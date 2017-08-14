Они могли бы выступать за Россию. Звезды, которые «зажигают» не для нас

Пять потенциальных теннисных звезд с российскими корнями, но выступающих под флагами других стран.

С этого сезона в ATP-Туре появился новый, «молодежный» рейтинг – все игроки, которым на начало текущего сезона не исполнился 21 год, участвуют в специальной гонке на Итоговый турнир в Милане, куда поедет 8 лучших вчерашних юниоров. И этот рейтинг пестрит российскими фамилиями. В первой десятке – трое наших: Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев. Но много тех, кто выступает за другие страны. Мы отобрали пять потенциальных звезд, которые в ближайшем будущем могут войти в элиту… но не помогут сборной России в Кубке Дэвиса.

Александр ЗВЕРЕВ (Германия)

Возраст: 20 лет (родился 20 апреля 1997 года в Гамбурге)

Рейтинг ATP: 7

Молодежная гонка ATP: 1

Как связан с Россией: Саша – младший сын теннисиста Александра Зверева-старшего, когда-то игравшего в сборной СССР. В 90-х он переехал в Германию, получил местное гражданство и осел в Европе, с 1995 года работая в теннисном клубе в Гамбурге. В этом же городе и родился Александр Зверев-младший. К слову, его старший брат, Михаил (сейчас – 26-я ракетка, в январе обыграл на Australian Open Энди Маррея), появился на свет еще в Москве, в 1987 году. Но оба всю карьеру выступают за Германию.

Парни отлично говорят на русском, но признаются – русскими себя не ощущают. По крайней мере, Александр.

- Мои родители уехали из СССР в 1991 году. Я родился и вырос в Германии. Меня ничего не связывает с Россией, так что в душе я чувствую себя немцем, - признается Зверев.

Каких успехов достиг: Собственно, Александр вряд ли поедет в Милан – пока у него есть все шансы отобраться на «нормальный» Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Шутка ли – за этот сезон Зверев-младший уже сыграл шесть финалов, пять из которых выиграл. Включая – два «Мастерса» подряд! В Риме в решающем матче он победил Новака Джоковича, в Торонто – Роджера Федерера. Сейчас Зверев-младший – 7-й в мировом рейтинге и 3-й – в чемпионской гонке. Он не потенциальная звезда. Он – уже звезда вполне состоявшаяся. Говоря о тех, кто в ближайшем будущем придет на смену стареющей «Большой четверке», Зверева называют в числе первых.

Денис ШАПОВАЛОВ (Канада)

Возраст: 18 лет (родился 15 апреля 1999 года в Тель-Авиве)

Рейтинг ATP: 67

Молодежная гонка ATP: 4

Как связан с Россией: Мама Дениса – Тесса Шаповалова – была финалисткой чемпионата СССР-1990. После завершения карьеры стала тренером, но уже не на родине – в 90-х семья переехала в Тель-Авив, где и родился будущий полуфиналист «Мастерса» в Монреале. Правда, Израиль тоже остался без потенциальной звезды – с 9-месячным Денисом на руках его родители отправились в Канаду, так что вырос он уже в Северной Америке. Тесса позднее основала собственную теннисную школу и до 13 лет оставалась личным тренером Шаповалова.

Каких успехов достиг: Денис навел шороху на прошлой неделе в Монреале – получив wild card в основную сетку, он дошел сразу до полуфинала, попутно выбив из сетки Хуана-Мартина Дель-Потро и Рафаэля Надаля! Испанец, кстати, так упустил шанс вновь возглавить рейтинг (хотя еще может это сделать на следующей неделе). Остановить Шаповалова смог только… Зверев.

