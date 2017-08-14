Фееричные «кони» и взлет СНГ. 10 главных событий The International 2017

Вчера рано утром завершился главный турнир года по Dota 2 — The International 2017. Наполненный яркими событиями, чемпионат мира наверняка останется в сердце каждого болельщика. Детали со временем забудутся — но основные яркие воспоминания еще принесут любому, кто с замиранием сердца созерцал борьбу лучших команд мира в Сиэтле, немало приятных моментов. По горячим следам мы выбрали десять основных событий прошедшего TI7.



Победа Team Liquid



Разумеется, главная новость месяца — это успех Team Liquid. Перед началом турнира пятерка Куро Тахасоми выглядела одним из фаворитов, чему способствовал триумф на EPICENTER, и ожидания фанатов «кони» не обманули. Правда, легко победа не далась — уже в первом матче плей-офф европейская команда уступила iG и отправилась в нижнюю сетку наряду с другими фаворитами Запада.



Однако то, что сделали Liquid потом, можно считать только чудом — в течение нескольких дней ребята превратились из очередной европейской команды в нижней сетке в главного фаворита: и теперь уже свой шанс не упустили. Невероятная серия из пяти побед и доминация в гранд-финале над грозными NewBee, и вот уже KuroKy поднимает над головой Aegis.



Эту победу никто не сможет назвать несправедливой — «кони» действительно показали оптимальную игру на турнире и заслужили свои лавры. Ребята стали лучшими во всех отношениях: это касается как разнообразия стратегий, так и мастерства при их исполнении. Miracle поставил рекорд турнира, сыграв на 21 персонаже (+Io в шоу-матче), MATUMBA показал себя не только как стабильный керри, но и сильный мидер, а KuroKy стал самым вариативным саппортом в плей-офф чемпионата — при этом самые необычные перестановки оставались незамеченными вследствие высокого уровня игры.

Каждое звено игровой цепи, каждый игрок Liquid действовал как лучший исполнитель на своей позиции: Miracle на Anti-Mage и Alchemist едва ли не в одиночку вытаскивал команду, Фурион от Mind_ControL внезапно стал самым опасным оружием европейской пятерки, а GH аналитики наперебой называют открытием турнира. Смотреть на игру Liquid было действительно очень приятно, оттого увидеть их в ранге чемпионов мира вполне логично.

Провал фаворитов



В то же время остальные претенденты на почетный титул неожиданно остановились на ранних стадиях — западные коллективы не смогли справиться с китайскими командами и вынуждены были устраивать междусобойчик в нижней сетке. Раньше других турнир покинули Secret и EG — и если первые и перед началом TI, и в группе смотрелись довольно слабо, то фиаско Evil Geniuses многих повергло в шок. Может, ошибки в матче с будущими финалистами NewBee фанаты своим любимчикам и игроки сами себе простить смогли, то поражение от Empire стало последним гвоздем в крышку гроба текущего состава «гениев».

Четырехкратные чемпионы Major OG, хоть и остановились на ступень выше, смотрелись еще бледнее. Первые проблемы возникли еще в группе, где команда Таля Айзика уступила всем основным конкурентам и отправилась в нижнюю сетку. Когда казалось, что психологический барьер в виде 9-12 места и игры с TnC (год назад OG были слабее филиппинцев на этом же этапе) преодолен, в дело вступили игровые огрехи. В итоге европейскому фавориту выше топ-8 подняться не удалось.





Сила Китая



На фоне слабости Запада очень круто проявили себя представители Поднебесной: четыре слота в верхней сетке по итогу группового этапа и те же четыре места в топ-6 общего положения турнира. Остановить мощный костяк китайских команд (не справились только IG.Vitality, вылетевшие в ранней стадии) смогли лишь чемпионы Team Liquid и однажды — Virtus.Pro.



Если по ходу сезона китайские команды смотрелись невзрачно, то перед главным турниром года им удалось хорошо поработать. Закрытой оказалась обычно слабая позиция хардлайнера (приглашение австралийца kpii в NewBee тому еще одно свидетельство) — впервые за несколько лет оффлейнеры из Поднебесной показывали западным коллегам пример.



