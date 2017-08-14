Промес? Дас ист гут! В Дортмунде уже ждут покупки Квинси из «Спартака» (видео)
Немецкие СМИ и футбольные болельщики с энтузиазмом
подхватили весть о том, что в главном дерби России между «Спартаком» и ЦСКА
скауты дортмундской «Боруссии» просматривали правого инсайда красно-белых Квинси
Промеса и центрального полузащитника армейцев Александра Головина.
Особенно в душу немецким специалистам и фанатам запал
голландец, несмотря на не самое яркое выступление в проигранной встрече.
Идеальная замена Дембеле
Узнав об интересе к Промесу со стороны «Боруссии» немецкие
журналисты тут же смекнули, к чему все идет.
Ни для кого не секрет, что правым атакующим полузащитником
дортмундцев Усманом Дембеле интересуется испанская «Барселона». Он уже и
исчезал из команды, и получал от своего клуба внушение чуть ли не со штрафом,
после чего отписался от «Боруссии» в социальных сетях.
Естественно, появились новости о том, что со дня на день 20-летний француз малийского происхождения присоединится к «Барселоне», которой нужно куда-то потратить 222 миллиона, полученных от Неймара за досрочное расторжение контракта. Ожидается, что общая сумма трансфера Дембеле в «Барселону» может составить чуть ли не 150 миллионов евро. Авторитетный специализированный портал Transfermarkt оценивает вариант такого перехода в 65% - более чем нескромный показатель.
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Квинси Промес, в свою очередь, идеально подходит на замену
Дембеле – голландец играет на абсолютно идентичной позиции с французом, тогда
как Головин выполняет в ЦСКА совершенно другие функции.
«Промес идеально вписался бы в требования дортмундской «Боруссии»,
в то время как Головин был бы более вариативным решением, способным играть на
нескольких позициях, что способно разнообразить игру», - пишет портал Fussball Transfers, который,
как следует из названия, специализируется на новостях о переходах игроков.
За голландским тренером
По сравнению с Головиным, кстати, у Промеса есть и еще один
плюс – опыт игры в Европе, что очень важно. Игроку не придется вписываться еще
и в европейский менталитет, тогда как для российского футболиста это может
стать большой проблемой. Голландский же язык очень похож на немецкий – у Промеса
не должно возникнуть сложностей в его изучении.
Болельщики дортмунской «Боруссии», кстати, с оптимизмом
восприняли новость о том, что на место Дембеле может прийти полузащитник «Спартака».
«Промес был бы идеальным вариантом. Он играет на идентичной
с Дембеле позицией, а голландский тренер помог бы ему влиться в коллектив», -
пишет под материалом болельщик, скрывающийся под псевдонимом Marcelo Club.
«Боруссию» в данный момент тренирует специалист из
Нидерландов Петер Бос, ранее выводивший амстердамский «Аякс» в финал Лиги
Европе, где голландцы проиграли «Манчестер Юнайтед». Несомненно Бос помнит
Квинси еще по игре в Голландии и наверняка видел его выступления в составе
национальной команды, правда, чаще – на левом фланге.
«Промес – было бы ок», - пишет ниже Nico Feldmann.
«А он хорош», - комментирует Michael Heine видеоролик с игрой Квинси, который сам нашел и тут же разместил. Вот, кстати, и он.