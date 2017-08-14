Цифры говорят за ЦСКА. Почему армейцы – фавориты противостояния с «Янг Бойз»?

Динамика выступлений наших клубов в квалификации Лиги чемпионов показывает, что россияне неплохо адаптировались в сложном «пути представителей лиг». Если в первые сезоны после введения «чемпионской» и «нечемпионской» сетки проблемы возникали, то в последние годы их практически нет. Подробнее об этом в материале «Советского Спорта».

В 2009 году, когда формат отбора в Лигу чемпионов был изменен, казалось, что пробиться в основную стадию турнира будет нереально сложно. Потому что впереди нас ждали встречи с представителями сильнейших стран континента. Пока в параллельных матчах чемпион условного Казахстана пробивался в группу через матчи с лучшей командой Кипра. Нам это казалось несправедливым.

В самом первом розыгрыше, проходившем по данной системе, в сезоне 2009/10, московское «Динамо» обидным образом вылетело от «Селтика». «Бело-голубые» умудрились увезти победу из Глазго (1:0) и проиграть дома в Москве (0:2). Гол Георгиоса Самараса на 91 минуте наверняка до сих пор снится в ночных кошмарах Андрею Кобелеву. Так оправдались наши опасения. Пройти молдавский «Шериф» - рассуждали мы – было бы намного проще, чем постоянного участника еврокубков «Селтик».

Через год в похожей ситуации выбыл из борьбы «Зенит». Минимального успеха в первом матче (1:0) было недостаточно. Во Франции «Осер» выиграл с большей разницей (2:0). Но по сравнению с динамовцами «Зенит» оступился в четвертом раунде квалификации, а не третьем. До встречи с французами питерцы одолели «Унирю» (0:0 в гостях, 1:0 дома). Но задача по попаданию в основную стадию турнира была все равно провалена.

На третий год после изменения формата отбора российский клубы вывели для себя формулу, по которой научились преодолевать барьер третьего раунда, но что делать с соперниками в четвертом, не знали. В сезоне 2011/12 «Рубин» сначала без проблем прошел киевское «Динамо» (2:0 в гостях, 2:1 дома), а потом, как и годом ранее «Зенит», проиграл французам. «Лион», будучи фаворитом, заслуженно прошел дальше (3:1, 1:1).

Первой из российских команд, кто попал в группу ЛЧ через «нечемпионский путь», был столичный «Спартак» под руководством Унаи Эмери. После домашней победы над «Фенербахче» (2:1), в Стамбуле «красно-белых» ждал «жаркий» приём. Лучше всех к нему подготовился Андрей Дикань, своими сейвами затащивший москвичей в групповую стадию (1:1).

Успех «Спартака» «дал зеленый свет» всем остальным. Через год «Зенит» с закрытыми глазами прошел двух соперников. Матчи с «Норшелланом» и «Пасуш де Феррейра» завершились убедительными победами питерцев – 1:0 и 5:0 были обыграны датчане, 4:1 и 4:2 португальцы. В сезоне 14/15 «Зенит» вновь играючи разобрался с соперниками. С общим счетом 3:1 по сумме двух матчей был пройден АЕЛ, 4:0 - «Стандард».

Дальше за дело взялся ЦСКА, дебютировавший в «нечемпионской сетке» относительно недавно, в сезоне 15/16. Несмотря на все трудности, армейцы оказались сильнее «Спарты» (2:2 дома, 3:2 в гостях) и «Спортинга» (1:2 на выезде, 3:1 дома).

Наконец, в прошлом сезоне, дебютант турнира «Ростов» не дрогнул, встретив на своем пути «Андерлехт» (2:2 дома, 2:0 в гостях) и будущего финалиста Лиги Европы «Аякс» (1:1 на выезде, 4:1 дома).

Итак, начиная с сезона 12/13, российские клубы неизменно пробивались в групповой этап через непреодолимый, как нам раньше казалось, «путь представителей лиг». В 18 матчах наших команд с 2012 года было одержано 12 побед, 4 раза встречи завершались вничью и было зафиксировано всего 2 поражения. Удачная серия продолжится, если ЦСКА одолеет швейцарский «Янг Бойз».



