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Команда с характером. Что сегодня из себя представляет «Янг Бойз»?

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Команда с характером. Что сегодня из себя представляет «Янг Бойз»?
Фото: Gettyimages.ru

Встречи с «Янг Бойз» - самые важные для ЦСКА в сезоне. На кону попадание в Лигу чемпионов. Что из себя представляет «Янг Бойз» сегодня? Выделим несколько особенностей команды, выбившей из турнира киевское «Динамо».

Ставка на домашний матч

Посмотрев оба матча предыдущего раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» против «Динамо», сделал для себя вывод, что в еврокубках швейцарцы делают ставку на домашний матч. Как это бывает, например, свойственно южным командам - турецким или греческим. Стратегия гостевой игры с серьезным соперником у «Янг Бойз» предельно проста - постараться не пропустить. Но, даже играя с таких подходом, в Киеве швейцарцы получили в свои ворота три мяча. Хотя могли и больше. Если бы игроки «Динамо» лучше реализовывали свои моменты, разница была бы неприлично крупной.

Ошибки в обороне

В защите команда Адди Хюттера достаточной регулярно «пожарит». Грубые ошибки в организации оборонительной игры были нормой в упомянутом выше выездном матче с вице-чемпионом Украины. Впрочем, и в Швейцарии всё было не так гладко - реализуй Ярмоленко выход один на один - представитель страны шоколада и часов сейчас играл бы в турнире рангом пониже.

Гийом Оаро

Главная звезда швейцарского клуба – это Гийом Оаро. Любители французского чемпионата помнят этого парня. Оаро был основной ударной силой атаки «ПСЖ» до того, как клуб начал тратить безумные деньги на суперзвезд мирового масштаба. В 2013 году он зарабатывал в парижском клубе 4 миллиона евро в год. Но не за красивые глаза. За 5 лет в составе столичного клуба Оаро провел 161 матч и стал автором 56 голов. Один из мячей Гийома принес «ПСЖ» победу в кубке Франции в 2010 году. В финале против «Монако» он в овертайме забил победный мяч.

В сезоне-2008/09 Оаро забил в «Лиге 1» 17 голов, столько же, сколько Карим Бензема. Нападающие разделили 2-3 места в списке лучших бомбардиров чемпионата. Больше тогда забил только Жиньяк – 24 гола. За «Янг Бойз» Оаро выступает четвертый сезон. В трёх предыдущих экс-игрок сборной Франции забил 67 голов во всех турнирах - 11 из них в евробкуках. В сборную Франции габаритный нападающий не вызывается с 2010 года. В её составе он провел 5 игр.

Команда с характером

У себя дома команда Ади Хюттера играет максимально агрессивно в атаке. Агрессивно и до конца. После поражения 1:3 в Киеве от «Динамо» клуб из Берна сумел отыграть разницу в два мяча в домашнем матче и выиграть 2:0. Даже по тому, как швейцарцы бились в единоборствах на каждом участке поля, было видно, что благодаря бешеному настрою они могут зацепиться за нужный результат. Хотя победный гол швейцарский вице-чемпион забил после грубейшей ошибки вратаря соперника Максима Коваля, на последних минутах выпустившего мяч из рук в простейшей ситуации. Не зря говорят – «удача любит смелых».

Голосование: Как завершится матч «Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия)?

Матч

Янг Бойз - ЦСКА

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

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