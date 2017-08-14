Худший летний старт «Спартака». Итоги 6-го тура РФПЛ

«Советский спорт» отмечает самые интересные статистические события, которые произошли в 6-м туре РФПЛ.

«Уфа» - «Ростов» - 1:4

Разгромив на выезде «Уфу», ростовчане заметно переписали книгу достижений нынешнего чемпионата. Во-первых, это первая крупная гостевая победа сезона. Последним на выезде своего соперника разгромил «Кранодар» - «Томь» в заключительном туре прошлого первенства (5:1). Во-вторых, «Ростов» добился крупной волевой победы и забил в одном тайме 4 мяча. Ничего подобного не было после 26-го тура РФПЛ-2016/17, в котором «Терек», пропустив первым, разгромил на своем поле «Урал» (5:2). Наконец, дончане выиграли четвертый матч подряд и впервые после серебряного чемпионата-2015/16 поднялись на вторую строчку в таблице. Кстати, такой победной серии сейчас нет ни у какого другого российского клуба.

Войдет этот матч и в историю «Уфы». Для Сергея Семака это поражение оказалось первым крупным на посту главного тренера клуба премьер-лиги. Сама же команда впервые пропустила дома 4 мяча. А разгром на своем поле у уфимцев уже был – 0:3 от «Локомотива» в сезоне-2015/16.

Нельзя не отметить Тимофея Калачева. Белорусский полузащитник, проводящий в России уже 13-й сезон, оформил лишь второй дубль. Первый был еще за «Крылья Советов» - тоже в гостях и тоже в августе. В 2009 году он дважды поразил ворота «Химок» (3:1).

ЦСКА – «Спартак» - 2:1

Пожалуй, самый любопытный итог центрального матча тура – худший старт «Спартака» с момента перехода чемпионата России на схему «осень-весна». В пяти предыдущих сезонах красно-белые после 6 туров всегда имели в активе более 10 очков (сейчас – лишь 8). А хуже всего начали чемпионат-2013/14 – 11 очков и четвертое место. Кстати, в предыдущий раз спартаковцы серьезно забуксовали на старте в сезоне-2011/12 – 7 очков за 6 встреч. Но тогда смогли финишировать вторыми. Правда, не стоит забывать, что в том чемпионате было 44 тура, а не стандартные 30.

«Спартак» удивляет своей ужасной игрой на выезде. Он не может выиграть в гостях уже 5 матчей (2 ничьи и 3 поражения), а в этом сезоне не имеет себе равных по голам, пропущенным на полях соперников (9). И, к слову, упустил шанс впервые выиграть у ЦСКА трижды подряд за все время существования премьер-лиги.

Армейцы в шестой (!) раз добились волевой победы над «Спартаком» в чемпионатах России (сами, забивая первыми, уступали трижды). А нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обыграл красно-белых уже с третьим клубом. Причем с двумя предыдущими делал это в гостях – с «Кубанью» (2:0) и «Уфой» (1:0). Стоит также сказать, что армейцы напрочь отвергают ничьи – как в чемпионате (13 матчей – 10 побед и 3 поражения), так и в дерби со «Спартаком» (9 игр – 5:4 по победам в пользу красно-синих).

И, конечно, как не обратить внимание на Георгия Щенникова. В своих 175 первых матчах в РФПЛ он не забил ни одного мяча. А нынче за 6 дней отличился во второй раз – до игры со «Спартаком» армейский защитник поразил ворота «Рубина» (1:2 дома).

«Анжи» - «Динамо» - 1:3

Динамовцы прервали сразу две неудачные серии. До игры в Каспийске они проиграли 6 подряд гостевых матчей в премьер-лиге (мячи 1-12) и не забивали на полях соперников 537 минут. А тут вдруг разродились сразу тремя голами, чего не было на выезде с тех пор, как 8 августа 2015 года бело-голубые со счетом 3:2 одолели… тот же «Анжи».

Героем встречи стал Кирилл Панченко. Лучший бомбардир ФНЛ-2016/17 во второй раз записал на свой счет два гола в матче премьер-лиги (впервые 15 мая 2014 года за «Томь» в домашней игре с «Ростовом» - 3:2), довел счет своим забитым мячам в нынешнем чемпионате до 4 и вошел в тройку самых результативных игроков стартовавшего сезона.

