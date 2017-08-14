«Судейство в матче «Зенита»? Питерцы все равно были сильнее». Обзор Ловчева

судья: Игорь Федотов в матче "Зенит" - "Ахмат" Фото: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных событиях российского футбола.

СУДЕЙСКИЙ СКАНДАЛ В ПИТЕРЕ

Если говорить об удалении Уциева, то он сам нарвался на две карточки. Удалять Лунева должны были, да, но это не ключевой момент матча. По всему «Зенит» был сильнее. Нельзя сказать, что «Ахмат» проиграл из-за судьи.

Вообще работа Манчини пока вызывает уважение. В нашем чемпионате появился тренер, который не заигрывает с игроками. В начале сезона он смело заявил, что его не устраивает, как работают Дзюба и Кокорин – мол, они должны в десять раз больше трудиться. И, следовательно, забивать. Самое главное сказал все это в глаза.

И мы видим, что под руководством итальянца Кокорин превратился в того, кого мы уже начали забывать. Он стал играть так, как и должны действовать нападающий – постоянно нацелен на ворота, на обострение. Раньше Кокорин все поперек да назад отдавал передачи.

Второй момент: Манчини сделал ставку на аргентинцев, но, что важно, на молодых аргентинцев. Когда-то ведь ЦСКА делал ставку на молодых бразильцев – и, кстати, та команда, на мой взгляд, лучшая у ЦСКА за последние 20 лет. Поэтому это перспективное направление.

Пока контрастируют гостевые и домашние матчи «Зенита», но, думаю, это временная сложность. Связано это с менталитетом российских футболистов, которым постоянно что-то мешает. То жара, то холод. Но скоро эти зигзаги прекратятся, игроки увлекутся коллективным футболом, который проглядывает все сильнее. И могу уже сегодня сказать: «Зенит» станет чемпионом.

ЧТО С «КРАСНОДАРОМ»?

«Краснодар» теряет очки во втором домашнем матче подряд («Урал» - 1:1, «Амкар» - 1:1). В предыдущие годы «Краснодар» медленно, но верно шел вверх. Характерны слова Галицкого, сказанные им несколько лет назад: «Лига чемпионов? Сначала стадион, школа». Сейчас может показаться, что команда остановилась в развитии.

Но, думается, дело в том, что последние шаги на вершину самые тяжелые. Это внизу, у подножья, можно быстро перескакивать с уровня на уровень, но чем выше, тем становится сложнее. Тем более, смена тренера – это и изменение направления развития клуба. Очевидно, что Кононов и Шалимов исповедуют разный футбол. Соответственно, им исполнители разные нужны. Если раньше солировали Жоаозиньо, Вандерсон, то теперь – другие люди, Классон, например. Плюс травмы. Когда столько мышечных повреждений, значит – надо внимательно приглядеться к подготовке команды. Так быть не должно. Все это сказывается на росте команды.

Но радует, что воспитанники академии начинают пробиваться в состав. Помню, как несколько лет назад Галицкий приглашал в гости в академию. Он говорил тогда, что хочет, чтобы в команде играло как можно больше воспитанников. Чуть ли не все. «Утопия, - сказал я тогда. – Московские клубы как увидят талантливого мальчика, сразу его увезут к себе. Предложат квартиру, машину родителям». Но видите - работает система. В этом сезоне уже трое воспитанников сыграли. Понравился, кстати, Игнатьев – свежо выглядел.

В этой связи и назначение Шалимова в «Краснодар» обрастает новыми смыслами. Он же занимался со многими этими ребятами в «Краснодаре-2», а теперь подтягивает их в основу. Это можно только приветствовать.

«СПАРТАК» НА ДВЕ НЕДЕЛИ ПОТЕРЯЛ ЗЕ ЛУИША ИЗ-ЗА ТРАВМЫ

Плохая новость. Считаю, нападение у «Спартака» - Промес, Зе Луиш, Адриано – лучшее в России. Но снова скажу и о том, о чем постоянно повторяю: коллективно они взаимодействуют слабо. Бросается в глаза, что они не знают, как правильно подстроиться друг под друга.

С Тулой был показательный момент, когда Зе Луиш с еще двумя игроками убегали в атаку, но не знали, как правильно открываться. Хотя там вырисовывался чуть ли не выход трое в одного. Значит – нужно связующее звено. Им могли стать Ананидзе или Попов, но пока не получается. Тоже самое и по защите – меняются игроки. Но по структуре игры в обороне ничего не поменялось.

В этом плане «Спартаку» есть в чем прибавлять. И нужно это делать, потому что эмоции, тот драйв, когда на тебя ходит полный стадион, все ждут чемпионства, он ушел. И должно прийти что-то вместо этого.

ГОЛОВИН – ЛУЧШИЙ ИГРОК ЧЕМПИОНАТА?

Вместе с Кокориным. И вот – почему. Они единственные в РФПЛ, кто играют в современный европейский футбол. Быстро, агрессивно, четко. Думаю, такой прогресс Головина связан с тем, что он попробовал свои силы на Кубке конфедераций. Понял, к чему надо стремиться. Кстати, интересный момент: как по-разному повлиял этот турнира на разных игроков. Головин прибавил, стал играть еще быстрее. А Глушаков и Комбаров вышли усталые, медленные. Но я считаю так: нельзя устать от футбола, а от праздника – можно.

Пора ли Головину уезжать в Европу? Нет. В следующем году ЧМ. Пусть окрепнет еще немного, покажет себя на турнире. Сейчас не факт, что, перейдя в условный «Эвертон», он там станет основным игроком.