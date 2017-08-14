Мемориал Ромазана. Репортер рассмешил Тимкина

После вечерней игры второго дня мемориала Ромазана главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев отметил, что соперник лучше действовал в неравных составах. «Трактор» дважды реализовал большинство и один раз умудрился забить в меньшинстве.

Уже в дебюте вечернего матча «Магнитка» получает шанс разыграть лишнего – «Трактор» хватает командные две минуты за нарушение численного состава. Тренерский штаб магнитогорцев продолжает искать варианты, как наладить игру в большинстве. Но пока вопросов больше, чем ответов на них. С уходом ряда игроков основы появилась необходимость выстраивать новые игровые связи, формировать эффективные спецбригады. Пока все в процессе – «Магнитка» реализовывает численный перевес не так часто.

«Трактор» тоже не слишком блещет игрой в большинстве. Во второй половине стартового отрезка сразу трое хоккеистов «Металлурга» оказываются в боксе для штрафников. И в расстановке «5 на 3» челябинцы все-таки забивают. В атаке солирует Кирилл Кольцов, который, как будто не заметив, проходит сквозь двух хоккеистов «Магнитки» и проталкивает шайбу на ход Пеньковскому. 60-й номер кладет шайбу под перекладину – 0:1. Хозяева отвечают шайбой в исполнении ударного звена. Коварж играет в перепас с Мозякиным, получает ответную передачу и точно бросает низом.

В первой же смене после перерыва нарушает правила Николас Шаус. И «Трактор» вновь проводит результативный розыгрыш, который завершается точным выстрелом Ивана Вишневского – 1:2.

Магнитогорцы вполне могут дать симметричный ответ. Но в расстановке «5 на 4» Эллисон попадает в штангу – от гола отделяют сантиметры. У челябинцев бросает в каркас ворот Брюле в дебюте третьего периода. Жильбер только присоединился к команде, на его майку даже не успели нашить фамилию. Но в первом же матче форвард активен, создает несколько опасных моментов.

В целом же матч – это классический летний хоккей. Драматичной получается только концовка третьего периода. «Магнитка» вновь в большинстве, самое время спасаться. Но вместо этого «Трактор» забивает – забег от своей синей линии к чужим воротам броском в угол ворот завершает Юрий Петров. Гол Максима Якуцени в пустые ворота уже ничего не меняет: «Трактор» побеждает со счетом 4:1.

– Что не получилось? Мы не реализовали свои моменты, – отмечает в микст-зоне Евгений Тимкин. – Может, даже не настроились где-то… Что менять в большинстве? Спросите у тренеров – я не играю в большинстве. Мое звено по-прежнему выполняет большую черновую работу. Задачи, в принципе, все те же. Перед матчем с «Сибирью» надо серьезно настроиться.

– Со стороны показалось, что тяжело привыкнуть к новым бортам? – внезапно спрашивает один из репортеров. В Арене «Металлург» летом и правда поменяли борта – установили новые, травмобезопасные.

– К бортам-то что привыкать? – удивляется Евгений. – Надо с партнерами новыми сыграться. На выезде другие борта. Играем же.

– А дома? – не унимается журналист.

– Что дома? Дома наши, свои, – вместе с остальной прессой смеется Евгений. – Все с вами ясно.