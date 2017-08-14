Спасибо тебе, Леша! «Магнитка» чествует Кайгородова (ВИДЕО)

Алексей Кайгородов (фото Максима Шмакова)

14 августа 2017 года – исторический день для магнитогорского хоккея. Пусть и немного грустный. Алексей Кайгородов, чье имя неразрывно связано с «Магниткой», воспитанник местной школы, завершил карьеру. Официально.

О том, что Кайгородов – уникальный хоккеист, было ясно, когда его фамилия еще не звучала в профессиональной среде. Тренеры и специалисты отмечали исключительный талант еще совсем юного Алексея. Незаурядный ум и фантастические руки – в спортивной школе Кайгородов вытворял такое, что не под силу многим взрослым хоккеистам. Медали не заставили себя ждать.

Дважды Кайгородов становился чемпионом мира – среди юниоров и среди молодежи. В составе «Металлурга» два раза выигрывал золотые награды чемпионата России. В его коллекции есть всероссийское «серебро» и сразу четыре «бронзы». Болельщики со всей страны поддерживали его во время многочисленных призывов во взрослую сборную.

На самом деле, из большого спорта Алексей ушел еще год назад. Ушел чемпионом – после мытарств начала 8-го сезона КХЛ он вернулся в родной «Металлург», с которым стал обладателем Кубка Гагарина. После этого Алексей продолжал выходить на лед, но уже больше для себя – с любительскими командами. Но ни в одном интервью официально не заявлял о завершении карьеры. И вот этот день настал.

Как обычно, скромно улыбаясь, Алексей в сопровождении исполнительного директора «Магнитки» Максима Грицая перед матчем «Металлурга» и «Трактора» шагает по площади перед Ареной. Здесь его уже ждут фанаты с флагами, встречают своего кумира аплодисментами. В честь Алексея на Аллее славы «Металлурга» открывают золотую звезду, отдавая дань его заслугам перед магнитогорской командой.

– Для меня это очень почетно, – обращается Алексей к фанатам. – Спасибо руководству клуба, что удостоили меня такой чести. Это очень важно для меня: значит, не зря все эти годы провел в своем родном, любимом клубе. Конечно, хочется сказать слова благодарности всем болельщикам, которые нас поддерживают, за нас переживают. Мы без этого не можем – спасибо вам огромное!

– Леша, тебе спасибо! Ты – лучший! – отвечает кто-то из фанатов.

После небольшой фотосессии Алексея просят вспомнить самый важный момент в карьере, который навсегда останется в его сердце.

– Было много моментов, – немного подумав, говорит нападающий. – Заключительный мой сезон получился непростым. Несмотря на то, что я не любитель ходить из клуба в клуб, так получилось, что я поменял три клуба и вернулся домой. Выиграли Кубок Гагарина. Пожалуй, это запомнилось особо.

– Чем планируете сейчас заниматься?

– Планы пока особенно не строю. Хожу на лед для себя, спорт не бросаю. Начал заниматься плаванием, заниматься в тренажерном зале – раньше на это не было времени. Пока особенных, грандиозных планов нет. Просто пожить, посмотреть на хоккей со стороны.

Чествование Алексея продолжается и внутри Арены «Металлург». Перед началом матча под своды стадиона в торжественной обстановке поднимают свитер с номером 55 и фамилией легендарного форварда. Спасибо тебе, Леша!