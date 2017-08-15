VIII летняя спартакиада учащихся России. Краснодар играет лучше

Спор субъектов РФ продолжается. Краснодарские гандболисты одержали победу на гандбольных состязаниях, а лучшими ватерполистками оказались девушки Нижегородской области.

ВСЕ СВОЕ ВОЖУ С СОБОЙ

В Краснодаре в юношеском гандбольном турнире победили хозяева паркета. В финале краснодарцы в упорной борьбе переиграли сборную Москвы (30:29). Девять мячей у победителей забросил Денис Корякин, у москвичей удачней других атаковал Данила Сазонов (11 мячей). Бронза – у подмосковных гандболистов. В Туапсе соревновались девушки ватерполистки. В решающем матче команда Нижегородской области была сильнее сверстниц из Челябинской области. Основное время завершилось вничью (11:11), а в серии пенальти удачливей оказались нижегородские спортсменки (5:4).

Казань принимала лучших гребцов-академиков. Собираться на соревнования по гребле нужно сверхосновательно: запаковать лодки и весла, закрепить их на автоприцепах, взять с собой инструменты для ремонта лодок, одежду на все времена года (от шорт до теплых ветровок), еду, питье, средства для приготовления пищи… Не забыть велосипеды – на них тренеры передвигаются вдоль дистанции, а спортсмены разминаются. Автокараваны, приезжающие даже на Спартакиады выглядят очень внушительно. Хорошо, что в Казани достаточно места для того, чтобы все это хозяйство разместить. К Всемирной Универсиаде-2013 инфраструктуру центра гребных видов спорта достроили и он стал одним из лучших в стране. Если не в Европе.

ХОДИТЬ ПО ВОДЕ

Здесь быстро привыкаешь к местным терминам: спортсмены на лодках не плавают (это делают щепки и акулы), а ходят. Дорожку нужно называть «водой». Очень спорно (вокруг-то тоже вода), но спорить бесполезно – варианты оттачивались десятилетиями. Комментатор постоянно говорит: «В спор за медали могут вмешаться третья вода и четвертая вода». Лично мне все понятно.

Обычно на канале тихо. Шум появляется, когда в бой за медали вспают либо татарстанские гребцы, либо нижегородцы. «Земляникин! Добавь! Земляникин! Добавь! Нижний, вперед!» - эти крики тренера команды Нижегородской области, миниатюрной блондинки Юлии Лукояновой, кажется, слышали жители близлежащих домов. А до них – не меньше километра. Если не два.

И Земляникин добавил. Да так, что великолепная нижегородская четверка вырывала победу на последнем полтиннике.

«Слышу ли я свою фамилию во время заезда? – переспрашивает Дмитрий. Для него это – вторая золотая медаль Спартакиады-2017. – Конечно. Голос нашего тренера, Юлии Геннадьевны ни с каким другим не спутаю».

Потом он рассказал, что попал в секцию академической гребли вслед за сестрой Настей (ей сейчас 21 год и она- мастер спорта) и братом Глебом. Сначала Дмитрий тренировался плохо, поскольку учился в музыкальной школе сразу на двух направлениях (хор и фортепиано), но позже стал серьезнее относиться к гребле и стал загребным в четверке. Также Земляникин всеми силами защищал свой нижегородский гребной канал: «Здесь, конечно, здорово. Но канал и у нас отличный. А недавно построили новую базу. Если Казани поставить твердую «пятерку». То Нижнему Новгороде – «три с плюсом».

Кипела вода и заезде женских четверок. В борьбе за серебро команда Московской области опередила Москву. Но ни это обстоятельство, ни отсутствие золотых медалей (разыгрывалось 10 комплектов) не помешало столице выиграть командный зачет. На втором месте – Краснодар, на третьем – Ростов-на-Дону.

СТАТИСТИКА

Академическая гребля (Казань). 1. Москва. 2. Краснодарский край. 3. Ростовская область. По 2 золотые медали завоевали:Александр Матвеев (Псковская область), Дмитрий Земляникин и Дмитрий Кудрявый (Нижегородская область), Кристина Мардоян и София Дематьева (Краснодарский край).

Водное поло, девушки (Туапсе). 1. Нижегородская область. 2. Челябинская область. 3. Ленинградская область.

Гандбол, юноши (Краснодар). 1. Краснодарский край. 2. Москва. 3. Московская область.

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ-2017

(после 48 видов программы из 55)

I группа

(более 2 млн. жителей)

1 Москва 3810 очков

2 Санкт-Петербург 3087

3 Московская область 2837

II группа

(1-2 млн. жителей)

1 Ленинградская область 892

2 Приморский край 699

3 ХМАО- Югра 477

III группа

(менее 1 млн. жителей)

1 РСО-Алания 268

2 Калининградская область 251

3 Республика Саха (Якутия) 209

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

ЮНОШИ ПОВТОРИЛИ УСПЕХ ДЕВУШЕК

Сборная юношей из Подмосковья вслед за командой девушек завоевала золотые медали Спартакиады-2017.

Подмосковные девушки прошли турнир очень ровно и не потеряли ни одного очка. Всех основных конкуренток они обыграли очень убедительно: сборные Санкт-Петербурга и Москвы – по 6:2, а команду Татарстана в «золотом» матче 4:0. Разность мячей в шести встречах впечатляет – 38:4! Второе и третье места заняли девушки Татарстана и Москвы.

Хоккейная юношеская дружина Московской области (тренер - Дмитрий Родников) повторила успех девушек и также завоевала золото. Подмосковные хоккеисты одержали победы во всех шести встречах с общим счетом 63:6. В финальной пульке с одинаковым счетом 5:2 были переиграны сборные Республики Татарстан и Ростовской области.

Лучшими игроками были признаны: вратарь Никита Колесов (Московская область), защитник Дмитрий Береза (Ростовская область), полузащитник Даниил Удалов (Самарская область), нападающий Никита Козин (Татарстан). MVP турнира стал Антон Ношин(Московская область)

СТАТИСТИКА

Хоккей на траве (юноши). 1. Московская область. 2. Ростовская область. 3. Республика Татарстан.

Хоккей на траве (девушки). 1. Московская область. 2. Республика Татарстан. 3. Москва.