Инвестиция или замена Жулио Сезару? Зачем «Бенфике» Митрюшкин

Антон Митрюшкин (фото le nouvelliste)

«Советский спорт» рассказывает, зачем «Бенфике», главному поставщику дорогих игроков в топ-клубы, может понадобиться Антон Митрюшкин.

В Португалии прошла новость: скауты «Бенфики» присматриваются к вратарю и капитану «Сьона» Антону Митрюшкину. Правда речи о приобретении игрока пока не идет. Но если португальцы все же надумают подписать третьего российского футболиста (в «Бенфике» Б выступают Виталий Лысцов и Иван Злобин — Прим.ред), то с какой именно целью? Есть несколько вариантов развития событий. И они могут быть хороши для карьеры голкипера. Кончено, при условии, что он не задержится в резервной команде.

Вариант 1: «Бенфика» хочет заработать на трансфере

Во время трансферных окон «Бенфика» ведет себя порой как покупатель в супермаркете — берет все, что нравится, на всякий случай, про запас. Но у клуба есть свои причины подписывать по десять, а то и больше игроков.

Это инвестиции. Скауты «Бенфики» разыскивают перспективных футболистов по всему миру, а потом отправляют их в академию или вторую команду набираться опыта. Бриллиантами становятся далеко не все. Но та молодежь, что получает хоть какие-то минуты в первой команде, часто оценивается не ниже 15 миллионов евро. Один из самых известных примеров - Бернарду Силва. Его продали в «Монако» за 15,7 млн., хотя он сыграл в чемпионате Португалии всего 30 минут.

Учитывая, как часто в последнее время травмируется Жулио Сезар, можно предположить, что тот же Митрюшкин получил бы свой шанс, показал себя Европе и был бы продан за хорошие деньги. Причем не обратно в Швейцарию, а в чемпионат уровнем выше.

Вариант 2: замена Жулио Сезару

Претендентов на место второго вратаря - а при частых травмах бразильца, считай, первого - «Бенфика» перебрала уже с десяток. Но подписать контракт до сих пор ни с кем не удалось. Входит ли Митрюшкин в список возможных приобретений, пока неизвестно. Но наверняка со «Сьоном» не так трудно договориться. Все предыдущие попытки по приобретению вратарей «Бенфика» проваливала.

Верным вариантом казался 21-летний Андре Морейра из мадридского «Атлетико». Он даже тренировался на базе «Бенфики», пока клуб закрывал сделку. Неожиданно переговоры провалились, и Морейра оказался в «Браге».

Следующей целью стал 27-летний вратарь «Айнтрахта» Лукаш Градецкий. «Бенфика» предложила пять миллионов евро и договорилась с самим голкипером. Немцы запросили восемь миллионов. Эту сумму португальцы посчитали слишком высокой. Градецкий пытался повлиять на руководство «Айнтрахта», но безрезультатно.

В круг претендентов вошел и 17-летний бельгиец Миле Свилар из «Андерлехта». Клуб потребовал 5 миллионов евро, в итоге все закончилось скандалом. Свилар тут же попросил больше игрового времени, а потом пригрозил разорвать контракт в одностороннем порядке, чтобы уйти в «Бенфику». Возможно, теперь Миле придется судиться с «Андерлехтом». Ну а «Бенфика» продолжает поиск конкурента для Жулио Сезара.

Возникает вопрос, который интересует всех в Португалии: зачем вообще «Бенфике» еще один вратарь?

В команде уже есть россиянин - 20-летний Иван Злобин. В этом сезоне он стал основным вратарем «Бенфики» Б. И регулярно тренируется с первой командой. Главный тренер Руй Витория называет Ваню Яшиным. Больше в шутку, но сравнение приятное.

Также в «Бенфику» вернулся самый перспективный португальский вратарь Бруну Варела. Прошлый сезон он отыграл за «Виторию Сетубал» и даже получил вызов в сборную Португалии. Но Руй Витория требует усиления, и при этом сообщает, что доверяет молодому вратарю. В каком статусе клубу может пригодиться Митрюшкин, точно такой же молодой и перспективный? Инвестиции или конкурента Сезара? Узнаем, если трансфер состоится.