Александр Григорян: У меня нет в РФС волосатой руки, которая бы меня продвигала

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян в интервью «Советскому спорту» сообщил подробности о своем увольнении, а также рассказал о дальнейших планах.

«РУКОВОДСТВО «АНЖИ» В ПЕРВЫЕ 15 МИНУТ МАТЧА С «ДИНАМО» ГОТОВО БЫЛО ДАТЬ РАБОТАТЬ МНЕ И ДАЛЬШЕ…»

- Для Вас отставка с поста главного тренера «Анжи» - «гора с плеч» или осталось какое-то чувство недосказанности?

- Нет такого ощущения, что «гора с плеч». Наоборот, я бы продолжил эту гонку с препятствиями, потому что абсолютно убежден: еще 2-3 тура, и мы бы выровняли ситуацию. Если проанализировать игру, то ни с технико-тактической, ни с эмоциональной составляющей нас никто из соперников к воротам не прижимал. Мы всегда гнули свою линию, старались комбинировать. Но даже в условиях психологического давления на нас я никогда не ставил задачу команде выиграть любой ценой, ставя два автобуса возле ворот.

В общем, ощущение такое, что оторвали от команды, хотя я абсолютно уверен и в возможностях «Анжи», в своих возможностях. Мы быстро бы все наверстали, сомнений у меня нет.

- Вы знали о том, что матч с «Динамо» - определяющий для Вас, или все это были слухи?

- Я не буду говорить из каких источников я знал об этом. Скажу только, что руководство клуба, сидя в ложе и наблюдая за тем, как в первые 15 минут мы раскатывали «Динамо», условились между собой, что надо дать Григоряну продолжить дальше работать.

Конечно, из тура в тур мы совершали детские, индивидуальные ошибки. Но команда при всем при этом - очень мотивированная и перспективная. Но когда подобные ошибки повторяются из раза в раз, все это сбивает победный настрой. Если бы мы обыграли «Динамо», я бы остался работать в «Анжи».

- Как попрощались с владельцем клуба Османом Кадиевым?

- Мы с ним расстались по-доброму, по крайней мере как-то внутренне ощущалось так. Я всегда воспринимал его как старшего товарища. У нас не было с ним отношений президент клуба - главный тренер.

- С ребятами как прошел последний разговор?

- Это личные внутренние дела, их я не хотел бы озвучивать. Это касается меня и команды.

«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НАЧНУ РАБОТАТЬ…»

- Сейчас Вы планируете взять некую паузу или же, если поступит предложение, примитесь активно за работу?

- Отдыхать я собираюсь максимум неделю в зимний период. Если сейчас появится предложение, независимо от того, какая это будет лига, я выберу работу. Это как после дистанции, когда бегуну надо еще пробежаться. Так и во мне сейчас слишком много тестостерона и огромное желание продолжить работу.

У меня нет состояния подавленности, мне это чувство незнакомо, поэтому мне очень трудно останавливаться. Передышку стоит брать тогда, когда действительно нужно передохнуть, взвесить. А мне это не нужно, у меня ясно работает голова, и я четко отдаю себе отчет, какую задачу я хотел выполнить. Если бы «Анжи» повезло в первых турах, то, поверьте, работал бы я долго в премьер-лиге, и говорили бы, что Григорян совершил революцию. Но как говорил один классик: «От великого до смешного один шаг…». Собственно, этот шаг и был сделан. В ближайшие дни я думаю, начну работать. А если не начну, то буду тренироваться. В понятие тренировки входят и физические нагрузки, и умственные. Плюсы везде есть, будет время посвятить себя семье. Но я не остановлюсь, я буду постоянно в движении.

- В таких случаях тяжело принять команду по ходу сезона, когда чемпионат в самом разгаре? Каково это взять команду без участия в подготовительном периоде?

- Все зависит от того, какую работу проделал предыдущий тренер, хотя бы в плане функциональной подготовки. Ну и, конечно, если команда выглядела достаточно организованной с точки зрения тактического своего образования, то принимать не сложно. Здесь самое главное - начать с эмоциональной составляющей, надо заставить поверить в себя, а дальше постепенно перестраивать команду в том ракурсе, в котором ты видишь.

Кстати, не вижу никаких проблем в том, что Скрипченко принял команду. Я оставил ему достаточно подготовленный коллектив, футболистов, у которых горят глаза. Никакого подавленного состояния у «Анжи» сейчас нет. Какие-то индивидуальные ошибки отдельных игроков не говорят о том, что вся команда играет плохо. Вадим Скрипченко - интересный тренер, со своими идеями, эмоциональный, квалифицированный. Думаю, он сможет вывести команду на тот уровень, на который я планировал.

- В числе прочих на пост главного тренера «Анжи» озвучивалась персона Валерия Карпина. Как Вы к этому относитесь?

- Я не в команде, поэтому я не могу сказать ничего.

«ЕСЛИ БУДУ РАБОТАТЬ ЭКСПЕРТОМ НА ТВ, МЕНЯ ПОТОМ НЕ ОТПУСТЯТ»

- Вам интересно было бы поработать экспертом на ТВ?

- Это было бы интересно. С учетом того, как я скрупулёзно отношусь к экспертизе. Я мог бы давать оценку не только команде, но и каждому отдельному игроку. Тем более здесь можно совмещать приятное с полезным. Например, многие знают, что Юрген Клопп перед тем, как возглавить «Майнц», а затем уже «Боруссию», работал несколько лет экспертом на немецком телевидении. И именно его аналитические способности привлекли президента «Майнца».

С другой стороны, мне бы не хотелось ввязываться туда, потому что я лично не понимаю, почему мой персонаж привлекает такое внимание. Если я начну работать экспертом, меня хрен оттуда отпустят, вот в чем вопрос. Все-таки я хочу заниматься тренерским ремеслом, своим родным. А мне фактически придется начать с нуля. И не важно, какой у тебя был за спиной опыт, если ты упал с горы, тебе придется подниматься на нее заново, а это значит будет затрачен колоссальный труд.

А если я сейчас пойду в экспертизу, я потрачу несколько лет. Так как я по возрасту не отношусь к поколению next среди тренеров, то, думаю, лучше использовать время на тренерскую деятельность

- Есть пример Карпина, который поработал на ТВ и затем вот собирается возвращаться к тренерской карьере…

- У Карпина другие возможности, у меня нет имени как у футболиста, я не играл на высоком уровне, как Карпин, у меня нет таких связей, как у Карпина. Многие считают, что у меня есть в РФС волосатая рука, возможно, армянского происхождения, которая меня как-то стремительно куда-то продвигает. Но этого и близко нет.