«Зенит»: месяц с Фурсенко и Манчини. Какой же это был ужас…

Сергей Фурсенко и Роберто Манчини Фото: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев объясняет, почему к успехам «Зенита» следует относиться сдержанно.

Мало кто ожидал, согласитесь, что «Зенит» так быстро вернется в нормальную футбольную колею. Хватило календарного месяца. И уже налицо: оперативная и точная перетряска кадров, фирменная питерская игра с акцентом на скорость.

Впрочем, на этом месте говорю себе «стоп». Просто-таки пресекающе дергаю себя за руку, норовящую отвесить «Зениту» еще пару комплиментов. Ибо питерский клуб и собственно команда не заслуживают за первый сезонный месяц ни похвалы, ни тем более восхищения. А заслуживают куда более сдержанной, холодной и трезвой оценки: за короткое время Сергей Фурсенко и Роберто Манчини элементарно вернули состояние дел в «Зените» к норме. Более или менее соответствующей финансовому и прочему потенциалу клуба.

Что бы вы, читатель, ни думали про Фурсенко, но он показал себя после возвращения в «Зенит» менеджером адекватным. Ну да, первым делом подстраховался, проворно перетащив из «Ростова» Нобоа, Полоза и Ерохина (Манчини с ходу должным образом оценил, к моему, признаться, удивлению, единственно Ерохина, а не Полоза; но экс-ростовскому форварду, учтем, нежданно Кокорин дорогу перекрыл!). Из серии «у страха глаза велики»: сделал профилактические ходы по нейтрализации потенциала Курбана Бердыева с «Рубином». Но дальше: сказал – сделал. Воспитанников питерских – возвращает к пенатам. Иностранцы – все на вырост.

И Манчини, со своей стороны, быстро показал себя тренером адекватным. Всего за пару игр выделил из обильной кадровой туманности 11 основных! Забраковав попутно, навскидку, процентов 70-80 кадрового набора, сделанного предшественниками Фурсенко – Сарсании по менеджменту.

Достаточно было последить за первыми рабочими шагами Фурсенко и Манчини, чтобы их доказательства «от противного» попросту вынесли мозг: какой же ужас творили их предшественники! Начиная с попытки перестроить-подмять команду под инородных Халка – Витселя и кончая абсурдными, за вычетом Лунева, кадровыми поползновениямя минувшей зимы.

Итого: «Зенит» в качестве флагмана российского футбола прервал свою родословную в пору позднего Спаллетти и Халка. А сейчас, может быть, ее возобновляет.

И потому актуально будет уточнить критерии оценки того, что клуб делает на рынке, а команда – на поле.

За критерий предлагаю взять параллель: «Зенит» последнего десятилетия по положению в нашем футболе равнозначен «Спартаку» 90-х годов прошлого века.

Так вот: «Спартак» той поры проиграл единственный чемпионат России. Притом что Олег Романцев вряд ли прогрессировал настолько, что перешел в разряд тренеров выдающихся.

А «Зенит» за газпромовское десятилетие выиграл «золото» только четырежды. И выбился он из графика гегемона-предшественника малокомпетентными стараниями прежнего клубного президента и его ставленников.

В силу ресурса, многообразного и могучего, чемпионство для «Зенита» имени «Газпрома» - рабочая норма. Заслуживающая не более чем констатации. Надеюсь, что Фурсенко это прекрасно понимает, коль заговорил о том, что цель клуба – войти в десятку самых ярких европейских брендов.

И здесь будет к месту ремарка для тех неравнодушных питерцев, кто усмотрит в этом тексте задетое самолюбие москвича. В 90-е годы я писал про футбол не так много, и потому мог себе позволить по привычке молодости симпатизировать «Спартаку». Но – не симпатизировалось как-то, в контексте малоуспешных еврокубковых попыток. И нескончаемое чемпионство красно-белых, напротив, все сильней раздражало. Ибо не переходило качественное развитие.

Так вот: одаривать «Зенит» работы Фурсенко – Манчини хвалебными эпитетами, на мой сторонний взгляд, резонно будет только по двум направлениям. Первое – подготовка крупного блока для сборной-2018 – Кокорин и Кузяев уже весьма обнадеживают ( вспомнить, и при прежнем президентстве Фурсенко клуб умел раскрыть российские кадры с новой убедительностью).

А второе – позиция в четвертьфинале и выше Лиги чемпионов. Хотя лично у Манчини с Лигой чемпионов до сих пор были отношения натянутые.

Потому и твержу: пока «Зенит» всего лишь приближается к отметке «нормально». Никак не более.