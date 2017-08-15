Смерть на ковре. Как умер бодибилдер Сифисо Лунгело Табета (страшное видео, 18+)

Страшную смерть зафиксировали на видео очевидцы соревнований по бодибилдингу в ЮАР. «Советский спорт» рассказывает все подробности (включая видеосвидетельство) разыгравшейся драмы.

То, что в профессиональном спорте порой случаются страшные травмы, из-за которых спортсмены получают пожизненные увечья и инвалидность – ни для кого не секрет. Иногда случаются и летальные исходы. Но все это, как правило, связано с теми профессиональными рисками конкретного вида спорта, которые сознательно принимает на себя спортсмен. То, что произошло на помосте соревнований по бодибилдингу в Южно-Африканской республике, выходит за пределы обычного.

Спортсмен сломал шейные позвонки, приземлившись на голову. Сообщается, что этот ужасный инцидент произошёл в субботу, 5 августа, но видео появилось в сети лишь на днях. На кадрах видно, как обеспокоенные люди бегут на помощь бывшему чемпиону мира среди юниоров. К сожалению, спасти Сифисо Лунгело Табета было уже невозможно.

Южноафриканский журнал Muscle Evolution выразил соболезнования в связи с кончиной подающего надежды спортсмена: «Сообщество бодибилдинга было шокировано и опечалено трагическими новостями о смерти Сифисо Лунгело Табета, культуриста из Умлази в Квазулу-Натале в эти выходные».