Причем выделить какую-то команду очень трудно. Да, в финале оказались NewBee, выиграв больше других, но на их месте могли быть и LFY, и LGD, и iG. Этот квартет показал действительно яркую игру и заслужил свои места, хотя максималистские замашки любого китайского дотера не позволят никому назвать турнир успешным. Для китайцев существует только первое место — и, несмотря на все свои крутые фишки, ни одна команда эту вершину в нечетный год покорить не смогла.





Взлет СНГ

Неплохим можно назвать и выступление наших команд. Впервые с 2011 года в топ-8 на турнире от Valve очутились сразу два представителя СНГ. Русскоязычные команды показали довольно симпатичную игру, хотя от одной из них болельщики явно ожидали большего. Virtus.Pro остановились на 5-6 строчке, как и два года назад; обидное поражение от Liquid поставило крест на надеждах наших фанатов. Как позже признавались игроки, «мишкам» не удалось показать стабильность и найти себя на турнире — хотя временами пятерка демонстрировала просто чемпионскую игру. Но опять чего-то не хватило.



Тем не менее, топ-6 — результат неплохой, особенно если принять во внимание то, что Team Empire остановились всего одной ступенью ниже. «Имперцы» были вынуждены играть чемпионат мира с заменой, по ходу турнира пытаясь подстроиться под нового керри: и за считанные дни чудо случилось. Коллективу удалось выбить из турнира две домашние команды, C9 и EG, а это многого стоит. «Всадники» занимают заслуженную восьмую строчку, показав всему миру, что СНГ — это не только VP, а слабость региона есть явление временное. Нас снова стоит опасаться.

Бьем все рекорды



В целом турнир оказался фантастическим — и по простым цифрам, и по человеческим эмоциям его можно смело назвать самым масштабным турниром за всю историю компьютерного спорта. Простейший пример — призовой фонд, который в финальный день превысил 24 с половиной миллиона долларов и приблизился к теннисному Australian Open ($30,000,000). Другое дело, что в киберспорте эта цифра выглядит по-настоящему сумасшедшей, и можно с уверенностью сказать, что побит это мировой рекорд будет только через год. В том же самом месте.



По данным Esports Charts, финальный матч между NewBee и Liquid на пике одновременно просматривали почти 11 миллионов человек — и это статистика только интернет-трансляций без просмотров в клиенте игры. Решающие матчи показывали и ТВ-каналы, в основном, конечно, спортивные — американский ESPN, шведский TV6, российский Матч! Арена и многие другие. По подсчетам специалистов, общее количество зрителей может варьироваться от 20 до 50 миллионов по всему миру. Это, конечно, пока не ЧМ по футболу, но конкурент привычным видам спорта растет с каждым годом.





Кстати о «по всему миру». В этот раз в Сиэтл съехались 90 игроков из 25 стран, в том числе из не самых киберспортивных Греции, Сербии и Боснии. В течение нескольких лет наблюдается популяризация киберспорта в Южной Америке и Средней Азии — и вот уже готов чемпион мира из Ливана. Тенденция к расширению скованных большим пингом границ киберспорта прослеживается довольно явно, и в будущем году аналитики ждут очередного рекорда.



Два новых героя



The International смотрят не только из-за крутых матчей или миллионов в графе «призовой фонд». За несколько лет Valve превратили мировое первенство в настоящий фестиваль Dota 2 — стартующий еще в мае внутриигровыми активностями, а завершающийся на сцене Ки-Арены в Сиэтле вместе с последней надписью GG. Каждый день плей-офф между матчами разработчики радовали зрителей сюрпризами: итоги голосования за новый крутой предмет — аркану, победители конкурса короткометражных роликов.



В 2014 году Valve завели еще одну традицию — на каждом The International анонсировали героя, который через некоторое время появлялся в игровом клиенте. Ждали ролика о новом персонаже и в этом году: причем ждали, как никогда. Кого же добавят разработчики, если все герои из первой DotA (даже ранее забытый авторами Защиты Древних Monkey King) уже перенесены? В течение нескольких месяцев зрители искали подсказки в комиксах, анонсах и файлах игры — самым правдивым вариантом казался Water Spirit, четвертый брат трех «духов», которые уже присутствуют в Dota 2.





