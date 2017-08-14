Каспаров вернулся после 12-летнего перерыва и сыграл вничью с Карякиным

Гарри Каспаров (фото ChessBase)

13-й чемпион мира сыграл вничью с недавним претендентом на корону.

В Сент-Луисе стартовал четвертый этап Grand Chess, в котором принимают участие 10 гроссмейстеров и среди них Гарри Каспаров. Именно участие 13-го чемпиона мира и вызвало такой интерес к турниру. Напомним, Каспаров в 2005 году заявил, что окончательно уходит из шахмат. За эти 12 лет он сыграл несколько товарищеских матчей с разными соперниками, а в прошлом году здесь же в Сент-Луисе принял участие в блиц-турнире четырех гроссмейстеров.

Но сейчас он решил, или рискнул, как хотите это называйте, сыграть в турнире по быстрым шахматам. А рапид уже гораздо ближе к классике. Этим участие Каспарова в соревновании и интересно. Как говорят шахматисты, в блиц играют руками, а в рапид - головой. Тем более, среди соперников шахматисты из элиты. Сможет ли после 12 лет отсутствия в больших шахматах человек, которого считают гением игры, а многие специалисты - лучшим игроком за всю историю шахмат, соперничать на равных с нынешними супергроссмейстерами? Именно это вопрос сейчас и задают себе специалисты и любители шахмат во всех уголках планеты.

Интересно что в первом же туре Каспарову, игравшему белыми, достался в соперники недавний претендент на корону Сергей Карякин. Партия завершилась вничью в равной позиции повторением ходов.

Специально для «Советского спорта» по горячим следам партию Каспаров – Карякинпрокомментировал чемпион Европы, гроссмейстер Эрнесто Инаркиев.

- Какой дебют был разыгран?

- Была разыграна защита Нимцовича. Очевидно, что Каспаров поработал над дебютами перед турниром. Ход Фс2 – одно из любимых его продолжений в данном варианте. Направление h3, g4 вошло в моду после матча Ананд – Крамник в 2008 году.

После этого получается разбалансированная позиция. У белых получаются два слона, у черных – конь и слон. Белые в такой позиции стараются вскрыть игру, создать инициативу, что характерно для стиля Каспарова. Но в данной партии Сергей очень четко маневрировал, в частности, перевел белопольного слона на поле g6. После этого стало ясно, что позиция черных минимум не хуже. Каспаров очень четко это оценил и не перешел рубикон. В концовке соперники пошли на повторение ходов. Конечно, там можно было еще поиграть, но я не вижу, где белые могли получить преимущество.

- В один из моментов Каспаров задумался почти на 10 минут. Искал, как усилить позицию?

- Это был как раз тот момент, когда Сергей перевел белопольного слона на g6. И Каспаров понимал, что инициатива уходит. Он пытался найти способ поддержать инициативу, побороться за преимущество. Но потом он понял, что преимущество получить не удастся и стал играть спокойно.

- По одной партии трудно судить, но что-то можете сказать об игре Каспарова?

- Действительно, одна партия не дает такой пищи для выводов. Тем более, соперники быстро разменяли ферзей и по две легкие фигуры. В условиях недостатка времени, если бы получилась какая-то сложная позиция, это было бы опасно для Каспарова – в таких условиях обострять позицию, бороться за инициативу рискованно.

Сегодня в Сент-Луисе пройдут еще два тура по рапиду, которые завершатся поздно ночью по московскому времени. Подробности первого дня – завтра на нашем сайте с комментариями Эрнесто Инаркиева.

Регламент

10 гроссмейстеров сыграют один круг в рапид и два круга в блиц.

В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, в блице за победу 1, за ничью – 0,5 очка.

Общий призовой фонд – 150 тысяч долларов.

Состав: Гарри Каспаров (Россия), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США), Хикару Накамура (США), Виши Ананд (Индия), Сергей Карякин (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Леньер Домингес (Куба), Давид Навара (Чехия), Ле Куанг Льем (Вьетнам).

Контроль времени: рапид – 25 минут + 10 секунд на ход, блиц – 5 минут + 3 секунды на ход.

Игровые дни: рапид – 14-16 августа, блиц – 17, 18 августа.

Начало игры в 21.00 msk.