«СКА-Хабаровск» - «Рубин» - 1:1

«Рубин»-2017/18 – клуб уникальный. Только он во всех 6 турах забивал сам и давал отличиться соперникам. При этом его встречи завершались либо 2:1 (две победы и два проигрыша), либо 1:1. В прошлой игре он в Казани позволил «Локомотиву» уйти от поражения на 91-й минуте. Теперь же в Хабаровске сам спасся в компенсированное время: на второй добавленной минуте счет сравнял Мийо Цакташ. Он, кстати, забил пятый гол в премьер-лиге, и все поединки, в которых хорватский полузащитник поражал ворота, также завершились либо 2:1, либо 1:1!

А открыл счет болгарский форвард хабаровчан Венцислав Христов. Чтобы в дебютном матче в РФПЛ забить первый мяч, ему потребовалось всего 6 минут.

«Локомотив» - «Тосно» - 0:2

Удивительно, но один из двух лидеров первенства первое поражение в чемпионате потерпел на своем поле от дебютанта премьер-лиги! Впрочем, «Локомотиву» к таким ударам судьбы не привыкать. Совсем недавно, в сезоне-2014/15 он тоже проиграл дома новичку – тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1.

Во втором подряд матче отличился форвард «Тосно» Антон Заболотный, который в течение четырех дней поразил ворота двух столичных клубов – ЦСКА и «Локомотива». При этом команда Дмитрия Парфенова, одержав уже две победы на выезде, остается единственной в чемпионате, не набравшей на своем поле ни одного очка.

«Зенит» - «Ахмат» - 4:0

«Зенит» сполна поквитался с грозненцами, которым он перед этим проиграл в три матча подряд с общим счетом 2:7. Конечно, помогло хозяевам раннее удаление капитана «Ахмата» Ризвана Уциева, который заработал в премьер-лиге уже четвертую красную карточку. Стоит сказать, что команда Олега Кононова, стартовав с трех «сухих» побед, затем потерпела три поражения кряду, пропустив в этих матчах 10 (!) мячей. И по этому показателю теперь лидирует вместе с «Анжи».

Что же касается «Зенита», то он, одержав вторую крупную домашнюю победу подряд, наконец, возглавил таблицу чемпионата в гордом одиночестве. Открывший счет аргентинец Леандро Паредес записал на свой счет первый мяч в премьер-лиге. А гол Александра Кокорина ценен вдвойне. Во-первых, он позволил форварду питерцев стать единоличным лидером бомбардирской гонки (5 мячей). Во-вторых, стал для «Зенита» 1100-м в высшем дивизионе чемпионатов России. Больше забили только «Спартак» (1432), ЦСКА (1257) и «Локомотив» (1138).

«Краснодар» - «Амкар» - 1:1

«Краснодар» проводил 200-й матч в премьер-лиге, однако юбилей ему испортил Михаил Гащенков: в своей первой игре в РФПЛ полузащитник пермяков вышел на замену в перерыве и на 76-й минут спас «Амкар» от поражения. Этот гол стал первым для команды Гаджи Гаджиева в этом сезоне: со старта чемпионата «Амкар» отличился только на 526-й минуте. Чуть дольше пермяки не забивали в гостевых матчах (527 минут).

Тем не менее, затяжная безвыигрышная серия «Амкара» по-прежнему продолжается: он не может добиться победы уже 17 матчей кряду (7 ничьих и 10 поражений). А в последний раз выиграл 12 марта этого года – дома у «Зенита». Между прочим, в следующем туре лидер чемпионата вновь пожалует на пермский стадион «Звезда».

«Арсенал» - «Урал» - 2:2

Забив два мяча в стартовые 10 минут, «Арсенал» установил клубный рекорд. Из 65 предыдущих встреч в РФПЛ туляки лишь в одной отличились дважды в первом тайме – в заключительном туре прошлого чемпионата дома со «Спартаком», который тогда разгромили 3:0. Но в той встрече второй мяч они забили только на 24-й минуте.

Однако, несмотря на два быстрых гола, «Арсенал» все-таки упустил победу. Это первый случай для туляков, когда они, ведя «+2», в результате не выиграли. Да и вообще прежде в премьер-лиге у них была лишь одна встреча, в которой обе команды забили не менее двух мячей. 24 мая 2015 года «Арсенал» дважды выходил вперед в гостях с «Динамо», но в итоге матч завершился с те же счетом, что и сегодняшний – 2:2.