Но Valve смогли удивить, причем не единожды. Во-первых, оказалось, что разработчики готовят сразу двух новых героев. Во-вторых, все намеки на Water Spirit оказались напрасными: ни морская тема турнира, ни комиксы, ни реплики к новым героям отношения не имеют. О них пока неизвестно почти ничего — кроме разве что деталей, показанных в видеопрезентации. Какими способностями они будут обладать? На какой роли нужно их использовать? Кто это вообще такие? Все эти вопросы остались без ответа — но тем интереснее будет ждать их появления!



Анонс Artifact



Ладно героев — Valve представили целую игру! Теперь персонажи Dota 2 сойдутся в карточной игре Artifact, выпуск которой запланирован на 2018 год. Авторы уверяют, что их продукт совсем не похож на привычные нам Hearthstone или Гвинт. Почему? Подробностей, опять же, ждать не пришлось, но кое-какая информация все-таки просочилась в Сеть.





Так, стало известно, что как и в Dota 2, игра будет проходить по трем линиям. Вам придется справляться с пушем появляющихся каждый ход крипов, использовать предметы и героев из привычной игры и применять специальные карты заклинаний, которые позволят воздействовать как на отдельных юнитов, так и на всю карту. Ожидается что-то очень крутое!



Человек против искусственного интеллекта



Илон Маск и его команда врываются в киберспорт — от шахматных программ разработчики известного исследовательского центра перешли к созданию бота, который учится играть в Dota 2. Пока только на одном герое и только в миде 1 на 1, но авторы уверяют — это дело времени. Уже сейчас бот показал идеальную задержку крипов, контроль фарма и зонинг противника.





В течение двух недель достаточно «сырой» продукт тренировался с профессиональными игроками и специалистами, чтобы на The International сразиться с опытным Dendi. Несмотря на все старания, шансов у мидера Na`Vi практически не было. Уже сейчас бот обыгрывает человека за счет автоматических действий — добивания крипов, размена по здоровью и распределения хила. И продолжает обучаться, запоминая собственные ошибки и хитрости человека.



Через год авторы OpenAI обещали представить зрителям Ки-Арены целую команду, способную играть в режиме пять на пять. Задача предстоит на порядок сложнее — в стандартной вариации Dota у противников программы будет больше простора для творчества, а зависимость от авто-действий снизится. Впрочем, как мы уже убедились, нет ничего невозможного.



Детали нового сезона



Каждый год перед началом турнира проходит ежегодная конференция команды разработчиков с участием игроков, менеджеров и комментаторов. Эрик Джонсон рассказывает о проделанной работе и делится планами по развитию игры, попутно выслушивая предложения. Разумеется, большая часть бесед остается скрытой от посторонних глаз, но кто-то из участников обязательно делится инсайдами.



В этот раз тема для общения была довольно острая: Valve собирают информацию перед началом сезона. Ранее команда Dota 2 объявила, что на отдельных турнирах можно будет заработать квалификационные очки для участия в The International 2018 — и по завершении конференции появилась информация об этих турнирах. Судя по всему, Valve запланировали поддержку 11 мэйджоров и 11 минор-турниров. Точной информации еще нет, но игроки и аналитики уже раскритиковали такой плотный календарь.

Русская группа на церемонии открытия



LIve Voices (или по-русски «Живые голоса») — профессиональный коллектив a’cappella из Екатеринбурга. В течение трех последних лет ребята на своем маленьком YouTube-канале публикуют свои работы: поют темы из самых популярных игр и фильмов. Тут и «Пираты карибского моря», и «Скайрим», и «Звездные войны» — жаль только, что по меркам видеохостинга, эти ролики набирают слишком много просмотров; все, кроме одного.





Исполнение темы Dota 2 набрало почти миллион — поклонникам MOBA пришлись по души яркие, но вместе с тем тонкие русские голоса. Теперь Valve представили LIve Voices возможность повторить это перед всем миром: на церемонии открытия The International, и голоса ребят еще долго будут звучать поверх официальной музыке в нашей любимой игре.