В итоге Денис за один турнир выиграл больше матчей уровня ATP, чем за всю недолгую предыдущую карьеру. Он стал самым юным полуфиналистом «Мастерса» в истории этой серии (появилась в 1990 году) и самым низкорейтинговым с Парижа-2003 (там успешно выступил румын Андрей Павел, будучи 191-й ракеткой мира). Успех в Монреале помог Шаповалову подняться разом на 75 строчек – со 143-й до 67-й. Есть ощущение, что молодой канадец на этом не остановится…

И да, это тот самый Шаповалов, который в начале года в матче Кубка Дэвиса против Великобритании зарядил мячом… прямо в глаз судье. Денис признается – тот случай серьезно изменил его отношение к себе и к работе на корте. «Я научился контролировать свой эмоции», - рассказал канадец. Результат, как видим, не заставил себя ждать.

Александр БУБЛИК (Казахстан)

Возраст: 20 лет (родился 17 июня 1997 года в Гатчине)

Рейтинг ATP: 104

Молодежная гонка ATP: 11

Как связан с Россией: Бублик родился в Ленинградской области и выступал за Россию вплоть до конца прошлого года. Страшно сказать – сезон-2016 Бублик начал 964-й ракеткой мира, закончил – 205-й! Такого прорыва от молодого спортсмена не ожидал никто… Увы, в нашей Федерации тенниса – видимо, тоже. Особой поддержки со стороны ФТР Александр, по его словам, не получал. В итоге вместе с первыми серьезными успехами (скажем, в октябре Александр не только прошел квалификацию «Кубка Кремля», но и добрался на турнире до четвертьфинала) Бублика позвали в Казахстан. Предложили хорошие условия. Он согласился. И с начала этого года начал выступать за другую страну.

Каких успехов достиг: Про резкий прорыв в прошлом сезоне мы уже сказали. В этом прогресс продолжился. Бублик прошел квалификацию Australian Open и отметил дебют в основной сетке «Большого шлема» победой над 16-й ракеткой мира – Люкой Пуем из Франции. Позже он выиграл два крупных челленджера – в мексиканском Морелосе и, на прошлой неделе – в калифорнийском Аптосе, благодаря чему поднялся уже на 104-е место рейтинга. Дебют в топ-100 должен состояться до конца года. Но возвращаться в Россию Бублик пока не намерен.

Стефан КОЗЛОВ (США)

Возраст: 19 лет (родился 1 февраля 1998 года в Скопье)

Рейтинг ATP: 133

Молодежная гонка ATP: 26

Как связан с Россией: Отец Стефана – Андрей Козлов – сам серьезно занимался теннисом, но в итоге предпочел карьеру в армии. Служба занесла его на Балканы, где 1 февраля 1998 года и родился Козлов-младший. Еще через год семья решила переехать в Америку.

Каких успехов достиг: Пока основные успехи Козлова связаны с юниорским туром – он был финалистом в одиночном разряде на Australian Open и Уимблдоне в 2014 году. Тогда же, в Лондоне, дошел до финала и в паре – вместе с нашим Андреем Рублевым. Однако в последние полтора сезона Стефан прибавляет и на взрослом уровне. Он периодически проходит квалификации турниров ATP, имеет в активе победы над соперниками из топ-100, да и сам скоро может пробиться в сотню лучших. И хотя тот же Рублев – ровесник и приятель Козлова – уже успел взять титул в Умаге, плюс отметился в топ-50, Стефан потенциально готов в ближайшем будущем добиться похожих успехов.

Дмитрий ПОПКО (Казахстан)

Возраст: 20 лет (родился 24 октября 1996 года в Санкт-Петербурге)

Рейтинг ATP: 191

Молодежная гонка ATP: 30

Как связан с Россией: Попко родился в Питере и начала карьеру под флагом России, но в 2011 году сменил спортивной гражданство и переехал в Астану. Он уже заигран за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса.

Каких успехов достиг: В начале этого сезона Дмитрий выиграл пару «фьючерсов» в Турции и в США, сейчас с переменным успехом выступает на челленджерах, а единственную для себя квалификацию турнира «Большого шлема» - на «Ролан Гарросе» - завершил во втором раунде, уступив чилийцу Николасу Ярри. Впрочем, Попко все равно постепенно прибавляет, он полностью обеспечен финансовой поддержкой, и в обозримом будущем сможет выйти на новый уровень. В конце концов, ему всего 20 лет.