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Хави Гарсия бежал из России в шапке-ушанке. Секреты ухода испанца из «Зенита»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Хави Гарсия бежал из России в шапке-ушанке. Секреты ухода испанца из «Зенита»
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

«Бетис» в видеопрезентации раскрыл детали перехода экс-капитана «Зенита» Хави Гарсии: Россию сравнили с холодной тюрьмой.

Температура в Севилье редко опускается ниже «+10» градусов – это зимой, не летом как в Петербурге. Прямо сейчас днем в испанском городе «+40» – в два раза больше, чем на родине петербургского «Зенита».

Севилья не ушла вперед только по количеству клубов в городе: как и в Петербурге, их два. Рекордсмен по победам в Лиге Европы – «Севилья» – и более скромный «Реал Бетис». В «Бетис»-то и перешел экс-капитан «Зенита» Хави Гарсия.

Клуб, который в прошлом году занял 15-е место, перед сезоном круто обновил арену: теперь на зеленых трибунах располагается огромная фигура футболиста. А еще решил последовать за главным трендом лета и креативно представить новичка. Это нужно видеть.


Титры: Это реальная история. Показанные события происходят в Севилье, в 2017-м. По просьбе главного героя его имя держится в секрете. Из уважения к болельщикам «Бетиса» все остальное рассказано так, как было на самом деле.

На стене фотография Эрмитажа, приклеенная скотчем. Затем кадр меняется: на столе пять матрешек. Следующий эпизод: на скамейке у раковины сидит человек в шапке-ушанке, куртке и теплых штанах. На стене все тем же скотчем приклеен флаг России.

Мужчина пьет горячий чай в перчатках, а затем спрашивает у гугла: «Как перейти в «Бетис». Видео презентации предыдущего новичка «Бетиса» Андреса Гуардадо, которого представили в боксерских перчатках, открывает дверь из комнаты, похожей на тюрьму. Герой под бодрую «Калинку-малинку», сбрасывая одежду, идет по странным коридорам прямо на трибуну «Бенито Вильямарина», снимает шапку-ушанку и оказывается Хави Гарсией.

– Привет, я Хави Гарсия. Я приехал из России, чтобы ощутить тепло болельщиков «Бетиса»! – довольно говорит испанец.

Из холодной России – видимо, тоже похожей по мнению испанцев на тюрьму – Хави вернулся домой.

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