Игорь Гамула: Каррера себя еще не исчерпал!

Тренер Игорь Гамула поделился своим мнением о ситуации с московским «Спартаком».

- Что, на Ваш взгляд, происходит со «Спартаком», почему чемпион показывает такие результаты?

- Я не считаю, что «Спартак» сдает свои позиции. После поражения от «Зенита» 1:5 пошло много нехороших разговоров в адрес команды, хотя, на мой взгляд, ничего ужасного не произошло.

Игра с ЦСКА была на равных, результат абсолютно не по игре. Красно-белым не хватило концентрации в концовке, а так в целом команда смотрелась очень даже неплохо. Фернандо пошел обыгрывать зачем-то, Петкович не доработал, хотя он футболист-профессионал, приехал из Европы. Когда был счет 1:0 в пользу «Спартака», у ЦСКА ничего не было. В какой-то момент мне показалось, что они смирились с поражением. Но у «армейцев» есть игрок, способный решить исход игры в одиночку - это Головин. Так оно и получилось. Хотя после матча с «Зенитом» дерби с ЦСКА смотрелось вяло, я ожидал более агрессивной игры. «Спартаку» нужна свежая кровь. Сказать, что там происходит что-то плохое, не могу. На мой взгляд, они наверстают упущенные очки.

- Многие считают, что тренерские идеи Карреры исчерпаны, и ему нечего предложить сопернику. Согласны с таким мнением?

- Не думаю. В прошлом году все боготворили Карреру, а сейчас поливают кому не лень. У Массимо есть идеи для того, чтобы вернуть «Спартак» в гонку лидеров. Просто нужны новые игроки. Посмотрите на «Зенит»: у них команда на два, а то и на три состава. Они могут и ротацию проводить, и выбор игроков большой. У «Спартака», кстати, тоже скамейка широкая, в частности с «Арсеналом» была солидная ротация состава. Но я не соглашусь с теми, кто считает, что иссякли идеи у Карреры. Паники у «Спартака» нет, и это самое главное.

- Идет неистовая критика в адрес Глушакова. Объективность в этом есть?

- Играет он отлично. А «доброжелателей» всегда хватает. Какой-то идиот ляпнул ерунду, все подхватили. Чемпионы стали – хорошо, не стали – хорошо: есть, о чем поговорить. Глушаков отпахал прошлый сезон, отработал за сборную, никакого отпуска не было. При этом и сейчас показывает достойную игру. Только скептики считают, что Глушаков плохо выглядит. У него есть бойцовские навыки. Не было бы этих трех минут и обыграй «Спартак» ЦСКА, никто бы и слова не сказал.

- Где «Спартаку» надо усилиться?

- Может, и не надо усиливаться. Не сделай Луис Адриано дурацких ошибок, было бы нормально. Зе Луиш получил травму. Мне кажется, проблемы есть в центральной защите. В опорной зоне нужно усиление, потому что Фернандо стал чудить. А так усиление всегда нужно, когда есть конкуренция.

- На Ваш взгляд, «Спартак» выдержит темп двух турниров: Лиги чемпионов и РФПЛ?

- Будем надеяться. У нас в последнее время этого никто не выдерживает. Хочется, чтобы наши клубы, играющие в еврокубках, выступили удачно, поддерживали наш коэффициент.

- Как по-Вашему, существует ли какое-то недопонимание между Каррерой и руководством «Спартака» о приобретении игроков?

- Сложно об этом говорить. Я с Федуном не общаюсь, поэтому не знаю. С другой стороны, как может быть недопонимание, если команда не была чемпионом 15 лет и выиграла, и Федун был такой счастливый. Это все домыслы. Может, и есть расхождения по этому поводу: Луана носом вертит, не хочет приезжать; Гарай - тоже непонятно. Но конфликта никакого нет. Тем более после того, что случилось в прошлом году, кредит доверия к Каррере высокий.

- С «Локомотивом» будет тяжелая игра?

- «Локомотив» проиграл игру «Тосно», и, конечно, для «Спартака» это будет определяющая игра. Думаю, если «Спартак» победит, многое прояснится.

- А если «Спартак» проиграет?

- Трагедии не будет.