клишина, уже записанная в «непобеждающие красотки», выдаст чудо-серию из прыжков в район семи гроссмейстерских метров и всего 2 см недотянет до золота? А остальные герои – и вовсе молодежь, совершенно новые для такого уровня лица!

Метателю молота Валерию Пронкину - 23. Ходоку Сергею Широбокову - вообще 18. Хотя лично меня больше всех впечатлил 20-летний Данил Лысенко. Ничуть не претендую на статус эксперта по прыжкам в высоту, но в плане природной «летучести» спортсменов глаз (спасибо богатому баскетбольному опыту) у меня, поверьте, наметанный. Так вот: за последние лет 20, а то и 30, такого «летуна» у нас в стране, думаю, не было. А может и не только у нас. Вот просто под облака ноги парня выносят, ей-богу. И ведь он еще с травмой выступал, через боль! Так что берегитесь, господа соперники. Включая катарца Мутаза Баршима, в воскресенье не позволившего Лысенко стать чемпионом, а то и Хавьера, прости господи, Сотомайора с его бородатым мировым рекордом 24-летней давности (2,45).

Ласицкене к аналогичному и еще более старому женскому рекорду (2,10, через пару недель стукнет 30 лет) примеривается уже всерьез. Вот пусть они с Лысенко и прыгают дальше «наперегонки». А другие - бегают, ходят и метают. Слава богу, есть кому. Лишь бы к соревнованиям нормально допускали да на допинге не ловили.

ХВАТИТ ВРАТЬ!

Кстати о допинге. 2 августа, за два дня до старта ЧМ-2017 было объявлено о дисквалификации очередных шести российских легкоатлетов. А 7-го числа, уже во время лондонского чемпионата, наказали еще двух. Сообщения были, но, как говорили в доинтернетно-печатные времена, очень мелким шрифтом. Намного мельче, чем у нас обычно дают громкие заявления, что отношение к допингу в России, дескать, сильно изменилось. В положительную, то есть, негативную сторону.

Вранье! Для того, чтобы оно изменилось на самом деле, про очередных пойманных нужно сообщать не походя, а гнобить по всем фронтам, делать их изгоями. Только тогда поток дисквалификаций начнет иссякать, и только тогда у нас гарантировано будет не безликая АNА, а сборная России. С тренерами, врачами, массажистами, подготовкой, флагами и гимнами. Слабее ли, сильнее - но по крайней мере будет. А до тех пор, пока любая наша дисквалификация становится поводом либо проглотить язык, либо лепетать что-то про «непонятную ситуацию», ничего хорошего, уверяю, не ждите.

К нам предвзяты? У них тоже «все жрут»? Послушайте, во-первых, существующие правила надо соблюдать. Какими бы туманными и двойностандартными они бы ни были. Во-вторых, чтобы менять эти правила, нужна серьезная политическая работа, к которой допускаются только те, кто выполняет правила прежние, будь они хоть двести раз неверны. Тут нужна долгая, кропотливая работа, никакими истерическими воплями ускорить процесс не получится, они только навредят. Кстати, я что-то не припомню на наших центральных телеканалах ни одного расследования по деятельности, к примеру, «великого создателя российской ходьбы» Виктора Чегина, счет «отловленных» подопечных которого давно идет на десятки, а может и на сотни пойдет. Данные о том, имеет ли Чегин до сих пор отношение к ходьбе, расходятся. Но ни о какой тотальной обструкции в любом случае речи не идет.

Знаете, когда у нас не будет никаких АNА? Когда любой человек, которому предложат хоть на две копейки иметь дело с Чегиным и ему подобными (в спорте, в бизнесе - неважно), будет просто разворачиваться и в ужасе убегать. Просто от имени и фамилии - не «великого тренера», а создателя допинг-системы. Как от Лэнса Армстронга и Мэрион Джонс в США или от Бена Джонсона в Канаде. Жизнь «людей допинга» нужно делать невыносимой. А у нас… У нас все до сих пор обожают Ольгу Каниськину, хотя почти все титулы с нее давно сняли и забыли.

ЗАПРЕТ НА ГИМН? ЕРУНДА, НЕВАЖНО

И еще. Я совершенно не понимаю, почему всех так взволновали гимнофлаговые запреты - больше, чем проблемы с допуском наших спортсменов в Лондон и их резко ограниченный состав. Да, когда нельзя услышать гимн своей страны на пьедестале - это неприятно. Но сама возможность побороться за этот пьедестал, согласитесь, куда важнее, не так ли? Любому глупцу понятно: медали ЧМ-2017 благополучно лягут в послужные списки российских атлетов и через несколько лет об аббревиатуре ANA не вспомнит ни одна живая душа. Вот вы знаете хоть один пример, когда дисквалифицированную на манер ВФЛА федерацию потом бы не восстановили? Да такое просто невозможно! А флагами и гимнами по возвращении домой наших героев Лондона обеспечат с запасом, не сомневайтесь. Лишь бы потом на допинге кого-нибудь не поймали.

Великий баскетбольный тренер Александр Гомельский как-то рассказывал мне о ЧМ-1959 в Чили где сборная СССР обыграла всех, в том числе - в пух и прах (62:37) разгромила американцев, но вместо золота получила дисквалификацию. За отказ выйти на площадку против слабенькой команды из Тайваня по указанию политического руководства страны. «Когда вернулись, нам вручили специально сделанные медали. Огромные такие, во всю задницу, - вспоминал Гомельский. - А чемпионом мира в истории навсегда осталась сборная Бразилии, которую мы в Чили тоже обыграли».

К чему это? К тому, что медали Ласицкене, Лысенко, Пронкина, Шубенкова, Клишиной и Широбокова - слава богу, настоящие. И еще к тому, что с Тайванем (с допингом, с ИААФ, с ВАДА - выбирайте по вкусу) хочешь-не хочешь, но надо играть. Даже если очень не хочется.

РЕЗУЛЬТАТЫ 19 РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА ЧМ-2017



Вид Место Результат Мария Ласицкене Высота 1 2,03 Ирина Гордеева Высота 16 (кв) 1,89 Сергей Шубенков 110 м с/б 2 13,14 Дарья Клишина Длина 2 7,00 Сергей Широбоков Ходьба 20 км 2 1:18.55 Данил Лысенко Высота 2 2,32 Илья Иванюк Высота 6 2,25 Валерий Пронкин Молот 2 78,16 Алексей Сокирский Молот 5 77,50 Сергей Литвинов Молот 17 (кв) 73,48 Александр Меньков Длина 4 8,27 Ольга Мулина Шест 8 4,55 Анжелика Сидорова Шест 25 (кв) - (нр) Илья Мудров Шест 22 (кв) 5,45 Виктор Бутенко Диск 23 (кв) 59,29 Александр Лесной Ядро 26 (кв) 19,67 Вера Ребрик Копье 31 (кв) - (нр/тр) Илья Шкуренев Десятиборье - (сн/тр) - Клавдия Афанасьева Ходьба 20 км - (дк) -

кв - не прошли квалификацию, нр - не совершили ни одной результативной попытки, сн – снялись по ходу соревнований, тр – травмы, дк – дисквалификации.

ВСЕ МЕДАЛИ РОССИЯН НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА