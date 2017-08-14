Александр Гуськов: Малкин из-под меня никогда не забивал

Хоккейный эксперт Александр Гуськов – о лауреате «Харламов Трофи» Евгении Малкине и комментаторе Сергее Гимаеве.

- Евгений Малкин второй раз в карьере удостоился премии «Харламов Трофи». Он действительно лучший российский игрок сейчас?

- Даже если не смотреть на два Кубка Стэнли, которые он выиграл за последние два года, понятно, что индивидуальное мастерство Малкина находится на таком уровне, что конкурировать с ним очень тяжело. При таком росте он умудряется сохранять скорость, уверенно смотрится в силовой борьбе, да что говорить, Евгений хорош практически во всех компонентах. Я не так пристально слежу за игроками НХЛ, но если сравнивать его с ребятами из КХЛ, понятно, что Малкин лучший.

- Канадцы с вами не согласятся. Для них безоговорочно лучший – Кросби.

- К Сидни там другое отношение, потому что он свой, но я все-таки считаю, что в борьбе за звание лучшего игрока мира Евгений смотрится с Кросби на равных. Это нормальная история: канадцам и американцам ближе Кросби, нам – Малкин. Я думаю, что приз самому ценному игроку НХЛ можно было бы распилить и отдать им каждому по половине.

- Вы сегодня сказали, что в ваше время тренеры на установках уделяли много внимания тому, как надо опекать Малкина. Что они говорили?

- Чаще всего банальные вещи – играть поближе, чтобы не дать ему раскатиться. С такими физическими данными, длинными руками и клюшкой, если ты дашь ему набрать скорость, он просто уберет от тебя шайбу на вытянутые руки, и ты до нее уже не дотянешься. Ну и, конечно, против него нужно было всегда быть очень внимательным.

- Из-под вас Евгений когда-нибудь забивал?

- Нет, никогда.

- Как вы относитесь к премии «Харламов Трофи»?

- Во-первых, с каждым годом получать награды такого рода становится все почетнее. Я уверен, что практически все игроки, которые знают о «Харламов Трофи», хотят выиграть этот приз. При этом не важно, какой у него статус. Хотя, если говорить конкретно о «Харламов Трофи», то его признают в качестве официальной награды на авторитетных зарубежных ресурсах. Статус у этой премии очень приличный и вручается она уже 15 лет, а это срок. Да, это не кубок и не медали, но это индивидуальный трофей, который всегда приятно получать.

- В течение карьеры, вы следили за тем, кому достаются призы такого рода или это было не так важно?

- Это важно. Когда ты получаешь любую индивидуальную награду, то понимаешь, что это не просто показуха, а признание твоих заслуг, доказательство того, что ты чего-то добился, болельщики в твоем лице видят лучшего. Это придает сил, и я не думаю, что после этого становишься «звездным мальчиком». Наоборот, начинаешь еще серьезнее относиться к своей профессии, понимаешь, что люди за тебя болеют и следующую игру ты должен провести еще лучше, чтобы не обмануть их ожидания.

- В этом году в рамках «Харламов Трофи» учрежден приз памяти Сергея Гимаева, с которым вы работали на ТВ. Он сильно повлиял на вас в профессиональном плане?

- Дети, которые занимаются хоккеем, смотрят на Евгения Малкина и хотят быть, как он. Малкин для них является примером. Когда я пришел в совершенно неизвестную для себя профессию, для меня примером был Сергей Наильевич. Конечно, я смотрел на него, старался перенимать все самое лучшее, и этого было очень много. Он был не только великолепным человеком, но и как наставник, профессионал в своем деле. Гимаев был очень позитивным, он почти в два раза старше меня, а общались мы как сверстники, могли в любой момент подколоть друг друга.

- Сергей Наильевич открыто выражал свои мысли и, порой, жестко критиковал игроков. Вам от него доставалось?

- Если честно, не помню. Но когда играл в хоккей, часто смотрел матчи, которые Гимаев комментировал. Мне всегда было интересно его слушать, Сергей Наильевич и пошутить мог, и покритиковать игрока. Ругать хоккеистов надо, но аргументировано.