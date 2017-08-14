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Убийца с клюшками для гольфа. Драма под Щербинкой

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Нестеров (фото сайта Гольфмир)
Артем Нестеров (фото сайта Гольфмир)

Кровавая драма разыгралась в конце прошлой недели под Щербинкой. Один из лидеров российского гольфа Артем Нестеров подозревается в убийстве своей матери. «Советский спорт» рассказывает главное об этом происшествии.

Щербинский городской суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста (до 11 октября) первому мастеру спорта России по гольфу Артему Нестерову, который обвиняется в убийстве свой матери.

По версии следствия, вечером 11 августа в частном доме, расположенном в поселении Рязановское, поселок Ерино, на территории Новой Москвы было обнаружено обезглавленное тело женщины 1951 года рождения с резаными ранами на животе. 12 августа 2017 года был задержан сын убитой, который во время допроса в полном объеме признал вину в совершении этого преступления.

Как сообщили российские СМИ, известны неожиданные детали: оказывается, сразу после преступления Нестеров позвонил своей супруге и якобы сам сознался в содеянном.

На сайте Федерации гольфа России говорится, что Артем Нестеров является первым мастером спорта РФ по гольфу, чемпионом России — 2002, лучшим игроком России по гольфу — 2001. Также Нестеров является неоднократным призером Кубка России, Кубка Москвы и Первенства Москвы. Указано, что помимо этого Нестеров является и тренером высшей категории.

На официальном сайте Артема Нестерова говорится, что он не только обладает обширным опытом участия в международных турнирах, но и имеет 10-летний стаж преподавания гольфа, а именно «обучает взрослых и детей, новичков, любителей, а также помогает совершенствовать технику игрокам-профессионалам».

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