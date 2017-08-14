«Я затянул с принятием решения». Венгер – о главной ошибке прошлого сезона

Главный тренер лондонского «Арсенала» рассказал о своих ошибках, поведал о планах на будущее, а также высказался о своем преемнике.

О продлении контракта

«Возможно, я затянул с принятием решения. В один прекрасный момент ко мне подошли игроки, и начали расспрашивать о контракте. Согласен, что именно я виноват в сложившейся ситуации. Нужно было раньше внести ясность, чтоб не возникало никаких вопросов в раздевалке. Я сказал ребятам, что они должны выиграть оставшиеся матчи, но повторюсь, нужно было раньше сообщить им о своем решении. Когда ты не можешь определиться, возникает куча других проблем, потому что время идет, а ситуация остается неразрешенной.

Знаете, каждое поражение – настоящий кошмар. Особенно это чувствуется, когда работаешь в клубе не первый год. Ты прекрасно знаешь, как отреагируют на это в руководстве. Ты прекрасно знаешь, как отнесутся к этому фанаты. Поражение – настоящая трагедия для болельщиков. Их выходные превращаются в печаль. Иногда даже доходит до слез», – заявил специалист.

О переменах в футболе

«Лично для меня все изменилось в 2006 году. Тогда ввели новые правила. Английский футбол потерпел серьезные изменения.

«Мне не разрешают даже общаться с игроками». Что происходит с Диего Костой?

«Арсенал» тогда не мог похвастаться большими деньгами. Нам приходилось продавать звезд, в то время, как другие команды активно укрепляли состав. При чем нашими игроками. Честно говоря, я никогда столько не работал.

Я подписал пятилетний контракт, поскольку этого потребовало руководство. Мы построили новый стадион и хотели развиваться. Конечно, никто не давал гарантий, но новое соглашение становилось для меня настоящим стимулом. Это был вызов. Я горжусь тем, что сделал за все это время», – сказал Венгер.

Об отношении к работе

«Я всегда задаю себе один и тот же вопрос – правильно ли я все сделал? Когда настигает печаль, я стараюсь сосредоточиться на футболе. Да, я задаю себе вопросы и стараюсь больше работать, поскольку хочу двигаться вперед, но я не могу сказать, что закрываю глаза на критику. Я, как и любой другой тренер, хочу чтобы фанаты любили меня. Но в футболе очень важно быть стрессоустойчивым. Это касается не только тренера», – поведал Венгер.

О новом тренере «Арсенала»

«Кто станет моим преемником? Знаете, это не моя работа – называть следующего тренера «Арсенала». За это отвечает руководство. Мне бы хотелось, чтобы это был специалист, который во многом лучше меня. Хочу, чтобы он вывел команду на новый уровень. Я искренне надеюсь на это.

Единственное, чего мне хочется, это хороших условий для нового тренера. Чтобы он сумел показать отличный результат. Что я имею ввиду? Приличного бюджета на трансферы, команду с молодыми и многообещающими игроками. Вот и все», – заявил специалист, слова которого приводит ESPN FC.