«Малкин – казак с пикой!» Что творилось на нашей акции «Харламов Трофи»

В понедельник в редакции «Советского спорта» был официально назван победитель «Харламов Трофи-2017» - Евгений Малкин.

…Ровно в 15.00 Малкин подкатил к редакции «Советского спорта» на черном «ВМW». И мгновенно сориентировался в обстановке. Вот, что значит хоккейная хватка! Первым форвард пожал руку представителю московских болельщиков «Питтсбурга» и своему тезке Евгению, который даже татуировку на теле сделал в честь любимой команды. А, поздравляя нашего лауреата, прозрачно намекнул что места на его теле под изображение новых Кубков Стэнли еще много.

Несколько автографов на ходу и вот Евгений уже взлетает по ступеням. В зале для торжественной церемонии его уже ждут легенды нашего хоккея – олимпийские чемпионыБорис Михайлов и Алексей Касатонов. А также представитель семьи Харламовых – сын легендарного нападающего Александр.

«ВЫБОРЫ БЫЛИ БЕСПОЛЕЗНЫ»

- Для старейшего издания страны, которое недавно отметило свое 93-летие, нам важно сохранять и преумножать наши традиции, - начал торжественную церемонию главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко. – И вот как раз главная награда, которую мы присуждаем спортсменам – это «Харламов Трофи». Ее идея родилась 15 лет назад. И год от года ее статус растет. Это премия нашла свое место и в сердцах болельщиков, и в умах экспертов, о ней говорит вся хоккейная общественность.

Вслед за этим на экране возник Евгений Малкин. Только уже не в шортах и летней рубашке, а в полной хоккейной амуниции.

На экране Евгений заколачивал шайбы в сетку, накручивал соперников финтами и тряс Кубком Стэнли над головой. А в жизни покачивал головой, улыбался и обсуждал эпизоды на площадке с сидевшим с ним рядом Александром Харламовым.

- Это можно смотреть бесконечно, - провозгласил ведущий церемонии Дмитрий Федоров. – Но давайте поаплодируем человеку, который завоевал сегодня «Харламов Трофи». Сегодня в хоккейной вертикали выборы были бесполезны – только Евгений Малкин!

После это Малкин вышел на импровизированную сцену, чтобы одеть фирменный свитер «Советского спорта».

- А раньше вроде был красный, - напомнил Евгений о том, что уже получал «Харламов Трофи» в 2012-м году. – Это у вас ребрендинг такой? Удобная майка…

Затем Михайлов и Харламов вручили Малкину наш приз. Все по делу! «Харламов Трофи» Евгений получил из рук сына и партнера по тройке легендарного нападающего.

- Большое спасибо «Советскому спорту» за ежегодный приз имени моего друга, - взял слово Михайлов. – А в этом году Женька отыграл очень прилично. Малкин представляет российский хоккей в сильнейшей лиге мира. И делает это очень достойно. Я желаю ему продолжать в том же духе! Женя, мы тобой гордимся.

- А мне вдвойне было приятно вручить приз именно Малкину, - добавил Харламов. – Ведь Женька – мой друг. А когда мои товарищи выигрывают такие ценные трофеи, я всегда радуюсь. Желаю, чтоб и через год он вновь привез в Россию очередной Кубок Стэнли, а затем завоевал и трофей «Советского спорта». Ну и чтоб в семье все было хорошо. Когда там все в порядке, то и на льду все ладится.

«ЧЕРЕЗ ГОД ЖДЕМ ЛАУРЕАТА ИЗ КХЛ»

Однако на счет будущего трофея Александра слегка подправил Алексей Касатонов.

- Женя – настоящий гражданин своей страны, - сказал олимпийский чемпион. – Посмотрите сколько он уже успел за то короткой время, что провел в России после окончания сезона. И в Сочи съездить на турнир, и футбольное дерби в Москве начать, и приехать на встречу с болельщиками в Музей нашего хоккея… Он не просто известный игрок, а настоящий пропагандист и спорта, и хоккея. Пример не только для молодежи, но и для своих сверстников. Вот как надо использовать свой талант и популярность. Но я все же при этом надеюсь, что через год «Харламов Трофи» получит кто-то из игроков КХЛ, которые будут биться за Россию на Олимпиаде и завоюют там золотые медали. Если, конечно, не случится чуда и НХЛ Женю не отпустит на Игры.

Дальше наступил момент очень трогательных роликов из Магнитогорска. Оттуда Евгения поздравила школьная учительница физкультуры, его первый тренер и друзья детства.

Выяснилось, что на Малкина уже тогда можно было положиться во всем. А еще оказалось, что Женя умел так рассмешить свою школьную компанию, что все за животы хватались. Но все сходились на том, что в хоккее он и в детстве был на голову сильнее всех.

- Вот честное слово не ожидал сегодня услышать столько добрых слов о моей персоне, - сказал в ответ Евгений. И по дрогнувшему голосу было понятно, что сурового и мощного форварда действительно проняло. – Я даже разволновался. Спасибо всем большое! Всегда приятно приезжать на Родину и участвовать в различных публичных мероприятиях. А что касается сегодняшнего приза – для меня он очень важен. Ведь это кусочек моей жизни и моей победы.

Далее слово перешло к журналистам

- Женя, это что поклонницы отрезали штанины от твоих брюк? – изумился легенда хоккейной журналистики Всеволод Кукушкин.

- Нет, это просто шорты, - ответил слегка опешивший Малкин.

- А… Зато сразу видно, что у тебя красивые и сильные ноги, что ты сильный человек, - тут же нашелся Кукушкин. – Но я тебе желаю всегда видеть цель в жизни. И самый радостный в день в твоей жизни будет, когда твой сын возьмет тебя за руку, и вы вместе прокатитесь по льду. Станет ли он хоккеистом – не так важно. Важно, что продолжение следует. И, возможно, когда-то уже сын Малкина будет вручать приз имени своего отца. Ты, кстати, знаешь историю своей фамилии? Малка – это разновидность старинной казацкой пики. Значит, Малкин – это вооруженный казак. Казак с оружием!